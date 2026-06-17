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    Windows 11'de gizlenen yeni özellik keşfedildi: İşlemci performansını artırıyor!

    Windows 11'de varsayılan olarak gizlenen "Processor Performance Boost Mode" ayarı, kayıt defterinde yapılacak küçük bir değişiklikle aktif hale getirilebiliyor. İşte adımlar...

    Windows 11'in gizli özelliği keşfedildi: İşlemcinizi hızlandırın! Tam Boyutta Gör
    Windows 11 kullanıcılarının büyük bölümü işlemci performansını artırmak için BIOS ayarlarına veya hız aşırtma yöntemlerine yönelirken, işletim sisteminde gizlenmiş bir seçenek çok daha kolay bir alternatif sunabilir. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Windows 11'de varsayılan olarak kapalı gelen "Processor Performance Boost Mode" ayarı, kayıt defteri üzerinden yapılacak küçük bir değişiklikle kullanılabilir hale getirilebiliyor.

    Windows 11'de daha fazla CPU kontrolü

    Söz konusu özellik, işlemcinin hız artırma (boost) davranışını daha detaylı şekilde kontrol etmeye imkan tanıyor. Özellikle CPPC (Collaborative Processor Performance Control) desteğine sahip modern işlemcilerde çalışan sistemlerde bu ayar sayesinde performans ve enerji tüketimi arasında farklı dengeler kurulabiliyor.

    Özelliği etkinleştirmek için Windows Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde aşağıdaki konuma gidilmesi gerekiyor:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\
    • 54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\
    • be337238-0d82-4146-a960-4f3749d470c7

    Buradaki Attributes değerinin 1 yerine 2 olarak değiştirilmesiyle birlikte, Güç Seçenekleri içerisindeki İşlemci Güç Yönetimi bölümünde yeni seçenekler görünmeye başlıyor.

    Windows 11'in gizli özelliği keşfedildi: İşlemcinizi hızlandırın! Tam Boyutta Gör
    Normalde yalnızca "Minimum İşlemci Durumu" ve "Maksimum İşlemci Durumu" ayarlarını sunan Windows, bu değişiklik sonrasında farklı işlemci hızlandırma profillerini de kullanıcıya açıyor. Öne çıkan modlar arasında performansa odaklanan Agresif, işlemcinin garanti edilen frekans seviyesinin üzerine çıkmasını daha sık teşvik eden "Garanti Edilene Karşı Agresif", enerji tasarrufuna öncelik veren "Verimli Etkin" ve performans-verimlilik dengesini hedefleyen "Verimli İstikrarlı" ve en yüksek performansı hedefleyen "Garanti Edilene Karşı Verimli Agresif" seçenekleri yer alıyor.

    Tek tıkla performans artışı

    Özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcıları için bu ayarlar ilgi çekici olabilir. Daha uzun pil ömrü isteyenler verimlilik odaklı modları tercih edebilirken, oyun veya yoğun iş yüklerinde çalışan kullanıcılar daha agresif hızlandırma profillerini seçebiliyor. Bununla birlikte "kayıt defterinde yapılacak hatalı değişikliklerin sistem kararlılığını etkileyebileceği" unutulmamalı. Bu nedenle değişiklik yapılmadan önce sistem geri yükleme noktası oluşturulması ve kayıt defterinin yedeklenmesi tavsiye ediliyor.

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