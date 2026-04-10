Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple A19 Pro, 8 Elite Gen 5 ve Dimensity 9500 karşılaştırıldı: Ne kadar verimli?

    Apple'ın A19 Pro işlemcisi, IPC (saat döngüsü başına komut) verimliliğinde rakiplerini geride bıraktı. İşte Snapdragon 8 Elite Gen 5, Exynos 2600 ve Dimensity 9500 karşılaştırması...

    Akıllı telefon işlemcileri arasındaki rekabet her geçen yıl artarken, geliştiricilerin odağı artık ham performanstan ziyade verimlilik performansına da yoğunlaşmaya başladı. Yakın tarihte ise Exynos 2600, Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve Dimensity 9500'ün GPU ve CPU sonuçlarından bahsetmiştik. Son olarak üç amiral gemisi işlemciye ait IPC (saat döngüsü başına talimat sayısı) performansı paylaşıldı.

    A19 Pro verimlilikte lider

    Bilmeyenler için açıklayalım. Bir CPU döngüsü, bir işlemcinin bir komutu yerine getirmek için izlediği süreci temsil ediyor ve Veri Alma (bellekten veri alma), Kod Çözme (yorumlama), Yürütme (işlem) ve Depolama (sonucun belleğe geri yazılması) aşamalarından oluşuyor.  Paylaşılan son bilgilere göre Apple A19 Pro, IPC (instructions per clock) yani saat döngüsü başına işlenen komut sayısı konusunda rakiplerinin önüne geçmiş durumda.

    Bu metrik, bir işlemcinin aynı frekansta ne kadar iş yapabildiğini gösterdiği için, mimari verimlilik açısından kritik kabul ediliyor. Verilere göre A19 Pro, tek bir saat döngüsünde yaklaşık 0.89 komut işleyebiliyor. Bu değer, Dimensity 9500 için 0.79 seviyesinde kalıyor. Aradaki fark yaklaşık %13 seviyesinde. Benzer şekilde A19 Pro'nun, Snapdragon 8 Elite Gen 5'e kıyasla yaklaşık %10, Exynos 2600'e göre ise %6 civarında daha verimli olduğu görülüyor.

    Bu sonuçlar, Apple'ın yalnızca frekans veya çekirdek gücüyle değil, doğrudan mimari tasarım tarafında da avantaj sağladığını gösteriyor. İlginç bir detay ise Exynos 2600 tarafında ortaya çıkıyor. Aynı ARM tabanlı çekirdeği kullanmasına rağmen Exynos 2600, Dimensity 9500'e kıyasla yaklaşık %6 daha yüksek IPC değerine ulaşıyor. Üstelik bu fark, daha düşük saat hızına rağmen elde ediliyor. Bu farkın nedeni ise, bellek verimliliği ve önbellek kapasitesi olabilir.
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Profil resmi
    emrahmt 17 saat önce

    [resim]

    G
    genconline 4 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 6 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türk telekom dan bimcell e numara taşıma hyundai starex kamyonet köpek gençlik aşısı nereden alınır direksiyon kutusu yağ kaçağı masrafı rektör validen üstün mü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro Max
    Apple iPhone 17 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 13 in&#231; MacBook Air Laptop
    Apple M5 13 inç MacBook Air Laptop
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum