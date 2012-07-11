Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

AMD FX-8120 Video İnceleme

6 yıl
60,8b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda AMD'nin Bulldozer mimarisine sahip 8 çekirdekli işlemcisi FX-8120'yi inceliyoruz.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Foxbat 6 yıl en beğenilen megablaster
megablaster

şu herif anlatım manlatım sunmasın ya, insan gibi samimi, robot olmayan birini koysunlar şuraya, hevesle yapsın incelemeleri. Gıcık oluyorum bu herife ya artık.

Bir daha ki sefere siz yapın video inceleme de o güzel Türkçe'niz ve büyüleyici beden dilinizle bizleri kendinize hayran bırakın


Memlekette video inceleme yapan 2-3 tane site var en fazla ve takıldığınız şeye bakın! Bence arkadaşımız spiker veya oyuncu olmadığı halde gayet iyiydi. Mısır bulmuşken püskülünü aramayın. Boş keseden sallamak yerine emeğe biraz saygı duyalım.

Not: Terbiyenizi takının! "Herif", "Gıcık olmak" ta ne demek?! Beğenmiyorsanız izlemezsiniz, edepsizleşmenin ne alemi var??!!
megablasterşu herif anlatım manlatım sunmasın ya, insan gibi samimi, robot olmayan birini koysunlar şuraya, hevesle yapsın incelemeleri....
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +54
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chris Brown 6 yıl
İnceleme için elinize sağlık, video sonundaki yorumlar durumu kavramak için yeterli.
Benim söylemek istediğim bir kaç şey var ,

8120 inceleniyor fakat hava soğutmada max. çıkılan değer değil bildiğim kadarıyla 4.3 Ghz.
Salt çekirdek performansını görebileceğimiz uygulamalar koyulsaydı daha bilgilendirici olurdu.
Oyun testlerinde Min. fps belirtilse idi daha güzel olurdu.
Bir çok testte 2500K nın biraz arkasında performans gösteriyor 8120 fakat bu testler daha gündelik işlemler kullanıldığında hissedilmez, oyun oynarken zaten 1680x1050 üzeri çözünürlükte aradaki farkta kapanır. Bu çözünürlüklerde oyununa göre saha ucuz bir işlemci bile daha iyi sonuç alabilir.

FX8120 şuanda intelin en F/P işlemcisinden daha F/P.
İnceleme için elinize sağlık, video sonundaki yorumlar durumu kavramak için yeterli.Benim söylemek istediğim bir kaç şey var ,8120 inceleniyo...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Applejack 6 yıl
herzamanki gibi sadece konu mankeni işlemci overclocklu, diğerleri stok. ben bu mantığı anlamıyorum yani, fx8120 alan adam 4.3ghz kullanacak, 2500k, 2700k alan adam stok hızlarında kullanacak öyle mi?
..
herzamanki gibi sadece konu mankeni işlemci overclocklu, diğerleri stok. ben bu mantığı anlamıyorum yani, fx8120 alan adam 4.3ghz kullanacak, 2500k, 2700k alan...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Amd fx 8120 ile 2 tane hd 5970 çalışır mı acaba ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 9 ay DH Misafiri
Hemde firin gibi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
fx 8120 kullanıyorum iyi bir ana kartla harikalar yaratıyor ana kartının bios güncel olsun yeterki , , kasma denilen hiç bişe olmuyor crsis 2 callof duty baatlefield 3 oyununu banamısın demiyor . bende proftuners hd 7500 tv kartım var . onu kapamıyorum msn acık firefox acık , crsis2 giriyorum oynuyorum kapıyorum virüs taraması yapıyorum işlemcide tık yok , benim gibi oyun seven internetten film izliyen biri içn kullanılmalı ,amd yada intel benim babamın şirketi değil .. not: aldıgım zaman asus ana kart gigabayt msi ana kartlarda asırı ısınma yaptı biosların güncel olması lazım .
herkezin fikrine saygım var ama kullanmadan yorum yapmayın hani test yapmışlar geride kalmış ama ben hiç kasma donma vallahi yaşamadım AIDA64 programında test yaptım ilk 3 yada 5 te puanlamada aslında Asus sabertooth 990fx ana kartla kullanmak istiyorum bu işlemciyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saxblue 6 yıl
bu tarz incelemeleri izledikten sonra diyorum ki AMD işlemciler harbiden kötü. Sonra diyorum ki ee bende AMD işlemci kullanıyorum. hatta athlon x3 3.00ghz olanını... ve şu anda piyasada çıkan bütün oyunları full ayarlarda oynuyorum hd6850 ekran kartımla. bu işlemcileri neye göre kime göre kıyaslamak lazım. en doğrusu ihtiyaca göre. bu işlemci yağ gibi akar gider ve bu test tabloları kafa karıştırır her zaman =)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 6 yıl
Atomları çarpıştıracaksan(ya da paralel programlamaya dayalı bir fiziksel model yaratacaksan), çekirdek sayısı ve f/p önemli yani AMD önemli. 5000TL ye oynadığın oyunu 500TL ye de oynarsın ama bilimsel çalışmalarda donanım sınırı yok ve de f/p önemli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Originals 6 yıl
güzelmiş :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ertan7 6 yıl The Originals
Right_Click

