A-Data ve Corsair'in SandForce SF-2000 tabanlı yeni SSD'leri CeBIT 2011'de tanıtılacak

Tayvan merkezli yarıiletken firması SandForce'un, SSD'ler için hazırladığı SF-2000 serisi yeni nesil NAND flash bellek kontrolcülerini lanse etmesiyle birlikte, depolama sürücüsü hazırlayan firmalar da arka arkaya yaptıkları açıklamalar ile yeni kontrolcülere adapte olmaya başladıklarını duyuruyorlar. Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden A-Data ve Corsair de SandForce SF-2000 tabanlı yeni nesil SSD sürücülerini, 1-5 Mart tarihlerinde Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek CeBIT 2011 Fuarı'nda sergileyeceklerini açıkladılar.

Corsair'in Force GT serisi, A-Data'nın ise S511 serisi altında lanse edeceği yeni SSD'ler, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek kontrolcüsü kullanıyorl ve SATA-III arabirimine destek sunuyorlar. 520MB/saniye okuma ve 500MB/saniye seviyesinde yazma hızı sunması beklenen yeni SSD'lerin her ikisi de ikinci çeyrekte satışa sunulacak. Corsair'in bellek ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Thi La konuyla ilgili açıklamasında, " Yeni Force GT SSD'leri, en hızlı SATA-II sürücüler ile kıyaslandığında iki kat daha fazla hız sunuyor ve bu, onları yüksek performanslı sistemler için ideal kılıyor." dedi.