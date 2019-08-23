AMD 6 çekirdekli bütçe dostu bir işlemci hazırlıyor olabilir

AMD Zen 2 mimarisinin performans getirisi sayesinde işlemci pazarında başlattığı esintiyi güçlendirerek yoluna devam ediyor. Son gelen sızıntılara göre uygun fiyatlı ve 6 çekirdekli bir yonga yolda.

Ryzen 5 3500

Bir Twitter kullanıcısının attığı tweet’e göre Ryzen 5 3500 adlandırmasıyla gelecek 6 çekirdekli işlemci 3.6 GHz’den 4.1 GHz’e kadar yükselecek. Buna karşın modelde SMT desteği olmaması dikkatlerden kaçmıyor. Fiyatı kırmak için böyle bir hamleye gidilmiş olabilir.

Diğer taraftan postta bir Physics skoruna da yer verilmiş durumda. Hangi teste ait olduğu belirtilmese de skorun 3DMark Fire Strike'da elde edilmiş olduğu düşünülüyor. Kıyaslamak gerekirse Ryzen 5 3600 aynı testte 19 000-20 000 arasında puan alıyor. yeni işlemci ise 12 800 civarı bir puan elde etmiş.

Fiyat konusunda ise net bir bilgi mevcut değil. Yine de Ryzen 5 3600’un 190 Euro’dan satıldığını göz önünde bulundurursak yeni işlemcinin 150 Euro civarı bir fiyattan geleceğini söyleyebiliriz. Intel tarafında 170 Euro altı segmentte 4 çekirdekli i3 yongalarının konumlandığını düşünürsek önümüzdeki dönemde AMD giriş segment oyuncu pazarına hükmedebilir.

https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/details_of_low-cost_6-core_ryzen_5_3500_processor_leaks/1