güzelmiş :D

i7 2700k değil 2700 benim aldığım ;) bende 400w psu vardı amd alırsam en az 550 - 600 w psu almam lazımmış ;) fark varmıymış ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arabcian 6 yıl
Programları 8 işlem biriminide kullanacak şekilde optimize edilse inteli geçebilir aslında ama o zaman intel 12 cekirdekli işlemci çıkarır bu sefer amdyi 4le carpar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WaShErE 6 yıl
Testlerde keşke yeni nesil ivy bridge işlemcileride katsaydınız farklar daha bariz ortda olurdu diye düşünüyorum.Yinede teşekkürler inceleme için elinize kolunuza sağlık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 6 yıl
AMD Trinity Desktop'un çıkış tarihi kesin olarak Ekim ayına ertelendi...

news.softpedia.com/...

benzer tarihlerde FX next olarak bilinen ikinci nesil FX işlemcisi olan Vishera işlemciler soket AM3+ formunda gelecek... ilk etapta 3 model satışa çıkacak FX-8350, FX-6300 and FX-4320
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 6 yıl
Öncelikle Ender Yıldız'a ve DH ekibine her zmanki gibi bu özel video için teşekkürü borş bilirim..
Performansda ortada, fiyatda...
2500K'nın her testde (çok dikkat ettim) "sadece 1'i hariç (AIDAX64Hasha)"önce olduğu görülmekte.. Ancak AMD'nin Fx-8120'sinin ise daha ucuz ve uygun fiyatlı olunduğu bilinmekte, ama eskisi gib AMD yine iyi bir f/p işlemcisi yapmış. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Test masasına alana kadar Teneşir tahtasına alaydınız
İMAM eksik kalsın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 6 yıl
Şu an bana göre tek artısı fiyatı.Fiyatı yüzünden 2500k tercih edilebilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black_flood 6 yıl
fx 4170 bundan daha iyi durumda default ayarları ile İ7 3770 ile kafa kafaya mücadele ediyor. birde overclock yapılsa herhalde buldozer yapısın tek lideri olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9b izlenme · 2 hf.
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
1,4b izlenme · 14 sa. yeni video
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
28:10
AMD'den Intel'i üzecek işlemciler: Ryzen 5 2400G inceleme
34,9b izlenme · 1 yıl
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,3b izlenme · 2 gün
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
14,5b izlenme · 1 gün
18:46
AMD Ryzen Threadripper 1950x inceleme "Bir devir kapandı, yenisi başladı!"
42,5b izlenme · 1 yıl
08:01
Intel'in korkulu rüyası: 16 çekirdekli AMD Ryzen Threadripper
27,2b izlenme · 1 yıl
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,4b izlenme · 2 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,6b izlenme · 3 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,3b izlenme · 1 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,6b izlenme · 3 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim