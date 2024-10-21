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    Snapdragon 8 Elite tanıtıldı: "Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi"

    Qualcomm, merakla beklenen amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite'i resmen tanıttı. Şirket tarafından "dünyanın en hızlı mobil işlemcisi" olarak nitelenen çipset neler sunuyor?
    Snapdragon 8 Elite tanıtıldı: 'Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi' Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un merakla beklenen amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite resmen tanıtıldı. Snapdragon 8 Gen 4 olarak bilinen işlemci, Qualcomm'un ARM tabanlı X Elite dizüstü bilgisayar işlemcileriyle benzer bir adlandırma sistemine geçiş yaparak Snapdragon 8 Elite ismini aldı.

    Snapdragon 8 Elite özellikleri

    Snapdragon 8 Elite, 4,32 GHz hızında çalışan 2 adet yüksek perfomanslı prime çekirdek ve 3,53 GHz'e kadar çıkabilen 6 adet performans çekirdeğiyle 8 çekirdekli bir işlemci. Qualcomm, yeni mobil işlemcisinde standart ARM tasarımlarını terk ederek kendi geliştirdiği Oryon çekirdeklerini kullanıyor. İşlemcide, sektör lideri 24 MB L2 önbellek ve 5.300 MHz LPDDR5X RAM desteği de yer alıyor.

    Snapdragon 8 Elite tanıtıldı: 'Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi' Tam Boyutta Gör

    %45 CPU, %40 GPU performansında artış

    TSMC'nin 3nm üretim süreciyle üretiken işlemci, selefine kıyasla CPU performansında %45 artış ve güç verimliliğinde %44 iyileşme vadediyor. Grafik tarafında, geliştirilmiş ışın izleme performansının yanı sıra performansta ve güç tasarrufunda %40 artış sağlayan yenilenmiş Adreno GPU'su yer alıyor. Qualcomm'un yeni çipseti ayrıca Unreal Engine 5.3 ve Nanite sanallaştırılmış geometri sistemini destekleyen ilk mobil işlemci olma özelliği taşıyor.

    Snapdragon 8 Elite tanıtıldı: 'Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi' Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka performansında %45 artış

    Yapay zeka tarafında ise, yeni Hexagon nöral işlem birimi (NPU), watt başına geliştirilmiş performansla yapay zeka görevlerinin %45 daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Qualcomm ayrıca, AI motoruna çok modlu üretken yapay zeka desteğini getiriyor. Bu motor, küçük ve büyük çok modlu modellerle, SLM'lerde 70 tokene kadar çalışabilme yeteneğine sahip.

    Snapdragon 8 Elite ayrıca yeni Hexagon NPU ile daha derinlemesine entegre edilmiş gelişmiş bir görüntü sinyal işleme (ISP) özelliği kazanıyor. Bu sayede, daha iyi HDR, daha doğal görünümlü cilt tonu, gökyüzü renkleri ve iyileştirilmiş otomatik odaklama performansı elde ediliyor. Qualcomm ayrıca çip düzeyinde fotoğraf ve video semantik segmentasyonu ve video nesne silme işlevini getiriyor.

    Bağlantı tarafında, Snapdragon 8 Elite, 6 kat downlink taşıyıcı birleştirme ve AI tabanlı mmWave menzil genişletme özelliğine sahip ilk 5G modem olan Snapdragon X80 5G modemle geliyor. Qualcomm modemin teorik olarak 10 Gbps maksimum indirme ve 3,5 Gbps maksimum yükleme hızına sahip olduğunu belirtiyor. Ek olarak işlemcide Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve Ultra Geniş Bant bağlantısını tek bir 6nm çipte birleştiren ilk sistem olan FastConnect 7900 Mobil Bağlantı Sistemi yer alıyor.

    Snapdragon 8 Elite yakında, Asus, Honor, iQOO, OnePlus, Oppo, Realme, Samsung, Vivo ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticilerin amiral gemisi modellerine güç verecek.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/qualcomm_announces_snapdragon_8_elite_chip_with_oryon_cpu_unreal_engine_53_support_and_40_fater_gpu-news-65009.php https://www.qualcomm.com/news/releases/2024/10/qualcomm-unveils-snapdragon-8-elite-with-the-world-s-fastest-mob
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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