Enerji verimli Intel Core i9-9900T işlemcisi Geekbench 4 testine girdi

Mavi ekibin 9. nesil Core işlemcilerinin düşük TDP’li versiyonları üzerinde çalıştığını bililiyorduk. Bu yılın başlarında sızan hazırlık bilgisi yerini nihayet benchmark sonuçlarına bıraktı. Görünüşe göre düşük güç tüketimli modeller beklendiği kadar zayıf olmayacak. Hali hazırda Intel’in sitesinde de detayları paylaşılan yonga Core i9-9900K’da olduğu gibi 8 çekirdek 16 izlekli bir yapıda ve 16 MB önbellekle desteklenmiş durumda. 2.1 GHz’lik taban frekansa indirilmesi sayesinde 35 watt’lık TDP hedefine ulaşılan yonganın TDP değeri duruma göre 25 watt’a kadar düşürülebiliyor.
Düşük frekansın sonucuTepe frekansı olaraksa 4.4 GHz belirtilen yonga Geekbench testinin tek çekirdek bölümünde 5567 puan alırken, çoklu çekirdek testinde ise 28 893 puan almayı başarmış. Oransal olarak kıyaslayacak olursak i9-9900KS’nin modelden tek çekirdekte %15,86, çoklu çekirdekte ise %32,56 daha hızlı olduğunu görmekteyiz.
https://www.techpowerup.com/258496/intels-energy-efficient-core-i9-9900t-pops-up-on-geekbench-4 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ölecem gülmekten.bunun 95w deneninde ben çekiyorum di mi 250w oc yükte?
notebookta 8750 9750 45w güya var mı soğutabilen?6 yaşında çocuklar yemiyor artık intelin bu watt yalanlarını.
ha pardon marka intel di değil mi..