A-Data'dan USB 3.0 destekli taşınabilir sürücü: N005

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden A-Data, USB 3.0 teknolojisi için yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile Nobility serisi altında hazırladığı N005 isimli yeni USB 3.0 sürücüsünü duyurdu. Profesyoneller için hazırlanan 90 x 20.5 x 11.5 mm boyutlarında ve 20.5 gram ağırlığındaki USB bellek, Alüminyum kasası ile dikkat çekiyor.

USB 2.0 ile kıyaslandığında veri transfer hızını 10 kata kadar attıran USB 3.0 teknolojisi ile 85MB/saniye seviyesinde dosya transferine olanak tanıyan A-Data N005 16GB, 32GB ve 64GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyor. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen A-Data N005 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.