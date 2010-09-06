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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Geode işlemcili Asus Eee PC 1201K, İtalya'da satışa sunuldu

8 yıl
9,2b
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3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İlk detayları aylar önce açıklanan Asus Eee PC 1201K, İtalya'da satışa sunuluyor. Asus'un farklı bir yaklaşımla Intel Atom veya AMD Nile platformları yerine, AMD'nin geliştirme çalışmalarını bıraktığı, gömülü sistemlere özel Geode işlemcisine yer verdiği yeni netbook, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 12.1-inç LED backlit ekrana sahip.

1GB bellek ve 160GB kapasiteli sabit disk ile donatılan Asus Eee PC 1201K, sahip olduğu işlemci dışında tasarım özellikleri itibariyle Eee PC serisinin güncel özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi desteğine sahip olan mini-bilgisayar Windows XP işletim sistemiyle geliyor ve 6 hücreli pilden güç alıyor.

AMD'nin 1.4GHz'de çalışan Geode işlemcisine SiS'in 741GX çipsetinin eşlik ettiği Eee PC 1201K, Asus'un 12.1-inç ekrana sahip en ucuz netbook modeli olma özelliğini de taşıyor. İtalya'da 329 Avro seviyesinden listelerde yer tutmaya başlayan Eee PC 1201K'nın çizeceği satış grafiği ise zamanla belirginleşecek.


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empire_loups 8 yıl
Pil ömrü AMDlerde bildiğim kadar 3 saate anca dayanıyor. Bunda nasıldır acaba?
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vidoko 8 yıl
atomlara yeni rakipler ..:))
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jay jay justified 8 yıl
Geliştirme çalışmalarını bırakmış da, destek durumu nasıl acaba? Performans mukayesesini merak ettim. Atom'dan bile beter çıkmasın
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