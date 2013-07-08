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AMD FX-9590 işlemcisinin test sonuçları çıktı; Intel Core i7-4770K'yı yakalıyor

5 yıl
29b
1
407
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD FX-9590 işlemcisinin test sonuçları çıktı; Intel Core i7-4770K'yı yakalıyor
AMD'nin ilk önce sistem üreticileri için duyurduğu ancak son kullanıcılar için de pazara sunmaya hazırlandığı 5GHz hızında çalışabilen 8 çekirdekli FX-9590 işlemcisi için detaylı test sonuçları ortaya çıktı. AMD'nin uzun bir aradan sonra ilk defa performans anlamında bu denli iddialı olmayı başardığı FX-9590, temel olarak ülkemizde de satılan en son nesil FX işlemci ailesinden farklı değil. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Piledriver mimarisini kullanan 8 çekirdekli işlemci için performans farkı kazandırmayı başaran en önemli farkın arttırılan baz ve turbo destekli saat hızları olduğunu görüyoruz.
Standar çalışma frekansı 4.7GHz olan, Turbo Core 3.0 teknolojisi devreye girdiğinde ise frekansını 5GHz'e kadar otomatik olarak çıkartabilen işlemci, Bulldozer mimarisinin karakteristik modül yapısı üzerinde 8 adet çekirdek ve her çekirdek için bir izlek yani toplmda 8 izlek desteği sunuyor. Tabi bu arada aslında her çekirdeğin bir tam sayı ünitesi olduğunu ve kayar nokta birimlerinin tam sayı ünitelerini içeren modüller için ortak kullanıldığını da hatırlatmak gerekiyor. 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek ile gelen FX-9590 işlemcisi için ilginç olan bir başka önemli nokta ise, bekleme yani idle durumunda işlemcinin saat hızını 1.4GHz seviyesine, çalışma voltajını ise 0.875v'a düşürüyor olması. İşlemciye yük bindiği durumlarda ise volta 1.513 seviyesine, frekansı ise 5GHz'e çıkartılıyor.
Isıl tasarım gücü 220 Watt olarak belirlendiği için sadece belli başlı Soket AM3+ anakartlarla kullanılabilen FX-9590 işlemcisi, 1000 dolarlık etiket fiyatı ile aynı zamanda Intel platformunda, en güçlü masaüstü işlemci modeli olan Core i7-3960X Extreme Edition'ın rakibi oluyor. ASRock 990FX Extreme9 anakart üzerinde, tüm çekirdekler 5GHz'de çalışsın diye Turbo Core 3.0 özelliği kapatılarak yapılan testlerin sonuçlarına göre, FX-9590 işlemcisi yüksek saat frekansı ile (buna bağlı olarak aynı zamanda daha yüksek güç tüketimi) standart hızlarında çalışan Core i7-4770K işlemcisini yakalamaya başarıyor. Bilindiği üzere Core i7-4770K, Intel'in orta segmentte pazara sunduğu güncel ürün gamındaki en güçlü işlemci. Tabi bu işlemciyi hız aşırtarak Intel lehine durumu daha da geliştirmek mümkün hatta 5GHz'de çalışan bir Core i7-3770K'nın örneğin Cinebench testinde 10 puan sınırına yaklaşan skorlar alması olası ancak AMD adına olan gelişimi görmek açısından, FX-9590'ın ortaya koyduğu performansın umut verici olduğunu da söylemek gerekiyor. Streamroller ve Excavator mimarileri ile birlikte AMD, hem IPC performansını geliştirip hem de yüksek frekans değerleri için TDP'yi azaltmayı başarır ise belki de yeniden şirketin daha rekabetçi noktalara geleceğini görmeye başlayabiliriz. Peki AMD FX-9590 işlemcisi ne kadar hızlı, test sonuçlarına hemen altta yer alan galeriden ulaşabilirsiniz. 

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alito 5 yıl en beğenilen
220 watt'ı banada ver bende yakalarım.
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Hüsnü008 5 yıl
rakibinin 350dolarlık işlemcisini, 1000 dolar ile zar zor yakalıyorsan bitmişsindir...
1 Yanıt Yanıtla +67
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KANUNI61 5 yıl
sevindirici bir haber telefon reklamlarından bıkmışdım şahsen
hergün 5/10 telefon sayfa tel doldu
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DH Misafiri 4 yıl
Yakalamışmı i7-4770K'yı .Zuhaha i5 i bile yakalaymaz.Bu nedir be kardeşim 220 watt 32 nm .Amd batırmış. 1000 vat psu ,su soğutma falen. Habide modül 4 modüzl 8 izlek yerine gerçek çekirdek olaydı..
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fatsali1 5 yıl
Benim merak ettiğim olay acaba yeni nesil konsollar x86 mimarisiyle çıkınca oyunlar için bu kadar sağlam işlemcilere gerek kalacak mı? Sonuçta oyun yapımcıları x86 mimarisini tam kullanacaklar ve konsoldaki işlemci hızları da malum 8 çekirdekli amd 1,7 1,8 ghz civarı olacak. Aynı oyunları bilgisayara port edince mantık olarak 8 çekirdekli 2,5-3 ghz civarı bir işlemci yeterli olması gerekiyor. Yanlışım varsa düzeltirseniz sevinirim.
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DH Misafiri 5 yıl
single thaered yakalıyor diğer yerler da amd fx geçiyor
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nicki büyük 5 yıl
1000$ ı forumda acaba kaç kişi birarada gördü?

