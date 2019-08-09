Rick Bergman AMD’ye geri döndü

Bir süredir Synaptics'deydi

AMD’nin çatısı altında olduğu zamanlarda HD 4000 ve HD 5000 serisi kartların çıkışı ise onun kariyerinde en parlak yıllardan. Dahası AMD’nin uzun yıllardır kullandığı GCN ve APU tasarımının yanı sıra firmanın konsollara girmesi de yine Rick Bergman’ın AMD’de yöneticilik yaptığı dönemin ürünleri.

https://www.anandtech.com/show/14719/rick-bergman-returns-to-amd-to-lead-computing-graphics-business

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AMD son duyurusuyla bir süredir ayrı kaldığı eski çalışanıyla yollarını yeniden birleştirdiğinin haberini verdi. Son yıllarda Synaptics bünyesindeolarak görev yağan Bergman firmayı başarılı bir pozisyona getirdikten sonra yeniden kırmızı ekibe geri döndüRick Bergman’ın AMD’deki öyküsü bir hayli eski. Öyle ki deneyimli direktör 90’ların sonunda S3 Graphics’ten geçtiği ATI’de 2001’den 2006’ya kadar başarılı çözümlere imza atmıştı. 2006’dan 2011’e kadar AMD’de CPU ve GPU bölümlerinden sorumlu olarak çalıştıktan sonrakatılmıştı.Yeniden katıldığı ailede bilgisayar ve grafik bölümünde yüksek performanslı bilgisayarlar, yarı özellişmiş tasarımlar ve oyunculuk başlıklarından sorumlu olacakdeneyiminin etkisini ise zaman gösterecek.