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ACER TimeLine Aspire 4810T video inceleme

9 yıl
112,7b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Acer'ın 8 saatten fazla pil ömrü ile dikkatleri üzerine toplayan TimeLine serisi dizüstü ailesinden Aspire 4810T mercek altında.

Acer'ın 8 saatten fazla pil ömrü ile dikkatleri üzerine toplayan TimeLine serisi dizüstü ailesinden Aspire 4810T mercek altında. Bakalım bu şık dizüstü uzun pil ömrü yanında başka neler sunuyor?


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Hakan003 9 yıl
Bendede 4810 tg var ve bilgisayarın ekran kartı intel olan çalışıyor ati olan çalışmıyor bilg kitleniyor bilgsayarı servise gönderdim bu arada bilgisayarda windows 7 home premium 32 bit yüklü ve sitesinden yaklaşık 33 milyona geldi yurt dışından.
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DH Misafiri 9 yıl
Ben hp 1110-et kullanıyorum ulv 1.3 işlemci var makinamda vista olarak kullanamadım win7 ultimate satın aldım kurdum makina çok güzel oldu. acer 4810t de bahsedilen klavye atlama problemleri türü şeyler benim makinamda da var. yük altında özellikle farmville gibi işlemciye doğrudan yük bindiren flash uygulamalarda msnde yazarken bekleye bekleye yazıyorum :) ama genel olarak verdiği performanstan memnunum call of duty 2 moderen warfare 1280 çöz oynadı takılmadan. Bu da işlemcinin yeterli düzeyde olduğunun göstergesi, özellikle tek çekirdek olduğunu göz önünde bulunudurursak. 4180t biraz daha performansı yüksek bir cihaz gibi geldi bana, klavyesi hızlı yazanlar için sorun gibi gözükebilir ama zamanla alışıyor yumuşuyor o tuşlar :) bence fiyat performans olarak gayet yeterli, öyle masasüstü kullanıp yada 3000 liralık notebook kullananlar acımasızca yorum yapmasınlar, adamlar bu makinaya c2d işlemci koyacak olsalar fiyatı da 2000 yaparlar onu da düşünmek lazım ;)
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DH Misafiri 9 yıl
Ben hp 1110-et kullanıyorum ulv 1.3 işlemci var makinamda vista olarak kullanamadım win7 ultimate satın aldım kurdum makina çok güzel oldu. acer 4810t de bahsedilen klavye atlama problemleri türü şeyler benim makinamda da var. yük altında özellikle farmville gibi işlemciye doğrudan yük bindiren flash uygulamalarda msnde yazarken bekleye bekleye yazıyorum :) ama genel olarak verdiği performanstan memnunum call of duty 2 moderen warfare 1280 çöz oynadı takılmadan. Bu da işlemcinin yeterli düzeyde olduğunun göstergesi, özellikle tek çekirdek olduğunu göz önünde bulunudurursak. 4180t biraz daha performansı yüksek bir cihaz gibi geldi bana, klavyesi hızlı yazanlar için sorun gibi gözükebilir ama zamanla alışıyor yumuşuyor o tuşlar :) bence fiyat performans olarak gayet yeterli, öyle masasüstü kullanıp yada 3000 liralık notebook kullananlar acımasızca yorum yapmasınlar, adamlar bu makinaya c2d işlemci koyacak olsalar fiyatı da 2000 yaparlar onu da düşünmek lazım ;)
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DH Misafiri 9 yıl
yaklaşık 3 aydır bu bilgisayarı kullanıyorum ve süper memnunum. sadece tek uyarım var o da bu bilgisayarı vista ile heba etmeyin. vista kesinilkle ağır geliyor ve performansını inanılmaz etkiliyor. ilk günden beri win7 kullanıyorum ve hiç bir sıkıntı yok
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BARAnCUDAs 9 yıl
Acer 4810TG'yi ikinci el olarak aldım bugün. Yalnız satan arkadaş Windows 7 kurmuş ve sanırım kurarken de Windows Vista Recovery bölümünü silmiş. Alt+F10 ile Vista'ya geri dönmek için yükleme yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Elinde hazır Vista Recovery'leri olan aradaşlar varsa bana Ankara içi elden yada diğer şehirlerden kargo ile yollayabilirler mi? Çok acil lazım, teşekkürler
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar pilin ömrü falan neysede benim yeni aldığım bu cihaz ilk şarzında hala 1gündür şarzda %50 yi geçemedi bu makinenein pil sıkıntısımı var yoksa şarz cihazının bir sıkıntısımı var anlamadım sizdede ilk şarzı sırasında yada daha sonra pil sıkıntısı yaşayan varmı?
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akcelik 9 yıl
ilk şarz sorunsuzdu bir sıkıntı yaşamadım fakat şarz cihazının bir özelliği var pil tam şarz olduktan sonra şarzı otomatik kkesiyor belki bu özellikte bir sorun olmuş olabilir ...

benim pc her cd yi okumuyor acaba disklerdemi sorun var yoksa sürücüdemi karar veremedim cd sürücü sorunu yaşayan varmı...
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DH Misafiri 9 yıl
4810t yi bugun öğlen saatlerinde aldım. şu an itibariyle gayet memnunum. uzun zmandır oyun oynamaya fırsat bulamıyordum ve bu nedenle oyun canavarı asus'umu satıp böyle mutevazı sayılacak bir makine aldım. ve genel itibariyle memnunum. öğlenden beri kapatmadım bile ve ne ısınma ne de donma vs ile karşılaşmadım. umarım sorunsuz bu şekilde dewam eder..
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malkooklam 9 yıl
arkadaslar bende de var bu makınadan ılk cıktıgında nakıt olarak aldım evde esım kullanıyor bır netbook alalarak bu makıneye gecmeyı dusunuyorum ben...wın7 ultımate 64 bıt gecıs ıcın detaylı yardım edecek bır acıklamada bulunabılırmısınız? tesekkurler..
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DH Misafiri 9 yıl
Slm lar bende 4810t aldım 3 hafta kadar önce ama....
her yerde kilitleniyor günde 2 yada 3 kez yeniden başlatmak zorunda kalıyorum kafayı yememe az kaldı kullanan arkadaşlar bu sorunun çaresi varmıdır acaba ???
birde win 7 almayı düşünüyorum ama türkçesi mevcutmudur sormak istiyorum ???...
iyki böyle bir forum varmış sevindim doğrusu kullananlardan başkasının anlaması zor sıkıntılarımızı...
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DH Misafiri 9 yıl
Yaşasın windows 7. Sonunda sipariş ettiğim windows 7 ve driver cd'leri elime ulaştı. Mentor Media diye aracı bir site kullanıyorlar kredi kartı tahsilatı için; fakat bu site firefox ve internet explorer'da güvenlik uyarısı veriyor. Tüm riskleri göze alarak harcamayı yaptım. Kredi kartımda da bir sorun yaşamadım. Sadece kargo masrafını ve driver dvdsi ucretini alıyorlar; o da 40 TL civarı tutuyor.
Yüklememde bir sorun yaşamadım. 1 haftadır windows 7 yi kullanıyorum tavsiye ederim herkese.
Tek sıkıntım oyun oynarken çözünürlüğü ekranın tamamına yayamıyorum. Örneğin: 4:3 oranında (800/600) çözünürlükte oynarken ekranın iki kenarında siyahlık kalıyor. Vista yüklüyken görüntüyü genişleterek ekranı kaplamasını sağlıyordu. Catalyst'te ayarı vardı istersem kapatabiliyordum. Yeni gelen Catalyst sürümünde bir türlü bu ayarı bulamadım. Yardımlarınızı bekliyorum...
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ekru 9 yıl
win 7 sonunda sipariş ettim geldi ve kurdum bende.. şimdilik iyi gibi sorun yok umarımda olmaz..

bilgs ın ilk şarjında sıkıntı yaşayan arkadaş olmuş bende öyle bir sorun yoktu.

sormak istediğim win7 nin kendi güvenlik sistemi yeterlimidir yoksa farklı bir virüs koruma programı kurmalımıyım ?

mcafee bilgs.la birlikte kurulmuştu süresi doldu ücretli olduğundan onu yenilemek istemiyorum..

Hangisini tavsiye edersiniz tr olması kaydıyla acabaa?
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veb turaç 9 yıl
Ben de 1 aydan uzun süredir kullanıyorum. Hiç bir sorun yaşamadım. Beklentilerimi karşılayacak bir laptop. Almadan önce internette takılma sorunu olduğunu okumuştum; fakat hiç yaşamadım. Maaşallah çok memnunum.
Not olarak:
Bilgisayarda 2 ekrankartı işlemcisi görünüyor. Ben güç ayarlarından pil devredeyken İntel'inkini, prize takılıyken ATI HD 4330'u kullanmayı ayarladım. ATI 4330 devredeyken videolarda hiç takılma yapmıyor. Oyun performansı da tatmin edici.
Tavsiye ederim alıcak olanlara.
Windows 7 yüseltmesi kurmayı düşünüyorum ben de. Yükseltme danışmanını çalıştırdım ve Catalyst proğramında sorun çıkabileceği uyarısı verdi. Açıkçası yazılım sorunu yaşar mıyım diye korkuyorum?
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A.SAYGILI 9 yıl
Tasarım çok şık duruyor.
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HSeldon 9 yıl

veb turaç
Windows 7 yüseltmesi kurmayı düşünüyorum ben de. Yükseltme danışmanını çalıştırdım ve Catalyst proğramında sorun çıkabileceği uyarısı verdi. Açıkçası yazılım sorunu yaşar mıyım diye korkuyorum?

Catalyst ten dolayı bir uyumluluk sorunu çıkmaz. w7 uyumlu versiyonları var.
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ufuktana 9 yıl
selamlar 4810 tg yi 2 hafta once aldım.
aldıgımda recoveryden kurmaya calısınca bir dosyayı goremeyip surekli olarak hata verdi ve kurulum bitmedi. bende win 7 kurayım dedim. kurulum hızlı oldu. fakat sorunlar vardı. oncelikle ekran kartı cift gordu 1. si ati 4330 2. intel 4500 mhd 2. normal ama 1. nin ustunde soru isareti vardı . butun driverları indirdim denedim. atiden catalyst indirdim . sonradan tekrardan kendi vista hp yukledim aynı seyler oradada oldu hala 4330da soru isareti var. 2 hem win 7de hemvistada butun ozellikleri kısmama ragmöen ve guc tasarruf moduna ragmen 4 saat 39 dakikanın ustunu goremedim. klavye goruntusu super ama kullanısı berbat harf atlama oluyor. msn ve diger programlarda goruntulu gorusmelerde sesin gitmedigini farkettim . hersey normaldi. sonra kendi ses kaydediciden denedim cok dusuk olarak ses kaydetti. harici mikrofonlada aynısı oldu. emin olmamakla beraber notbook acıkken parmaklarımla ekran kenar arkasında yukarı asagıoynarken sanki tırtıklardan atlıyor hissi verdi. ama yuzey puruzsuzdu. bende pilinde az gitmesi sebebi ile acaba elektrik kacagımı var diye merak icerisindeyim. bir notum daha var . ben netbookda kullandım 2-3 tane . su3500 n70den cok daha iyi olmasına ragmen bunda kilitlenme daha fazla oluyor. aslında urunu cok severek aldım ama bu sorunları gideremezsem buyuk sıkıntıdayım. deneyen arkadaslar varsa bunları nasıl cozdugunu buraya yazabilirse sevinirim.
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