Apple A19 Pro, 8 Elite Gen 5 ve Dimensity 9500 karşılaştırıldı: Ne kadar verimli?

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon işlemcileri arasındaki rekabet her geçen yıl artarken, geliştiricilerin odağı artık ham performanstan ziyade verimlilik performansına da yoğunlaşmaya başladı. Yakın tarihte ise Exynos 2600, Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve Dimensity 9500'ün GPU ve CPU sonuçlarından bahsetmiştik. Son olarak üç amiral gemisi işlemciye ait IPC (saat döngüsü başına talimat sayısı) performansı paylaşıldı.

A19 Pro verimlilikte lider

Bilmeyenler için açıklayalım. Bir CPU döngüsü, bir işlemcinin bir komutu yerine getirmek için izlediği süreci temsil ediyor ve Veri Alma (bellekten veri alma), Kod Çözme (yorumlama), Yürütme (işlem) ve Depolama (sonucun belleğe geri yazılması) aşamalarından oluşuyor. Paylaşılan son bilgilere göre Apple A19 Pro, IPC (instructions per clock) yani saat döngüsü başına işlenen komut sayısı konusunda rakiplerinin önüne geçmiş durumda.

Bu metrik, bir işlemcinin aynı frekansta ne kadar iş yapabildiğini gösterdiği için, mimari verimlilik açısından kritik kabul ediliyor. Verilere göre A19 Pro, tek bir saat döngüsünde yaklaşık 0.89 komut işleyebiliyor. Bu değer, Dimensity 9500 için 0.79 seviyesinde kalıyor. Aradaki fark yaklaşık %13 seviyesinde. Benzer şekilde A19 Pro'nun, Snapdragon 8 Elite Gen 5'e kıyasla yaklaşık %10, Exynos 2600'e göre ise %6 civarında daha verimli olduğu görülüyor.

Tam Boyutta Gör Bu sonuçlar, Apple'ın yalnızca frekans veya çekirdek gücüyle değil, doğrudan mimari tasarım tarafında da avantaj sağladığını gösteriyor. İlginç bir detay ise Exynos 2600 tarafında ortaya çıkıyor. Aynı ARM tabanlı çekirdeği kullanmasına rağmen Exynos 2600, Dimensity 9500'e kıyasla yaklaşık %6 daha yüksek IPC değerine ulaşıyor. Üstelik bu fark, daha düşük saat hızına rağmen elde ediliyor. Bu farkın nedeni ise, bellek verimliliği ve önbellek kapasitesi olabilir.

Apple A19 Pro, 8 Elite Gen 5 ve Dimensity 9500 kıyaslandı!