edit: fiyat düşmüş doğal olarak.Kimse almayınca tabi
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DH Misafiri 5 yıl
hahahaaa intel firmasının artık hiçbir geleceği kalmadı ben diyorum ya alman malı iyidir amerikan malını napıcaksın xbox serisini gördük işte intel kapatsın firmasını gitsin açsın bitane dönerci dükkanı idare etsin
1 Yanıt Yanıtla
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yasin.25 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

hahahaaa intel firmasının artık hiçbir geleceği kalmadı ben diyorum ya alman malı iyidir amerikan malını napıcaksın xbox serisini gördük işte intel kapatsın firmasını gitsin açsın bitane dönerci dükkanı idare etsin

çok saçma yazı okudum ama böylesini ilk defa görüyorum
neyin etkisinde kalarak böyle bir mesaj yazdın acaba
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senersongur 5 yıl
350 dolar olmuş.
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cem650 5 yıl
iyide ne gerek var abi cache bellek 128 mb ve CORE 16 olsa anlasım saat frekansı 5 ghz için değermi zaten 8350 ile 4.2 alıp biraz saat hızıyla oynayınca 5 e çıkarırken buna bu kadar para vermek mantıksız ki 8320 ile bile yaparsın bu işi...
birde şöyle bişey var zaten senin uygulaman senin işletim sistemin buna hazır değilki yani şuna benziyor ferrarin var ama yolun yok tarlada hız yapmasını beklemek gibi bişey...
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teddybear01 5 yıl
Ben kaç w çekiceğini merak ediyorum.
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Enes P. 5 yıl
amd 9xxx serisi ile resmen gelişime kapalı olduğunu kanıtladı geliştiremedikleri işlemciyi belki 8350 alıpta oc yapamayanlar wardır biz onların yerine oc yapıp satıyoruz ocyi bilmeyenler bunu alsın diye sürdü piyasaya intele rakip olması normal tdp ve frekansa bakınca bi zahmet yetişsin diyor insan ama öte yandan amd ancak böyle bi tarafını yırtarak 5ghz 220w ile ancak intele yetişiyor vishera güzel toplamıştı ama amd yine s.çtı sıvadı...
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AMD HASTASI 044 5 yıl
Amdnin Nekadar performansı intele yakin olsada intel kadar performansı
Hadda şunu ben sana söyleyim ben bi ara 2 bilgisayari test etdim arada daglarca farki gördüm
Amd phenom x2 3.30 ghz olan bi bilgisayarla
İntel core 2 duo 3.06 ghz olan bi bilgisayari karsilastirdim oyunlarda intel daha performansi çikti

Amd phenom x2 3.30 ghz bilgisayarda ki puani 6.4 dü

İntel core 2duo 3.6 nin bilgisayardaki puani 6.6 di
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kırmızımercimek 5 yıl AMD HASTASI 044
intel hastası

Amdnin Nekadar performansı intele yakin olsada intel kadar performansı
Hadda şunu ben sana söyleyim ben bi ara 2 bilgisayari test etdim arada daglarca farki gördüm
Amd phenom x2 3.30 ghz olan bi bilgisayarla
İntel core 2 duo 3.06 ghz olan bi bilgisayari karsilastirdim oyunlarda intel daha performansi çikti

Amd phenom x2 3.30 ghz bilgisayarda ki puani 6.4 dü

İntel core 2duo 3.6 nin bilgisayardaki puani 6.6 di


Windows'un puanlama sistemi, işlemcinin ghz olarak hızını esas alıyor temelde. AMD'yi OC yapsan, puanı artacaktır.
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cagataykoroglu 5 yıl AMD HASTASI 044
intel hastası

Amdnin Nekadar performansı intele yakin olsada intel kadar performansı
Hadda şunu ben sana söyleyim ben bi ara 2 bilgisayari test etdim arada daglarca farki gördüm
Amd phenom x2 3.30 ghz olan bi bilgisayarla
İntel core 2 duo 3.06 ghz olan bi bilgisayari karsilastirdim oyunlarda intel daha performansi çikti

Amd phenom x2 3.30 ghz bilgisayarda ki puani 6.4 dü

İntel core 2duo 3.6 nin bilgisayardaki puani 6.6 di


Nick yorum uyumu. Test etmiş daha performanslıymış.
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