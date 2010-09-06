AMD Geode işlemcili Asus Eee PC 1201K, İtalya'da satışa sunuldu

İlk detayları aylar önce açıklanan Asus Eee PC 1201K, İtalya'da satışa sunuluyor. Asus'un farklı bir yaklaşımla Intel Atom veya AMD Nile platformları yerine, AMD'nin geliştirme çalışmalarını bıraktığı, gömülü sistemlere özel Geode işlemcisine yer verdiği yeni netbook, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 12.1-inç LED backlit ekrana sahip.

1GB bellek ve 160GB kapasiteli sabit disk ile donatılan Asus Eee PC 1201K, sahip olduğu işlemci dışında tasarım özellikleri itibariyle Eee PC serisinin güncel özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi desteğine sahip olan mini-bilgisayar Windows XP işletim sistemiyle geliyor ve 6 hücreli pilden güç alıyor.

AMD'nin 1.4GHz'de çalışan Geode işlemcisine SiS'in 741GX çipsetinin eşlik ettiği Eee PC 1201K, Asus'un 12.1-inç ekrana sahip en ucuz netbook modeli olma özelliğini de taşıyor. İtalya'da 329 Avro seviyesinden listelerde yer tutmaya başlayan Eee PC 1201K'nın çizeceği satış grafiği ise zamanla belirginleşecek.