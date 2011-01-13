AMD: 8 çekirdekli Bulldozer işlemcisi, Core i7 950'den %50 daha hızlı

AMD'nin uzun süredir merakla beklenen yeni nesil Bulldozer işlemci ailesi için artık son dönemece girilmek üzere. Geliştirme çalışmaları 2005'ten bu yana devam eden Bulldozer kod adlı yeni mikroişlemci mimarisi, AMD adına firma tarihinin en önemli yatırımı olarak gösteriliyor. İlk etapta Phenom II işlemci ailesinin yerini alacak modellerde kullanılması beklenen mimari ile AMD, en yüksek performans segmentinde rekabetçi çözümler sunarak pazar payını arttırmayı ve farklı segmentlerde liderlik adayı çözümler sunmayı amaçlıyor.

Bulldozer mimarisinin pazara giriş yapacağı ilk işlemciler, daha önceki pek çok haberimizde de belirttiğimiz üzere Zambezi kod adını taşıyorlar. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Soket AM3+ formunda olan işlemcilerin dört, altı ve sekiz çekirdekli versiyonları olacak. En üst segmentte 8 çekirdekli doğal tasarıma sahip işlemciler sunacak olan AMD, yeni mimarinin avantajları ve 32nm üretim teknolojisinin getirilerini değerlendirerek 3GHz+ hızında çalışan ve ısıl güç tasarımı 125 Watt olan 8 çekirdekli Bulldozer işlemcilerini pazara sunacak.

Peki AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri, performans noktasında ne kadar iddialılar? Açıkçası şu ana kadar yayınlanmış herhangi bir test sonucu bulunmuyordu zira mühendislik örneği Bulldozer işlemcileri geçtiğimiz ay içerisinde tamamlanırken, üretime aday yani saat hızları da dahil olmak üzere detayları kesinleşmiş işlemci örneklerinin Şubat ayı içerisinde hazır olması ve Mart sonu ya da Nisan başı gibi başlayacak üretimi takiben AMD'nin yeni nesil işlemcilerini endüstrinin beğenisine sunması bekleniyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi henüz detaylı test sonuçları olmasa da Donanım Haber olarak AMD'nin resmi performans dökümanına ulaşmayı başardık. Bu döküman içerisinde AMD, 8 çekirdekli Bulldozer işlemcisini (model ismi ve saat hızı bilgisi verilmemiş ancak performans segmenti olduğu belirtilmiş), 6 çekirdekli Phenom II X6 1100T ve Core i7 950 ile kıyaslıyor. Dökümanda yer verilen tahmini sonuçlar, işlemcileri üç farklı kategori (medya, render ve oyun) altında kıyaslarken, genel değerlendirmede 8 çekirdekli Bulldozer işlemcisinin Core i7 950'den %50 daha hızlı olduğu vurgulanıyor. AMD'nin performans tablosu dikkatlice incelendiğinde ise 8 çekirdekli Bulldozer işlemcisi özellikle oyun ve render testlerinde fark yaratıyor.

Bulldozer tabanlı yeni nesil AMD işlemcileriyle ilgili özel haberlerimiz devam edecek.

Editörün Notu: AMD hesaplanan performans öngörüsünün, piyasaya çıkan modellerde değişiklik gösterebileceğine dikkat çekiyor.