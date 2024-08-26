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    İşlemci karşılaştırma nasıl yapılır? CPU kıyaslarken dikkat edilmesi gerekenler

    İşlemciler, bilgisayarların hızını belirleyen en önemli donanımlardan biri. Peki işlemci karşılaştırması nasıl yapılır? İşte CPU kıyaslarken ve satın alırken dikkat etmeniz gerekenler:
    işlemci kıyaslaması Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar alırken ya da mevcut sisteminizi güncellerken, en önemli unsurlardan biri de işlemci seçimi. Keza farklı işlemcilerin sunduğu çekirdek sayısı, saat hızı ve mimari gibi özellikler, cihazınızın performansını büyük ölçüde değiştirebilir. Peki işlemci karşılaştırma nasıl yapılır? veya işlemci alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Bu rehberde, işlemci kıyaslama yaparken dikkat edilmesi gerekenlere ve sizleri doğru tercihe yöneltecek adımlara değiniyoruz.

    Öncelikli olarak işlemci nedir?

    İşlemci, bir bilgisayarın ya da diğer dijital cihazların temel bileşeni olan ve tüm hesaplama süreçlerini yöneten birimdir. Aklınıza gelebilecek elektronik cihazların tümünde işlemci bulunur. İşletim sisteminden (OS) geçirilen aritmetik, mantıksal, giriş/çıkış (G/Ç) ve diğer temel yönergeler işlemci tarafından işlenirken, diğer donanım parçalarının çalışması ve performansı işlemci gücüne bağlı olarak değişecektir.

    Günümüzde her işlemci, "çekirdek" adı verilen bir veya daha fazla işlem biriminden oluşuyor. Her çekirdek, gigahertz (GHz) cinsinden ölçülen belirli bir hızda tek bir hesaplama görevinden gelen talimatları işler. Modern bilgisayarlar genellikle birden fazla işlemci çekirdeğine sahip olup, çift çekirdekli, dört çekirdekli gibi çeşitli konfigürasyonlarda bulunabilir. Bunlar aynı anda birden fazla görevi tamamlamak için birlikte çalışırlar.

    İşlemci Karşılaştırma: Performans ve özellikler

    İster oyun oynamak, ister profesyonel uygulamalar kullanmak ya da sadece gündelik işlerinizi halletmek için bir bilgisayar topluyor olun, doğru işlemciyi seçmek kafa karıştırıcı olabilir. Keza işlemci karşılaştırma süreci, performansı optimize etmek ve gereksinimlerinize en uygun işlemciyi bulmak için en önemli adımlardan biri konumunda.

    cpu karşılaştırma Tam Boyutta Gör
    İşlemciler arasında karşılaştırma yaparken göz önünde bulundurulması gereken çok sayıda ayrıntı mevcut. Günümüzdeki dizüstü veya masaüstü işlemciler, farklı çekirdek sayıları, saat hızları, mimariler ve termal tasarım güçlerine sahip. Bu değişkenler, işlemcinin hangi alanlarda daha başarılı olduğunu, hangi tür iş yüklerine daha uygun olduğunu bizlere gösteriyor.

    Örneğin, tek çekirdek performansı oyunlar için daha önemli olabilirken, yüksek çekirdek sayısı profesyonel iş yüklerinde, örneğin video düzenleme veya 3D modelleme gibi işlemlerde daha iyi sonuçlar verir. Ancak, işlemci satın alırken dikkat edilmesi gerekenler yalnızca teknik özelliklerle sınırlı değil. 

    İşlemci karşılaştırma sürecinde kullanıcıların bütçe, geleceğe dönük kullanım senaryoları ve işlemcinin uyumluluğu gibi faktörleri de göz önünde bulundurması gerekli. Keza AMD ve Intel arasındaki rekabet, her yıl işlemcilerin daha fazla güç ve verimlilik sunduğu bir ortama zemin hazırlıyor. İşlemci seçiminde dikkat edilmesi gereken başlıca faktörler ise şu şekilde;

    • Çekirdek Sayısı ve İş Parçacıkları: Modern işlemciler, birden fazla çekirdek ve iş parçacığı sunarak paralel işlemleri hızlandırır. Yüksek çekirdek sayısı, özellikle çoklu görevlerde ve profesyonel uygulamalarda performansı artırır. Oyunlar ve genel kullanıcı deneyimi açısından çekirdek başına performans da göz ardı edilmemelidir.
    • Saat Hızı (Clock Speed): GHz olarak ölçülen saat hızı, işlemcinin saniyede kaç işlem yapabileceğini gösterir. Yüksek saat hızına sahip işlemciler, tek çekirdek performansında daha iyidir ve bu da bazı oyunlar ve programlar için avantaj sağlar.
    • Mimari ve IPC (Instructions Per Cycle): İşlemcinin mimarisi, aynı saat hızında daha fazla işlem yapma yeteneği sunar. Yeni nesil işlemciler, önceki nesillere göre IPC'de önemli iyileştirmeler sağlar ve bu da genel performansı doğrudan etkiler.
    • Önbellek Kapasitesi: İşlemcinin içindeki önbellek belleği, sık kullanılan verilere hızlı erişim sağlar ve genel sistem performansını artırır. Büyük L2 ve L3 önbellekleri, işlemcinin veri işleme yeteneklerini geliştirir.
    • TDP (Termal Tasarım Gücü): İşlemcinin ne kadar ısındığı ve ne kadar enerji tükettiği TDP ile ölçülür. Düşük TDP değerine sahip işlemciler, genellikle daha enerji verimlidir ve daha düşük sıcaklıkta çalışır.

    Hangi model daha iyi?

    amd vs intel işlemci kıyaslama Tam Boyutta Gör
    Günümüzde bilgisayar işlemcileri denildiği zaman akla genellikle AMD ve Intel geliyor. Her iki markanın da performans olarak birbiriyle karşılaştırılan modelleri mevcut. Örneğin, Intel Core i5 ve AMD Ryzen 5 gibi orta segment işlemciler, oyunlar ve genel üretkenlik için oldukça popüler seçenekler. Bu iki işlemci arasındaki farklar, çekirdek sayısı, saat hızı ve fiyat-performans oranına göre değerlendirilebilir. Ancak daha üst segmentte, Intel Core i9 ve AMD Ryzen 9 modelleri arasında yapılacak bir karşılaştırma, profesyonel iş yüklerine uygunluğu değerlendirmek açısından önemli.
    işlemci karşılaştırmada dikkat edilmesi gerekenler Tam Boyutta Gör
    İşlemci karşılaştırma sürecinde dikkate alınması gereken bir diğer önemli faktör de platform uyumluluğu. Intel ve AMD’nin farklı soket yapıları, anakart seçimi ile doğrudan ilişkili diyebiliriz. Bir işlemci, anakartınızla uyumlu değilse, o işlemciyi kullanmanız mümkün olmaz. Aynı zamanda işlemcinin TDP’sine uygun bir soğutma sistemi tercih edilmeli, gerekirse hız aşırtma yapmayı düşünen kullanıcılar, işlemcinin bu özelliği destekleyip desteklemediğini kontrol etmeli.

    Şu anda mevcut olan AMD AM5 soketi ve Intel LGA 1700'e gelirsek, bunlar sırasıyla AMD Ryzen 7000, 8000, 9000 serisi ve Intel 12., 13. ve 14. nesil işlemcilerle uyumlu. AMD'nin genellikle belirli bir soketi Intel'den daha uzun süre desteklediğini söyleyelim. Örneğin LGA 1700 soketi 14. nesil Raptor Lake Refresh CPU'larıyla desteğini sonlandırıyor. Yeni nesil Arrow Lake S masaüstü işlemcileri LGA 1851 işlemcileri kullanacakken AMD AM5 platformu için daha fazla CPU serisi ile karşılaşacağız.

    Nereden kıyaslama yaparım?

    İşlemci kıyaslama yaparken, sadece tek bir modele odaklanmak yerine, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmak adına birden fazla işlemci karşılaştırmak, uzun vadede sistem performansını artırmanıza yardımcı olacaktır. Özellikle oyun ve profesyonel uygulamalar için farklı test sonuçlarına bakmak, gelecekteki ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılayacak bir işlemci seçmenizi sağlar. Bunun için farklı kullanıcılardan gelen bağımsız incelemelerin bulunduğu UserBenchmark platformunu tavsiye ediyoruz.

    işlemci benchmark testi Tam Boyutta Gör
    Kıyaslama platformunda bulunan "Effective Speed" bölümü bizlere işlemcinin ulaşabildiği hızları gösterirken, "Average Score" sekmesinden kıyaslanan işlemcilerin performansına göz atabiliyoruz. Ayrıca hız aşırtma ve aradığımız işlemcinin pazardaki kullanım oranına da yine buradan göz atabilmek mümkün.  

    Bu yazımızda, işlemciler hakkında bilinmesi gereken temel konuları ve işlemci alırken dikkat edilmesi gerekenleri konuştuk. Bu doğrultuda işlemci karşılaştırma ve satın alma sürecinin dikkatlice planlanması gereken bir adım olduğunu söylemek doğru olur. Ayrıca sitemizde bulunan "Sistem Tavsiyeleri" bölümü üzerinden ihtiyaç ve bütçenizi karşılayan sistemlere göz atabilirsiniz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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