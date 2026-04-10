A19 Pro verimlilikte lider
Bilmeyenler için açıklayalım. Bir CPU döngüsü, bir işlemcinin bir komutu yerine getirmek için izlediği süreci temsil ediyor ve Veri Alma (bellekten veri alma), Kod Çözme (yorumlama), Yürütme (işlem) ve Depolama (sonucun belleğe geri yazılması) aşamalarından oluşuyor. Paylaşılan son bilgilere göre Apple A19 Pro, IPC (instructions per clock) yani saat döngüsü başına işlenen komut sayısı konusunda rakiplerinin önüne geçmiş durumda.
Bu metrik, bir işlemcinin aynı frekansta ne kadar iş yapabildiğini gösterdiği için, mimari verimlilik açısından kritik kabul ediliyor. Verilere göre A19 Pro, tek bir saat döngüsünde yaklaşık 0.89 komut işleyebiliyor. Bu değer, Dimensity 9500 için 0.79 seviyesinde kalıyor. Aradaki fark yaklaşık %13 seviyesinde. Benzer şekilde A19 Pro'nun, Snapdragon 8 Elite Gen 5'e kıyasla yaklaşık %10, Exynos 2600'e göre ise %6 civarında daha verimli olduğu görülüyor.
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz