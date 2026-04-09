AMD Ryzen 9 9950X3D2'nin fiyatı açıklandı: Cep yakacak!

AMD Ryzen 9 9950X3D2'nin fiyatı paylaşıldı
AMD tarafından yapılan açıklamaya göre Ryzen 9 9950X3D2, 22 Nisan 2026 itibarıyla 899 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu da işlemciyi, AMD'nin mevcut masaüstü ürün gamındaki en pahalı modeli haline getiriyor. Karşılaştırmak gerekirse, standart Ryzen 9 9950X3D modeline kıyasla yaklaşık 200 dolarlık fark söz konusu.
Bu fiyat artışının arkasında ise doğrudan teknik tasarım değişikliği yer alıyor. Ryzen 9 9950X3D2, AMD'nin ilk kez uyguladığı çift 3D V-Cache (dual-cache tile) yapısını kullanıyor. Yani her iki CCD üzerinde de genişletilmiş L3 önbellek bulunuyor. Bu yaklaşım, özellikle büyük veri setleriyle çalışan uygulamalarda gecikmeyi azaltırken, iş yükünün hangi çekirdekte çalıştığına bakılmaksızın yüksek performans sunulmasını sağlıyor.
Kaçıranlar için teknik tarafta işlemci, 16 çekirdek, 32 iş parçacığı, 5.6 GHz'e kadar boost frekansı ve 200 W TDP değeriyle geliyor. Toplam önbellek miktarı ise 192 MB seviyesinde.
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz