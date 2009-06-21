ACER TimeLine Aspire 4810T video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Acer'ın 8 saatten fazla pil ömrü ile dikkatleri üzerine toplayan TimeLine serisi dizüstü ailesinden Aspire 4810T mercek altında.
Acer'ın 8 saatten fazla pil ömrü ile dikkatleri üzerine toplayan TimeLine serisi dizüstü ailesinden Aspire 4810T mercek altında. Bakalım bu şık dizüstü uzun pil ömrü yanında başka neler sunuyor?
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benim pc her cd yi okumuyor acaba disklerdemi sorun var yoksa sürücüdemi karar veremedim cd sürücü sorunu yaşayan varmı...
her yerde kilitleniyor günde 2 yada 3 kez yeniden başlatmak zorunda kalıyorum kafayı yememe az kaldı kullanan arkadaşlar bu sorunun çaresi varmıdır acaba ???
birde win 7 almayı düşünüyorum ama türkçesi mevcutmudur sormak istiyorum ???...
iyki böyle bir forum varmış sevindim doğrusu kullananlardan başkasının anlaması zor sıkıntılarımızı...
Yüklememde bir sorun yaşamadım. 1 haftadır windows 7 yi kullanıyorum tavsiye ederim herkese.
Tek sıkıntım oyun oynarken çözünürlüğü ekranın tamamına yayamıyorum. Örneğin: 4:3 oranında (800/600) çözünürlükte oynarken ekranın iki kenarında siyahlık kalıyor. Vista yüklüyken görüntüyü genişleterek ekranı kaplamasını sağlıyordu. Catalyst'te ayarı vardı istersem kapatabiliyordum. Yeni gelen Catalyst sürümünde bir türlü bu ayarı bulamadım. Yardımlarınızı bekliyorum...
bilgs ın ilk şarjında sıkıntı yaşayan arkadaş olmuş bende öyle bir sorun yoktu.
sormak istediğim win7 nin kendi güvenlik sistemi yeterlimidir yoksa farklı bir virüs koruma programı kurmalımıyım ?
mcafee bilgs.la birlikte kurulmuştu süresi doldu ücretli olduğundan onu yenilemek istemiyorum..
Hangisini tavsiye edersiniz tr olması kaydıyla acabaa?
Not olarak:
Bilgisayarda 2 ekrankartı işlemcisi görünüyor. Ben güç ayarlarından pil devredeyken İntel'inkini, prize takılıyken ATI HD 4330'u kullanmayı ayarladım. ATI 4330 devredeyken videolarda hiç takılma yapmıyor. Oyun performansı da tatmin edici.
Tavsiye ederim alıcak olanlara.
Windows 7 yüseltmesi kurmayı düşünüyorum ben de. Yükseltme danışmanını çalıştırdım ve Catalyst proğramında sorun çıkabileceği uyarısı verdi. Açıkçası yazılım sorunu yaşar mıyım diye korkuyorum?
Catalyst ten dolayı bir uyumluluk sorunu çıkmaz. w7 uyumlu versiyonları var.
aldıgımda recoveryden kurmaya calısınca bir dosyayı goremeyip surekli olarak hata verdi ve kurulum bitmedi. bende win 7 kurayım dedim. kurulum hızlı oldu. fakat sorunlar vardı. oncelikle ekran kartı cift gordu 1. si ati 4330 2. intel 4500 mhd 2. normal ama 1. nin ustunde soru isareti vardı . butun driverları indirdim denedim. atiden catalyst indirdim . sonradan tekrardan kendi vista hp yukledim aynı seyler oradada oldu hala 4330da soru isareti var. 2 hem win 7de hemvistada butun ozellikleri kısmama ragmöen ve guc tasarruf moduna ragmen 4 saat 39 dakikanın ustunu goremedim. klavye goruntusu super ama kullanısı berbat harf atlama oluyor. msn ve diger programlarda goruntulu gorusmelerde sesin gitmedigini farkettim . hersey normaldi. sonra kendi ses kaydediciden denedim cok dusuk olarak ses kaydetti. harici mikrofonlada aynısı oldu. emin olmamakla beraber notbook acıkken parmaklarımla ekran kenar arkasında yukarı asagıoynarken sanki tırtıklardan atlıyor hissi verdi. ama yuzey puruzsuzdu. bende pilinde az gitmesi sebebi ile acaba elektrik kacagımı var diye merak icerisindeyim. bir notum daha var . ben netbookda kullandım 2-3 tane . su3500 n70den cok daha iyi olmasına ragmen bunda kilitlenme daha fazla oluyor. aslında urunu cok severek aldım ama bu sorunları gideremezsem buyuk sıkıntıdayım. deneyen arkadaslar varsa bunları nasıl cozdugunu buraya yazabilirse sevinirim.