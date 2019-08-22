Enerji verimli Intel Core i9-9900T işlemcisi Geekbench 4 testine girdi

Düşük frekansın sonucu

https://www.techpowerup.com/258496/intels-energy-efficient-core-i9-9900t-pops-up-on-geekbench-4

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Mavi ekibin 9. nesil Core işlemcilerinin düşükversiyonları üzerinde çalıştığını bililiyorduk. Bu yılın başlarında sızan hazırlık bilgisi yerini nihayet benchmark sonuçlarına bıraktı. Görünüşe göre düşük güç tüketimli modeller beklendiği kadar zayıf olmayacak. Hali hazırda Intel’in sitesinde de detayları paylaşılan yongaolduğu gibibir yapıda ve 16 MB önbellekle desteklenmiş durumda.taban frekansa indirilmesi sayesinde 35 watt’lık TDP hedefine ulaşılan yonganın TDP değeri duruma göredüşürülebiliyor.Tepe frekansı olaraksa 4.4 GHz belirtilen yonga Geekbench testinin tek çekirdek bölümünde 5567 puan alırken, çoklu çekirdek testinde ise 28 893 puan almayı başarmış. Oransal olarak kıyaslayacak olursakmodelden tek çekirdekte %15,86, çoklu çekirdekte iseolduğunu görmekteyiz.Düşük frekansların bir bedeli olarak belli bir düzeyde performans kaybı yaşanmışa benziyor. Buna karşın kullanım alanına göre değerlendirecek olursak 8/16 bir işlemci ve Intel UHD 630’un tek yongadayongayı tercih sebebi haline getirebilir. Son olarak işlemcinin 439$’lık fiyat etiketiyle satışa sunulacağını belirtelim.