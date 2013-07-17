AMD A10-6700 APU & Gigabyte F2A85X-UP4 Anakart video inceleme

Bu videomuzda AMD'nin revize edilmiş Piledriver tasarımı olan Richland tabanlı A10-6700 APU'sunu ve Gigabyte'ın FM2 platformu için geliştirdiği A85X yongasetine sahip F2A85X-UP4 anakartını inceliyoruz.

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