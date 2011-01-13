AMD: 8 çekirdekli Bulldozer işlemcisi, Core i7 950'den %50 daha hızlı

AMD'nin uzun süredir merakla beklenen yeni nesil Bulldozer işlemci ailesi için artık son dönemece girilmek üzere. Geliştirme çalışmaları 2005'ten bu yana devam eden Bulldozer kod adlı yeni mikroişlemci mimarisi, AMD adına firma tarihinin en önemli yatırımı olarak gösteriliyor. İlk etapta Phenom II işlemci ailesinin yerini alacak modellerde kullanılması beklenen mimari ile AMD, en yüksek performans segmentinde rekabetçi çözümler sunarak pazar payını arttırmayı ve farklı segmentlerde liderlik adayı çözümler sunmayı amaçlıyor.
Bulldozer mimarisinin pazara giriş yapacağı ilk işlemciler, daha önceki pek çok haberimizde de belirttiğimiz üzere Zambezi kod adını taşıyorlar. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Soket AM3+ formunda olan işlemcilerin dört, altı ve sekiz çekirdekli versiyonları olacak. En üst segmentte 8 çekirdekli doğal tasarıma sahip işlemciler sunacak olan AMD, yeni mimarinin avantajları ve 32nm üretim teknolojisinin getirilerini değerlendirerek 3GHz+ hızında çalışan ve ısıl güç tasarımı 125 Watt olan 8 çekirdekli Bulldozer işlemcilerini pazara sunacak.
Peki AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri, performans noktasında ne kadar iddialılar? Açıkçası şu ana kadar yayınlanmış herhangi bir test sonucu bulunmuyordu zira mühendislik örneği Bulldozer işlemcileri geçtiğimiz ay içerisinde tamamlanırken, üretime aday yani saat hızları da dahil olmak üzere detayları kesinleşmiş işlemci örneklerinin Şubat ayı içerisinde hazır olması ve Mart sonu ya da Nisan başı gibi başlayacak üretimi takiben AMD'nin yeni nesil işlemcilerini endüstrinin beğenisine sunması bekleniyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi henüz detaylı test sonuçları olmasa da Donanım Haber olarak AMD'nin resmi performans dökümanına ulaşmayı başardık. Bu döküman içerisinde AMD, 8 çekirdekli Bulldozer işlemcisini (model ismi ve saat hızı bilgisi verilmemiş ancak performans segmenti olduğu belirtilmiş), 6 çekirdekli Phenom II X6 1100T ve Core i7 950 ile kıyaslıyor. Dökümanda yer verilen tahmini sonuçlar, işlemcileri üç farklı kategori (medya, render ve oyun) altında kıyaslarken, genel değerlendirmede 8 çekirdekli Bulldozer işlemcisinin Core i7 950'den %50 daha hızlı olduğu vurgulanıyor. AMD'nin performans tablosu dikkatlice incelendiğinde ise 8 çekirdekli Bulldozer işlemcisi özellikle oyun ve render testlerinde fark yaratıyor.
Bulldozer tabanlı yeni nesil AMD işlemcileriyle ilgili özel haberlerimiz devam edecek.
Editörün Notu: AMD hesaplanan performans öngörüsünün, piyasaya çıkan modellerde değişiklik gösterebileceğine dikkat çekiyor.
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kendim i7 960 kullaniyorum
madem buldozer yeni islemci olarak i7 950 niye rakip gosteriyor fikrimce 2600k rakip gostermesi gerekmezmiydi
bekliyordum cikmasini bunu almayi dusunuyordum fakat bu durum hicte cazip degil
Bit kadar tayvan neredeyse tüm anakartları üretiyor, türkiyede bir tane bile yok.
Masaüstü standart kullanıcı profilinde iki işlemci firması var, biri türkiyenin değil.
Ekran kartı, ram hepsi aynı...
Mesela 5ghz ram var mıdır? Olmaması için sebep yok. Fakat normal kullanıcı 1333e yeterli diyorken neden bu piyasaya girsin? 5ghz piyasaya girdiğinde 1333 çöp fiyatına satılmalı ki makul karşılansın.
Aynısı işlemci için de geçerli, opteron serisi yüksek fiyattan satılıyor, karşısında athlon'lar ucuz. Burda sorun yok fakat çok daha gelişmiş opteron satılsa, önceki nesiller kafadan aşırı ucuzlar. Haliyle athlon çöp fiyatı.
Fakat, gene de üretici sıkıştırıyor, herkes athlon alıp şükür demiyor. x6'lar kapış kapış gitti, e haliyle athlon ucuzladı biz aldık. Tabi belki 50 dolar maliyeti 200 dolar fiyatla sundular.
Benim için bu eski teknolojinin satışı prensibinin en büyük delili athlon ii ve phenom ii dir. Benim tahminim Amd phenomların çok satacağını düşündü, fakat piyasada athlon x4 övülünce evveliyatında ürettiği işlemcilerin yarısını çekirdek kapama vs ile gene de sattı. Sonuç net kardan biraz düşüş. Ellerindeki stok eridikçe x6lardan bozma phenom 840 gibi işlemcileri satmaya başladılar, istenilen satış yapıldığında da bulldozer geliyor diye haber yaptılar. Amd'nin stoğunda bekleyen ikinci nesil bulldozerler olduğuna da eminim.
Çok ve boş konuştuk, kıyaslamaya gelirsek, sandy'lerin orta sınıf olduğu ve ektrem işlemcilerin hala eski i7lerden olduğunu okumuştum, haliyle bulldozerin rakip görüp aşması gereken işlemciler 990x gibi işlemciler olmalı. Fakat 3-5 puan geçmek değil, direk ikiye katlamalı. Yoksa intel, elindeki teknolojiye bir dolar arge yapmadan tekrar satışa sunar, cicili bicili yeni isimleri ile ivy bridge'ler biraz geliştirilmiş i7'ler olurlar. Sonuç daha fazla sömürü ve fahiş fiyat rekorları..
Intel'in ürettiği işlemciler mimari itibari ile üstün teknolojiye sahip. Bu tarz ürünleri ortaya çıkarabilmek adına oldukça yüksek AR-GE maaliyetleri oluşmaktadır. AMD'de ise olay bambaşka bir durumda. Fiyat Maaliyet olarak düşünüyoruz hepimiz, AMD Test edilirken AMD'nin başarılı olduğu, Intel testi yaparken intelin başarılı olduğu uygulamalar çalıştırılmakta buna göre insanlara bilgiler verilmektedir. Şimdi biz burada örnek teşkil edemeyecek bir işlemciyi örnek olarak işliyoruz. Intel I7 950 işlemci örneği eski bir örnektir.
Intel Core i7 950 @ 3.07GHz 6,363 Puan
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 9,945 Puan
AMD Opteron 6176 SE 8,203
Eski nesil Intel ile Yeni nesil AMD (satışta olmayan) karşılaştırılması nekadar mantıklıdır? Bazı arkadaşlar intel nezaman 6-8 çekirdekli işlemci çıkartacak diye soruyorlar. Intelin 10 çekirdeğe sahip Intel E7 modellerini incelemenizi tavsiye ediyorum.
Durum Launched
Piyasaya Çıkış Tarihi Q2'11
İşlemci Numarası E7-8870
Çekirdek sayısı 10
İş Parçacığı Sayısı 20
Çalışma Hızı 2.4 GHz
Maks Turbo Frekansı 2.8 GHz
Intel® Gelişmiş Akıllı Ön Bellek 30 MB
Veri Yolu/Çekirdek Oranı 18
Intel® QPI Hızı 6.4 GT/s
Yönerge Seti 64-bit
Yönerge Seti Uzantıları SSE4.1/4.2
Kullanılabilir Yerleşik Seçenekler No
Litografi 32 nm
Ölçeklenebilirlik S8S
Maks TDP 130 W
Önerilen Kanal Fiyatı $4616,00
Yukarıdaki işlemci Intel'in E7 İşlemcisidir.. Belki masaüstü işlemcilerle kıyaslanamaz ama sonuçta intel 10 çekirdekli işlemcisi olduğunun kanıtıdır. AMD'nin Opteron serisi mevcuttur ve 12 çekirdeğe sahiptir.
Processor
AMD Opteron™ 6100 Series Processor
Model 6176 SE
AMD Virtualization Technology Yes
AMD-P (Power Management) Yes
OPN Tray OS6176YETCEGO
OPN PIB n/a
Revision D1
Core Count 12
Core Speed (MHz)2300
System Bus Speed (MT/s)6400
Voltages 1.2500V
Max Temps (C)55 to 64
Wattage 105 W
L1 Cache Size (KB)128
L1 Cache Count 12
L2 Cache Size (KB)512
L2 Cache Count 12
L2 Cache Speed (MHz)2300
L3 Cache Size (KB)12288
CMOS 45nm SOI
Integrated Memory Controller Speed (MHz) 1800
Floating Point Unit 256-bit FPU
Socket G34
Buraya kadar herşey normaldir umarım. İntelin işlemcisine dikkat ettiyseniz 30 Mb L Bellek modülüne sahip. Masaüstünde kullandığımız işlemciler 6-8 Mb civarı(500-1000 usd civarı fiyatları var) AMD işlemcisindede durum farklı değil.
Opteron İşlemcisi i7 950'yi az bir farkla geçiyor. geçiyor. Kaldıki bu işlemci E7 Seviyesinde olmalıydı. Fakat İntel i7 2600k (400 usd civarı) olan işlemciyi Opteron (1500-1600 civarı ) geçemiyor. Fiyat performans arıyorsanız intel aradığınız yerdir. Piyasada sadece Intel ve AMD'de yok üstelik... PowerPC işlemciler, Sun SPARC T3 (16 Çekirdekli).....
Masaüstü performansı için belki bu işlemciler ideal değiiler fakat Intel veya AMD... Çok yüksek performanslı işlemcileri masaüstüne uyarlayacak imkanlara sahipler. Biz sadece performansın 10 yıl önceki kısmını satın alıyoruz. Intel veya AMD'ye önümüzdeki yıl satacak teknoloji lazım. Belkide Son 10 yılın teknolojisini hazırladılar sadece yavaş yavaş veriyorlar. Filmlerdeki animasyonları core2duo veya i7 950'de yaptıklarınımı sanıyorsunuz? AMD Bulldozer ancak 1080p görüntü işler. 20000x15000 çözünürlülteki Resim dosyasını resim işleme yazılımında işlesinde görelim. Uyanmamız gereken bütün sektörlerin biz tüketicileri sömürmek olduğunu fark edip alışverişimizi ona göre yapmamız. Kullanmayacağımız teknolojilere para vermenin mutluluğunu yaşıyor olmamız nekadar acıdır oysaki...
Sabırla okuduğunuz için teşekkür ediyorum.
Gürhan KARAKAŞ
ne güzel yazmışsın aynen katılıyorum
Yakında kabak çekirdekli işlemciler çıkarsa şaşırmayın.
AMD nin masaüstü işlemcisi ile intel in iş sınıfı binlerce dolarlık işlemcilerini karşılaştırıyorsun farkındasındır umarım.
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