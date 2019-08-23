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AMD 6 çekirdekli bütçe dostu bir işlemci hazırlıyor olabilir

3. nesil Ryzen işlemcileriyle pazardaki payını arttırmaya devam ediyor. Firma görünüşe göre daha fazla kullanıcıyı 6 çekirdekle buluşturmak için kolları sıvamış.
1 sa. (Son Güncelleme: 6 dk.)
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İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD Zen 2 mimarisinin performans getirisi sayesinde işlemci pazarında başlattığı esintiyi güçlendirerek yoluna devam ediyor. Son gelen sızıntılara göre uygun fiyatlı ve 6 çekirdekli bir yonga yolda.

Ryzen 5 3500 

Bir Twitter kullanıcısının attığı tweet’e göre Ryzen 5 3500 adlandırmasıyla gelecek 6 çekirdekli işlemci 3.6 GHz’den 4.1 GHz’e kadar yükselecek. Buna karşın modelde SMT desteği olmaması dikkatlerden kaçmıyor. Fiyatı kırmak için böyle bir hamleye gidilmiş olabilir.
Diğer taraftan postta bir Physics skoruna da yer verilmiş durumda. Hangi teste ait olduğu belirtilmese de skorun 3DMark Fire Strike'da elde edilmiş olduğu düşünülüyor. Kıyaslamak gerekirse Ryzen 5 3600 aynı testte 19 000-20 000 arasında puan alıyor. yeni işlemci ise 12 800 civarı bir puan elde etmiş.

Fiyat konusunda ise net bir bilgi mevcut değil. Yine de Ryzen 5 3600’un 190 Euro’dan satıldığını göz önünde bulundurursak yeni işlemcinin 150 Euro civarı bir fiyattan geleceğini söyleyebiliriz. Intel tarafında 170 Euro altı segmentte 4 çekirdekli i3 yongalarının konumlandığını düşünürsek önümüzdeki dönemde AMD giriş segment oyuncu pazarına hükmedebilir.


https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/details_of_low-cost_6-core_ryzen_5_3500_processor_leaks/1 Yorum Yaz
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guzmann06 38 dk.
Amd bütçe ostu smt kapat 70 dolar fiyat indir lol. İntele ht ne sövdüyüdük demi. 6/6 aypacığına 4/8 yapta küfür yeme bari.
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ebu41 1 sa.
I5 9400F
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jac0B0 1 sa.
3500G çıkartıp rx460-rx560 düzeyinde igpu koysun.
3400G de zaten rx550 düzeyinde igpu var
Bu işlemci 6/6 dır 12 izlek değildir.
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CoreXXX 1 sa.
Amd hep bütçe dostu zaten. Bu işlemci bütçe dostunun dostu olmuş
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interwap 1 sa.
Acaba arızalı veya verimsiz çekirdekler kapatılıp oluşturulan bir işlemci mi?
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H34RTL3SS 1 sa.
Buna karşın modelde SMT desteği dikkatlerden kaçmıyor. Fiyatı kırmak için böyle bir hamleye gidilmiş olabilir.
bu ne anlama geliyor biz birz cahilizde
3x6 mı 6x12 mi yoksa sadece 6 silikon çekirdek mi :)
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No Way Out 1 sa. H34RTL3SS
6/6 işte 9600 gibi.
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northwood 4 dk. H34RTL3SS
Buna karşın modelde SMT desteği olmaması dikkatlerden kaçmıyor.

Düzelttim hocam yeni hali.
İşlemcinin 6/6 geleceği söyleniyor
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qoqoCAN 1 sa.
Tam Casper'lık.
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