AMD FX-8120 Video İnceleme

Haber Editörü
|Amd fx 8120 ile 2 tane hd 5970 çalışır mı acaba ?
|Hemde firin gibi..
|fx 8120 kullanıyorum iyi bir ana kartla harikalar yaratıyor ana kartının bios güncel olsun yeterki , , kasma denilen hiç bişe olmuyor crsis 2 callof duty baatlefield 3 oyununu banamısın demiyor . bende proftuners hd 7500 tv kartım var . onu kapamıyorum msn acık firefox acık , crsis2 giriyorum oynuyorum kapıyorum virüs taraması yapıyorum işlemcide tık yok , benim gibi oyun seven internetten film izliyen biri içn kullanılmalı ,amd yada intel benim babamın şirketi değil .. not: aldıgım zaman asus ana kart gigabayt msi ana kartlarda asırı ısınma yaptı biosların güncel olması lazım .
herkezin fikrine saygım var ama kullanmadan yorum yapmayın hani test yapmışlar geride kalmış ama ben hiç kasma donma vallahi yaşamadım AIDA64 programında test yaptım ilk 3 yada 5 te puanlamada aslında Asus sabertooth 990fx ana kartla kullanmak istiyorum bu işlemciyi
|bu tarz incelemeleri izledikten sonra diyorum ki AMD işlemciler harbiden kötü. Sonra diyorum ki ee bende AMD işlemci kullanıyorum. hatta athlon x3 3.00ghz olanını... ve şu anda piyasada çıkan bütün oyunları full ayarlarda oynuyorum hd6850 ekran kartımla. bu işlemcileri neye göre kime göre kıyaslamak lazım. en doğrusu ihtiyaca göre. bu işlemci yağ gibi akar gider ve bu test tabloları kafa karıştırır her zaman =)
|Atomları çarpıştıracaksan(ya da paralel programlamaya dayalı bir fiziksel model yaratacaksan), çekirdek sayısı ve f/p önemli yani AMD önemli. 5000TL ye oynadığın oyunu 500TL ye de oynarsın ama bilimsel çalışmalarda donanım sınırı yok ve de f/p önemli.
|güzelmiş :D
Right_Click
i7 2700k değil 2700 benim aldığım ;) bende 400w psu vardı amd alırsam en az 550 - 600 w psu almam lazımmış ;) fark varmıymış ?
|Programları 8 işlem biriminide kullanacak şekilde optimize edilse inteli geçebilir aslında ama o zaman intel 12 cekirdekli işlemci çıkarır bu sefer amdyi 4le carpar
|Testlerde keşke yeni nesil ivy bridge işlemcileride katsaydınız farklar daha bariz ortda olurdu diye düşünüyorum.Yinede teşekkürler inceleme için elinize kolunuza sağlık.
| AMD Trinity Desktop'un çıkış tarihi kesin olarak Ekim ayına ertelendi...
news.softpedia.com/...
benzer tarihlerde FX next olarak bilinen ikinci nesil FX işlemcisi olan Vishera işlemciler soket AM3+ formunda gelecek... ilk etapta 3 model satışa çıkacak FX-8350, FX-6300 and FX-4320
|Öncelikle Ender Yıldız'a ve DH ekibine her zmanki gibi bu özel video için teşekkürü borş bilirim..
Performansda ortada, fiyatda...
2500K'nın her testde (çok dikkat ettim) "sadece 1'i hariç (AIDAX64Hasha)"önce olduğu görülmekte.. Ancak AMD'nin Fx-8120'sinin ise daha ucuz ve uygun fiyatlı olunduğu bilinmekte, ama eskisi gib AMD yine iyi bir f/p işlemcisi yapmış. :)
|Test masasına alana kadar Teneşir tahtasına alaydınız
İMAM eksik kalsın
|Şu an bana göre tek artısı fiyatı.Fiyatı yüzünden 2500k tercih edilebilir
|fx 4170 bundan daha iyi durumda default ayarları ile İ7 3770 ile kafa kafaya mücadele ediyor. birde overclock yapılsa herhalde buldozer yapısın tek lideri olacak.
Bir daha ki sefere siz yapın video inceleme de o güzel Türkçe'niz ve büyüleyici beden dilinizle bizleri kendinize hayran bırakın
Memlekette video inceleme yapan 2-3 tane site var en fazla ve takıldığınız şeye bakın! Bence arkadaşımız spiker veya oyuncu olmadığı halde gayet iyiydi. Mısır bulmuşken püskülünü aramayın. Boş keseden sallamak yerine emeğe biraz saygı duyalım.
Not: Terbiyenizi takının! "Herif", "Gıcık olmak" ta ne demek?! Beğenmiyorsanız izlemezsiniz, edepsizleşmenin ne alemi var??!!
Benim söylemek istediğim bir kaç şey var ,
8120 inceleniyor fakat hava soğutmada max. çıkılan değer değil bildiğim kadarıyla 4.3 Ghz.
Salt çekirdek performansını görebileceğimiz uygulamalar koyulsaydı daha bilgilendirici olurdu.
Oyun testlerinde Min. fps belirtilse idi daha güzel olurdu.
Bir çok testte 2500K nın biraz arkasında performans gösteriyor 8120 fakat bu testler daha gündelik işlemler kullanıldığında hissedilmez, oyun oynarken zaten 1680x1050 üzeri çözünürlükte aradaki farkta kapanır. Bu çözünürlüklerde oyununa göre saha ucuz bir işlemci bile daha iyi sonuç alabilir.
FX8120 şuanda intelin en F/P işlemcisinden daha F/P.