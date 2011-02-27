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A-Data ve Corsair'in SandForce SF-2000 tabanlı yeni SSD'leri CeBIT 2011'de tanıtılacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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A-Data ve Corsair'in SandForce SF-2000 tabanlı yeni SSD'leri CeBIT 2011'de tanıtılacak
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Tayvan merkezli yarıiletken firması SandForce'un, SSD'ler için hazırladığı SF-2000 serisi yeni nesil NAND flash bellek kontrolcülerini lanse etmesiyle birlikte, depolama sürücüsü hazırlayan firmalar da arka arkaya yaptıkları açıklamalar ile yeni kontrolcülere adapte olmaya başladıklarını duyuruyorlar. Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden A-Data ve Corsair de SandForce SF-2000 tabanlı yeni nesil SSD sürücülerini, 1-5 Mart tarihlerinde Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek CeBIT 2011 Fuarı'nda sergileyeceklerini açıkladılar.

Corsair'in Force GT serisi, A-Data'nın ise S511 serisi altında lanse edeceği yeni SSD'ler, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek kontrolcüsü kullanıyorl ve SATA-III arabirimine destek sunuyorlar. 520MB/saniye okuma ve 500MB/saniye seviyesinde yazma hızı sunması beklenen yeni SSD'lerin her ikisi de ikinci çeyrekte satışa sunulacak. Corsair'in bellek ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Thi La konuyla ilgili açıklamasında, " Yeni Force GT SSD'leri, en hızlı SATA-II sürücüler ile kıyaslandığında iki kat daha fazla hız sunuyor ve bu, onları yüksek performanslı sistemler için ideal kılıyor." dedi.

A-Data ve Corsair'in SandForce SF-2000 tabanlı yeni SSD'leri CeBIT 2011'de tanıtılacak
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DH Misafiri 7 yıl
ucuzlayın artık yahu ucuzlayın yeter bekleye bekleye yaşlandık yaaa ne zaman alıcaz şöyle 2tb -4tb ssd off
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Batuist 8 yıl
umarım birgün ucuzlarlar. şimdi bu sata3ler yaygınlaştıkça sata2lerin fiyatları düşer.. sonra fiyatı düşsede alsak diye ağzımızın suyunun akarak baktığımız sata2lere bakmaz oluruz. illede olcaksa sata3 olsun deriz bu seferde...
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aceleciburak 8 yıl
Ssdler birden dusme egilimine girecek sata 3 eksikti oda geldi zaten adamlar artk kapasiteden ziyade en hizli okuma yazma yapmasi icin gelistirmeye calisiyolar 2 sene icnde alinabilir seviyeye inecegne eminim windows 8 lansmanina yakin bùyuk dususler olacaktir okuma yazma hizi tamam bundan sonra kapasitelerde
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vulcain 8 yıl
Aslında iyi bir gelişme bir önceki SSD'lere indirim yapılmasını sağlayabilir lakin işin diğer bir yanı var ki o da şu; bu SSD'lerin fiyatları mevcut kardeşlerinden yüksek olursa fiyatlar sabit kalır. Bana kalırsa gönlüm ilk şıktan yana ama ikinci şıkkın olma olasılığı kuvvetle muhtemel, firmalar daha yeterince SSD'den para yemedi kanaatindeyim.
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ET 7 8 yıl
cok hhizlilarmista kimin umrunda
o kadar pahalliki kim alacak bunlari
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TELESCOPE 8 yıl
ucuzlasa ne kadar ucuzlarki
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manyakurt 8 yıl
OCZ den sonra Corsair ve ADATA da görücüye çıktı. Hayır inadına teknobiyotik de ocz lerde kampanyasına devam ediyor ;D Alayım diyorum, sonra biraz daha sabret, nisan ayını gör daha ucuzlar diyorum. Karar veremdim :D
teknobiyotik.com/...
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