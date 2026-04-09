AMD Ryzen 9 9950X3D2'nin fiyatı açıklandı: Cep yakacak!

Tam Boyutta Gör AMD, Zen 5 mimarili yeni nesil işlemci ailesini genişletmeye devam ederken, Ryzen 9 9950X3D2 modeliyle önemli bir teknik sıçrama gerçekleştirmişti. Daha önce duyurulan bu işlemci, çift CCD üzerinde 3D V-Cache kullanan ilk model olarak dikkat çekmiş ve özellikle yüksek önbellek kapasitesiyle öne çıkmıştı. Şimdi ise merak edilen en kritik detaylardan biri, AMD Ryzen 9 9950X3D2 fiyatı da netleşmeye başladı.

AMD tarafından yapılan açıklamaya göre Ryzen 9 9950X3D2, 22 Nisan 2026 itibarıyla 899 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu da işlemciyi, AMD'nin mevcut masaüstü ürün gamındaki en pahalı modeli haline getiriyor. Karşılaştırmak gerekirse, standart Ryzen 9 9950X3D modeline kıyasla yaklaşık 200 dolarlık fark söz konusu.

Bu fiyat artışının arkasında ise doğrudan teknik tasarım değişikliği yer alıyor. Ryzen 9 9950X3D2, AMD'nin ilk kez uyguladığı çift 3D V-Cache (dual-cache tile) yapısını kullanıyor. Yani her iki CCD üzerinde de genişletilmiş L3 önbellek bulunuyor. Bu yaklaşım, özellikle büyük veri setleriyle çalışan uygulamalarda gecikmeyi azaltırken, iş yükünün hangi çekirdekte çalıştığına bakılmaksızın yüksek performans sunulmasını sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Ancak fiyatlandırma tarafı, bu modelin hedef kitlesini zaten doğruluyor. AMD’nin paylaştığı performans verileri de ağırlıklı olarak Blender, V-Ray, Unreal Engine ve yapay zekâ iş yükleri gibi profesyonel senaryolar ile ilgili. Oyun tarafında ise önceki modele kıyasla yalnızca sınırlı bir artış, yaklaşık %5-10 seviyesinde bir kazanım bekleniyor.

Kaçıranlar için teknik tarafta işlemci, 16 çekirdek, 32 iş parçacığı, 5.6 GHz’e kadar boost frekansı ve 200 W TDP değeriyle geliyor. Toplam önbellek miktarı ise 192 MB seviyesinde.

