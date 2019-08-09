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Rick Bergman AMD’ye geri döndü

Uzun yıllar AMD’de başarılı GPU’lara imza atan Rick Bergman yeniden kırmızı ekibe katıldı. Bergman daha önceleri ATI bünyesinde görev yapmıştı.
4 sa.
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Metehan Göktaş
Yazar
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AMD son duyurusuyla bir süredir ayrı kaldığı eski çalışanıyla yollarını yeniden birleştirdiğinin haberini verdi. Son yıllarda Synaptics bünyesinde
Rick Bergman AMD’ye geri döndü
CEO olarak görev yağan Bergman firmayı başarılı bir pozisyona getirdikten sonra yeniden kırmızı ekibe geri döndü

Bir süredir Synaptics'deydi 

Rick Bergman’ın AMD’deki öyküsü bir hayli eski. Öyle ki deneyimli direktör 90’ların sonunda S3 Graphics’ten geçtiği ATI’de 2001’den 2006’ya kadar başarılı çözümlere imza atmıştı. 2006’dan 2011’e kadar AMD’de CPU ve GPU bölümlerinden sorumlu olarak çalıştıktan sonra Synaptics’e katılmıştı.

AMD’nin çatısı altında olduğu zamanlarda HD 4000 ve HD 5000 serisi kartların çıkışı ise onun kariyerinde en parlak yıllardan. Dahası AMD’nin uzun yıllardır kullandığı GCN ve APU tasarımının yanı sıra firmanın konsollara girmesi de yine Rick Bergman’ın AMD’de yöneticilik yaptığı dönemin ürünleri.
Yeniden katıldığı ailede bilgisayar ve grafik bölümünde yüksek performanslı bilgisayarlar, yarı özellişmiş tasarımlar ve oyunculuk başlıklarından sorumlu olacak Rick Bergman’ın deneyiminin etkisini ise zaman gösterecek.



https://www.anandtech.com/show/14719/rick-bergman-returns-to-amd-to-lead-computing-graphics-business Yorum Yaz
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Free Man. 3 sa. en beğenilen ZewZack
Eski şirkette çalışan eleman geri gelir. DH üyesi:
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Fanboys: OWOWHEOWOEWHWO REİS GERİ DONDUUU ARTİK LNTEİ ŞİRKETİNE FARK ATCAZZ!!!11!1!!
Eski şirkette çalışan eleman geri gelir. DH üyesi:(Eski Şirkette Çalışan Eleman Geri Gelir)Fanboys: OWOWHEOWOEWHWO REİS GERİ DONDUUU ARTİK L...
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ZewZack 3 sa. Free Man.
ilk ben dedim amaa :(
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ZewZack 4 sa.
(Eski Şirkette Çalışan Eleman Geri Gelir)
Fanboys: OWOWHEOWOEWHWO REİS GERİ DONDUUU ARTİK LNTEİ ŞİRKETİNE FARK ATCAZZ!!!11!1!!
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Free Man. 3 sa. ZewZack
Eski şirkette çalışan eleman geri gelir. DH üyesi:
(Eski Şirkette Çalışan Eleman Geri Gelir)
Fanboys: OWOWHEOWOEWHWO REİS GERİ DONDUUU ARTİK LNTEİ ŞİRKETİNE FARK ATCAZZ!!!11!1!!
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