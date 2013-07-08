AMD FX-9590 işlemcisinin test sonuçları çıktı; Intel Core i7-4770K'yı yakalıyor

AMD'nin ilk önce sistem üreticileri için duyurduğu ancak son kullanıcılar için de pazara sunmaya hazırlandığı 5GHz hızında çalışabilen 8 çekirdekli FX-9590 işlemcisi için detaylı test sonuçları ortaya çıktı. AMD'nin uzun bir aradan sonra ilk defa performans anlamında bu denli iddialı olmayı başardığı FX-9590, temel olarak ülkemizde de satılan en son nesil FX işlemci ailesinden farklı değil. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Piledriver mimarisini kullanan 8 çekirdekli işlemci için performans farkı kazandırmayı başaran en önemli farkın arttırılan baz ve turbo destekli saat hızları olduğunu görüyoruz.

Standar çalışma frekansı 4.7GHz olan, Turbo Core 3.0 teknolojisi devreye girdiğinde ise frekansını 5GHz'e kadar otomatik olarak çıkartabilen işlemci, Bulldozer mimarisinin karakteristik modül yapısı üzerinde 8 adet çekirdek ve her çekirdek için bir izlek yani toplmda 8 izlek desteği sunuyor. Tabi bu arada aslında her çekirdeğin bir tam sayı ünitesi olduğunu ve kayar nokta birimlerinin tam sayı ünitelerini içeren modüller için ortak kullanıldığını da hatırlatmak gerekiyor. 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek ile gelen FX-9590 işlemcisi için ilginç olan bir başka önemli nokta ise, bekleme yani idle durumunda işlemcinin saat hızını 1.4GHz seviyesine, çalışma voltajını ise 0.875v'a düşürüyor olması. İşlemciye yük bindiği durumlarda ise volta 1.513 seviyesine, frekansı ise 5GHz'e çıkartılıyor.

Isıl tasarım gücü 220 Watt olarak belirlendiği için sadece belli başlı Soket AM3+ anakartlarla kullanılabilen FX-9590 işlemcisi, 1000 dolarlık etiket fiyatı ile aynı zamanda Intel platformunda, en güçlü masaüstü işlemci modeli olan Core i7-3960X Extreme Edition'ın rakibi oluyor. ASRock 990FX Extreme9 anakart üzerinde, tüm çekirdekler 5GHz'de çalışsın diye Turbo Core 3.0 özelliği kapatılarak yapılan testlerin sonuçlarına göre, FX-9590 işlemcisi yüksek saat frekansı ile (buna bağlı olarak aynı zamanda daha yüksek güç tüketimi) standart hızlarında çalışan Core i7-4770K işlemcisini yakalamaya başarıyor. Bilindiği üzere Core i7-4770K, Intel'in orta segmentte pazara sunduğu güncel ürün gamındaki en güçlü işlemci. Tabi bu işlemciyi hız aşırtarak Intel lehine durumu daha da geliştirmek mümkün hatta 5GHz'de çalışan bir Core i7-3770K'nın örneğin Cinebench testinde 10 puan sınırına yaklaşan skorlar alması olası ancak AMD adına olan gelişimi görmek açısından, FX-9590'ın ortaya koyduğu performansın umut verici olduğunu da söylemek gerekiyor. Streamroller ve Excavator mimarileri ile birlikte AMD, hem IPC performansını geliştirip hem de yüksek frekans değerleri için TDP'yi azaltmayı başarır ise belki de yeniden şirketin daha rekabetçi noktalara geleceğini görmeye başlayabiliriz. Peki AMD FX-9590 işlemcisi ne kadar hızlı, test sonuçlarına hemen altta yer alan galeriden ulaşabilirsiniz.