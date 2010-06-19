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A-Data'dan USB 3.0 destekli taşınabilir sürücü: N005

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden A-Data, USB 3.0 teknolojisi için yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile Nobility serisi altında hazırladığı N005 isimli yeni USB 3.0 sürücüsünü duyurdu. Profesyoneller için hazırlanan 90 x 20.5 x 11.5 mm boyutlarında ve 20.5 gram ağırlığındaki USB bellek, Alüminyum kasası ile dikkat çekiyor.

USB 2.0 ile kıyaslandığında veri transfer hızını 10 kata kadar attıran USB 3.0 teknolojisi ile 85MB/saniye seviyesinde dosya transferine olanak tanıyan A-Data N005 16GB, 32GB ve 64GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyor. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen A-Data N005 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.


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mistifa 9 yıl
Bu USB 3.o memoryleri boot edilebilir harddisk olarak kullanabilsen, bir laptopla birçok farklı sisteme sahip olabilsen, süper olurdu.
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Batuist 9 yıl
transfer hızları gerçekten çok güzel.. zaten bu boyutlardaki bir belleği sonuna kadar doldurmak USB2 teknolojisi ile gerçekten çok zaman alıyor.. heleki transfer edeceğiniz dosya boyutları küçük yüzlerce hatta binlerce dosya söz konusu olunca hız çok daha düşüyor buda transfer süresi oldukça uzatıyor... yüksek kapasiteli bellekler için ciddi bekleme süreleri söz konusu oluyor... yani diski takıp bir süre unutmak zorunda kalıyorsunuz transfer işleminin bitmesi için.. bu yüzden USB3 bellekler yüksek kapasiteler için gerekli...
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