Kim Nerede? 140 Mi MIX 4 geliyor: Snapdragon 855+, 108 MP kamera, 12 GB RAM, 1 TB depolama 54 Need for Speed Heat'in 4K 60FPS kalitede oynanış görüntüleri 46 Kamerası daha iyi Galaxy A50s ve Galaxy A30s duyuruldu
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 43 kişi burada

Enerji verimli Intel Core i9-9900T işlemcisi Geekbench 4 testine girdi

Intel’in bir süredir beklenen düşük güç tüketimli ‘’T’’ son ekli yongaları benchmark testlerine düşmeye başladı.
1 sa.
346
43
2
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mavi ekibin 9. nesil Core işlemcilerinin düşük TDP’li versiyonları üzerinde çalıştığını bililiyorduk. Bu yılın başlarında sızan hazırlık bilgisi yerini nihayet benchmark sonuçlarına bıraktı. Görünüşe göre düşük güç tüketimli modeller beklendiği kadar zayıf olmayacak. Hali hazırda Intel’in sitesinde de detayları paylaşılan yonga Core i9-9900K’da olduğu gibi 8 çekirdek 16 izlekli bir yapıda ve 16 MB önbellekle desteklenmiş durumda. 2.1 GHz’lik taban frekansa indirilmesi sayesinde 35 watt’lık TDP hedefine ulaşılan yonganın TDP değeri duruma göre 25 watt’a kadar düşürülebiliyor.

Düşük frekansın sonucu 

Tepe frekansı olaraksa 4.4 GHz belirtilen yonga Geekbench testinin tek çekirdek bölümünde 5567 puan alırken, çoklu çekirdek testinde ise 28 893 puan almayı başarmış. Oransal olarak kıyaslayacak olursak i9-9900KS’nin modelden tek çekirdekte %15,86, çoklu çekirdekte ise %32,56 daha hızlı olduğunu görmekteyiz.
Düşük frekansların bir bedeli olarak belli bir düzeyde performans kaybı yaşanmışa benziyor. Buna karşın kullanım alanına göre değerlendirecek olursak 8/16 bir işlemci ve Intel UHD 630’un tek yongada 35 watt TDP altında buluşması yongayı tercih sebebi haline getirebilir. Son olarak işlemcinin 439$’lık fiyat etiketiyle satışa sunulacağını belirtelim.

https://www.techpowerup.com/258496/intels-energy-efficient-core-i9-9900t-pops-up-on-geekbench-4 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Wilson Fisk 32 dk.
35 watt’lık TDP hedefine ulaşılan yonganın TDP değeri duruma göre 25 watt’a kadar düşürülebiliyor.
ölecem gülmekten.bunun 95w deneninde ben çekiyorum di mi 250w oc yükte?
notebookta 8750 9750 45w güya var mı soğutabilen?6 yaşında çocuklar yemiyor artık intelin bu watt yalanlarını.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 57 dk.
250usd ye bomba işlemci olurdu..
ha pardon marka intel di değil mi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 24 dk. Volkswagen'in yeni logosu Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Enerji verimli Intel Core i9-9900T işlemcisi Geekbench 4 testine girdi Sonraki Kamerası daha iyi Galaxy A50s ve Galaxy A30s duyuruldu 2 sa. İşte Opel'in yeni elektrikli ralli aracı: Corsa-e Rally 2 sa. Mi MIX 4 geliyor: Snapdragon 855+, 108 MP kamera, 12 GB RAM, 1 TB depolama 3 sa. Apple ilk kez Çin’den OLED tedariği yapabilir 3 sa. Google AMP projesi avantaj mı dezavantaj mı? 4 sa. Otizm farklılığı için akıllı bileklik geliştirildi 5 sa. 10.2 inç ekrana sahip iPad 7, Ekim ayında çıkacak 6 sa. Philips PicoPix Max projeksiyon, kitlesel fonlama yoluyla satışa çıkıyor 6 sa. PlayStation 5 geliştirici kiti tasarımı doğrulandı 7 sa. Yeni Toyota Supra, Hızlı ve Öfkeli 9'un setinde görüntülendi 8 sa. WD Blask serisi PC ve konsol oyuncuları için hazırlandı 8 sa. LG’nin V30 için yayınladığı Android 9 güncellemesini geri çektiği belirtiliyor 9 sa. Need for Speed Heat'in 4K 60FPS kalitede oynanış görüntüleri 9 sa. Microsoft’un Chromium tabanlı Edge tarayıcısı beta sürecine girdi 11 sa. Çinli uzay şirketi, sadece 18 ayda geliştirdiği roketiyle ilk görevine çıktı 19 sa. For Honor kısa bir süreliğine ücretsiz 20 sa. Dell G5 masaüstüsünü satışa sundu 20 sa. Facebook haber sekmesi için editör görevlendiriyor 21 sa. Dünyanın ilk içerik sıkıştırma destekli monitörü tanıtıldı 22 sa. Monitör standı şeklinde bilgisayar: Dell OptiPlex 7070 Ultra Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İşte Apple TV+'ın çıkış tarihi ve fiyatı
DonanımHaber
İşte 2020 Audi RS 6 Avant: 600 beygirlik motoruyla ABD yolcusu
DonanımHaber
Rusya’da yaşanan kaza sonrası, bölgedeki nükleer sensörler ses...
DonanımHaber
Evlilik Sürecinde Para Düşkünlüğü
DH Forum
Apex Legends'ın Solo Modunu Hileciler Bastı
Bölüm Sonu Canavarı
Anthem'in Baş Yapımcısı Ben Irving BioWare'dan Ayrıldı
Bölüm Sonu Canavarı
Beyaz farlara artık birşey yapılmalı
DH Forum
Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass Abonelik Fiyatları 15 Eylül İ...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim