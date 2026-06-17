Windows 11'de gizlenen yeni özellik keşfedildi: İşlemci performansını artırıyor!

Windows 11'de daha fazla CPU kontrolü
Söz konusu özellik, işlemcinin hız artırma (boost) davranışını daha detaylı şekilde kontrol etmeye imkan tanıyor. Özellikle CPPC (Collaborative Processor Performance Control) desteğine sahip modern işlemcilerde çalışan sistemlerde bu ayar sayesinde performans ve enerji tüketimi arasında farklı dengeler kurulabiliyor.
Özelliği etkinleştirmek için Windows Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde aşağıdaki konuma gidilmesi gerekiyor:
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\
- 54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\
- be337238-0d82-4146-a960-4f3749d470c7
Buradaki Attributes değerinin 1 yerine 2 olarak değiştirilmesiyle birlikte, Güç Seçenekleri içerisindeki İşlemci Güç Yönetimi bölümünde yeni seçenekler görünmeye başlıyor.
Tek tıkla performans artışı
Özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcıları için bu ayarlar ilgi çekici olabilir. Daha uzun pil ömrü isteyenler verimlilik odaklı modları tercih edebilirken, oyun veya yoğun iş yüklerinde çalışan kullanıcılar daha agresif hızlandırma profillerini seçebiliyor. Bununla birlikte "kayıt defterinde yapılacak hatalı değişikliklerin sistem kararlılığını etkileyebileceği" unutulmamalı. Bu nedenle değişiklik yapılmadan önce sistem geri yükleme noktası oluşturulması ve kayıt defterinin yedeklenmesi tavsiye ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: