Snapdragon 8 Elite tanıtıldı: "Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi"

- Snapdragon 8 Elite özellikleri
- %45 CPU, %40 GPU performansında artış
- Yapay zeka performansında %45 artış
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Snapdragon 8 Elite özellikleri
Snapdragon 8 Elite, 4,32 GHz hızında çalışan 2 adet yüksek perfomanslı prime çekirdek ve 3,53 GHz'e kadar çıkabilen 6 adet performans çekirdeğiyle 8 çekirdekli bir işlemci. Qualcomm, yeni mobil işlemcisinde standart ARM tasarımlarını terk ederek kendi geliştirdiği Oryon çekirdeklerini kullanıyor. İşlemcide, sektör lideri 24 MB L2 önbellek ve 5.300 MHz LPDDR5X RAM desteği de yer alıyor.
%45 CPU, %40 GPU performansında artış
TSMC'nin 3nm üretim süreciyle üretiken işlemci, selefine kıyasla CPU performansında %45 artış ve güç verimliliğinde %44 iyileşme vadediyor. Grafik tarafında, geliştirilmiş ışın izleme performansının yanı sıra performansta ve güç tasarrufunda %40 artış sağlayan yenilenmiş Adreno GPU'su yer alıyor. Qualcomm'un yeni çipseti ayrıca Unreal Engine 5.3 ve Nanite sanallaştırılmış geometri sistemini destekleyen ilk mobil işlemci olma özelliği taşıyor.
Yapay zeka performansında %45 artış
Yapay zeka tarafında ise, yeni Hexagon nöral işlem birimi (NPU), watt başına geliştirilmiş performansla yapay zeka görevlerinin %45 daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Qualcomm ayrıca, AI motoruna çok modlu üretken yapay zeka desteğini getiriyor. Bu motor, küçük ve büyük çok modlu modellerle, SLM'lerde 70 tokene kadar çalışabilme yeteneğine sahip.
Snapdragon 8 Elite ayrıca yeni Hexagon NPU ile daha derinlemesine entegre edilmiş gelişmiş bir görüntü sinyal işleme (ISP) özelliği kazanıyor. Bu sayede, daha iyi HDR, daha doğal görünümlü cilt tonu, gökyüzü renkleri ve iyileştirilmiş otomatik odaklama performansı elde ediliyor. Qualcomm ayrıca çip düzeyinde fotoğraf ve video semantik segmentasyonu ve video nesne silme işlevini getiriyor.
Bağlantı tarafında, Snapdragon 8 Elite, 6 kat downlink taşıyıcı birleştirme ve AI tabanlı mmWave menzil genişletme özelliğine sahip ilk 5G modem olan Snapdragon X80 5G modemle geliyor. Qualcomm modemin teorik olarak 10 Gbps maksimum indirme ve 3,5 Gbps maksimum yükleme hızına sahip olduğunu belirtiyor. Ek olarak işlemcide Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve Ultra Geniş Bant bağlantısını tek bir 6nm çipte birleştiren ilk sistem olan FastConnect 7900 Mobil Bağlantı Sistemi yer alıyor.
Snapdragon 8 Elite yakında, Asus, Honor, iQOO, OnePlus, Oppo, Realme, Samsung, Vivo ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticilerin amiral gemisi modellerine güç verecek.Kaynakça https://www.gsmarena.com/qualcomm_announces_snapdragon_8_elite_chip_with_oryon_cpu_unreal_engine_53_support_and_40_fater_gpu-news-65009.php https://www.qualcomm.com/news/releases/2024/10/qualcomm-unveils-snapdragon-8-elite-with-the-world-s-fastest-mob Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
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