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AMD A10-6700 APU & Gigabyte F2A85X-UP4 Anakart video inceleme

5 yıl
20,5b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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AMD A10-6700 APU & Gigabyte F2A85X-UP4 Anakart video inceleme
Bu videomuzda AMD'nin revize edilmiş Piledriver tasarımı olan Richland tabanlı A10-6700 APU'sunu ve Gigabyte'ın FM2 platformu için geliştirdiği A85X yongasetine sahip F2A85X-UP4 anakartını inceliyoruz.
 

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ssbrutality 5 yıl en beğenilen
TheShadow
Şu resimdeki gibi estetik ve ince bir AMD işlemci ne zaman çıkacak acaba...

Telefonmu la Bu.Gorilla Glass 3 de İstermisin?
1 Yanıt Yanıtla +17
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KANUNI61 5 yıl
65 w cok iyi
1 Yanıt Yanıtla +10
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Christian Lorenz 5 yıl
FX8xxx'leri bile i3'lerle karşılaştırma gereksizliğinde bulunan arkadaşlara selam olsun.
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direkHDfilm 5 yıl
Haber güzelde ne zaman çıkacak :D
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X-Special 5 yıl
Güzel hoşuma gitti...
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DH Misafiri 5 yıl
Performans ve fiyat oranı uygun en iyi bilgisayar AMD sistemi ile toplanır AMD işlemciler aynı fiyattaki İntel işlemcilerden daha performanslı ve eksiğide yok yani İntel' in çalıştırdığı her şeyi AMD' de çalıştırıyor hemde sorun çıkarmıyor ayrıca AMD işlemcilerin overclock potansiyelleri de yüksek bir gün AMD işlemciniz eskirse overclock yaparak değecek bir performans artışı sağlayabilirsiniz mesala ben AMD Phenom x4 II 840 model işlemciye %10 overclock yaptım ve yaptığım performans testinde 2000 puan daha fazla puan aldı önceden 23000 civarında puan alıyordu şimdi 25500 civarında puan alıyor ve bilgisayar gayet iyi çalışıyor yani stabil. Overclock yapmak için iyi soğutulan geniş bir kasaya ihtiyacınız var daha fazla overclok için ayrıca özellikli bir işlemci soğutucusu da almanız gerekir yani işlemci stok fanı yetersiz kalacaktır işlemci yanabilir overclcok yaparken bunlara dikkat etmek gerekir...
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Gerginix 5 yıl
APU'nun mantığı gereği, seçilecek işlemcinin sonunda K olması ve bu K için ekstra fiyat farkı ödenmesini anlamsız buluyorum. A10 6700 gayet yeterli ve amacına en uygun işlemci.

1- 6600K'nın çarpan kilidi açık ama GPU 8570... TDP 100W
2- 6800K'nın çarpan kilidi açık ve 2133 MHZ RAM desteği var buna rağmen TDP yine 100W
3- 6700 tam arasında çarpan kilidi kapalı fakat stok ve TB hızları zaten yeterli, güç tüketimini düşük tutmaya özen gösterilmiş üstelik GPU, 6800K ile aynı. Tamam 6800K'daki gibi RAM 2133 desteklemiyor ve APU'lar için standart olan 1866MHZ desteğine sahip ve bu yüzden GPU, 6800K'ya göre biraz daha düşük performanslı kalacaktır ama dediğim gibi tam da APU'nun mantığını ifade eden - tam olması gereken konumda... Bu açıdan DH bu seride incelemek için en iyi modeli bulmuş.

APU, Intel i3 işlemcili 1866MHZ doğal RAM desteği olmayan ve APU'nun grafik perfomansına yetişmek için en az 6670 veya 7770 arası bir ekran kartı almayı gerektiren çözümleri tokatlayıp, küçük kasada minimum maliyetle, şakası olmayan oyun performansını hesaplı şekilde sağlıyor. Üstelik güçlü bir PSU'ya da ihtiyaç duyurmuyor. Frisby marka ufak bir 300W'lık kasaya da çatır çatır sığacak küçücük bir anakartla masanın üstünde monitörün altında hatta arkasında yer de kaplamadan Peugeot 106 gibi hınzır bakıyor.

APU'yu seviyorum. Anneme 5600K toplamıştım. 800 TL civarına monitörü de dahil etmiştim. Ziyaretine gittiğim zaman annemin ihtiyaçlarının çok ötesindeki bu PC'yi kullanmak, Jip'ten inip 106'ya binmek gibi ama keyfi de apayrı. Olabilecek en ucuz yeterli işlemci performansı ve haddini aşan GPU performansı... Aslında tam Apple'a göre... Hele ki tablet PC gibi işlerde kullanılan 3317U ve HDxxx saçmalığını gömecek şimdilik tek çözüm. Buna karşın TDP için hala uğraşmaları gerek...
1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 5 yıl
Burada konuşan çoğu insanın AMD'nin Z-60 APU'sunu bilmeden konuşması da komik bir durum. Hem ince, hem düşük güçte çalışıyor, hem de Call of Duty gibi oyunları oynanabilir seviyede çalıştıracak performans veriyor. Ayrıca bu APU tabletlerde kullanılıyor... Peki neden mi başarısız? Çünkü AMD bunun pazarlamasını yapmayı başaramadı. Eğer başarabilseydi şu anda x86 tabanlı Windows tabletlerde Atom değil AMD Z-60 görebilirdik...
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bukalemun56 5 yıl
2013 model deniyorda üzerinde 2011 yazıyor. yalan yalandır...:((
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muzaffer_k 5 yıl
bizim burada çıraklar işi öğrensin diye arada sırada hafiften ustalar kötü söyler bazen tokat atardı(şimdi nasıl acaba)eskiden ve çırak inanın işi çabucak kavrardı bu Amd intelden ne şamar yemekten usandı nede işinde ustalaştı bukadar dayagı eşşeğe atsan Abi i7 ayarındamı olsun geçsinmi derdi Artık sesimi kısarak amd kullanıyorum diyoru(z)m
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Hasan07-36 5 yıl muzaffer_k
muzaffer_k

bizim burada çıraklar işi öğrensin diye arada sırada hafiften ustalar kötü söyler bazen tokat atardı(şimdi nasıl acaba)eskiden ve çırak inanın işi çabucak kavrardı bu Amd intelden ne şamar yemekten usandı nede işinde ustalaştı bukadar dayagı eşşeğe atsan Abi i7 ayarındamı olsun geçsinmi derdi Artık sesimi kısarak amd kullanıyorum diyoru(z)m

Yorumunuzu anlamak mümkün değil. AMD de Intel de işlemci üretiminde uzmanlaşmış büyük şirketlerdir. Intel'in sadece ARGE bütçesi AMD'nin toplam satışı kadar. AMD bu durumda iyi bile gidiyor. Grafik ünitesi yönünden zaten tokatlıyor Intel'i. AMD ile Intel usta-çırak da değil; iki rakip. Eğer işlemci tasarlamak o kadar kolaysa siz i7 ayarında bir şey tasarlayın da görelim. Hatta bırakın i7'yi Intel 8086 gücünde bir CPU bile tasarlasanız mükemmel derim.
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hasanasd 5 yıl
arakdaşlar sorun sadece bende mi var bilemiyorum ama firefoz ile video izlerken fare imlecini videonun üzerine getirdiğimde gizlenen zaman çizelgesi ve saniyeyi gösteren menü gelmiyor. chrome ile denedim orda sorun yok. ayrıca videoyu durdurmak için videonun üzerine tıklanmıyor. sorun nedir çözemedim.
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Great Responsibility 5 yıl
ben amd ci biri değilim ama rekabet her zaman iyidir gönül ister ki amd bu yolda özellikle cpu konusunda intelle biri bir kapışabilir hale gelsin , sonuçta yılların firması adamların onca maddi manevi olarak emekleri istenileni vermiyor aşalanıyo dalga geçiliyo intelin düşük seviye işlemcileriyle bile karşılaştırılmıyo bunlar üzücü şeyler
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Great Responsibility 5 yıl
bu arada hd 8670d bir dahili gpu oalrak azımsanmıyaccak kadar güçlü , gerek hd 4000 gerek 4600 ün güç olarak çok ilerisinde bi yonga olmuş youtube dan oyun incelemelerine bakabilirsiniz :) ayrıca dahili ve harici gpu ların gücünüde birleştirmesi cabası :)
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Great Responsibility 5 yıl
netten fiyatına bakayım dedim ama sanırım daha gelmmeiş türkiyeye , sizce fiyatı ne olacaktır ?
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etlik 5 yıl Great Responsibility
Fiyatı bende merak ediyorum ?
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