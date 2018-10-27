AMD Radeon RX 590 geliyor | Kısa Devre

Genel Yayın Yönetmeni
Donanım dünyasındaki gelişmeleri değerlendirdiğimiz Kısa Devre isimli programımızda AMD'nin yeni RX 590 GPU'ları hakkındaki öngörülerimizi paylaşıyor, sektörde öne çıkan konuları değerlendiriyoruz.
ASUS'un katkılarıyla yayınladığımız Bilgisayar Teknolojileri ve Haber programı Kısa Devre, yeni bölümüyle sizlerle.
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1200 dolarlık 2080 Ti ile 4K 75 FPS’de oynadığın oyun RT açınca 1080P’de 30-60 FPS’e düşüyor. Ayrıca 2080 Ti’da 68 RT Core varken, 2080’de 46, 2070’de 36 var. Yani 2070 ile 2080 ile 1080P’de 30-60 FPS’i bile göremeyecekseniz.
Ayrıca dünyada en çok satılan 50 ve 60 serisi kartlar 2060 ve 2050’nin RT’siz yani GTX olarak geleceği konuşuluyor. Nvidanın para vermediği hiçbir oyun yapımcısı 600-800-1200 dolara satılan 3 kart için RT ile filan uğraşmaz. Eğer bu kartlar RT’li gelse bile 64 RT corelu 2080 Tı’nın RT açıkken verdiği performans ortadayken 2050 ve 2060 ile 20 FPS bile alamazsınız.
RT boş iş, bir sonraki seriye kalmaz, nvidia RT için 2000 serisini feda etti.
RT ON 1080P 30-60FPS : youtube.com/...
Ayrıca 9:40'da M11G'i mATX diye ezmişsiniz fakat bilerek o anakart kullanılmış çünkü 2 ram slotu var, 2 ram slotlu bir anakart ile ram overclock yapmak 4 slotulu bir anakarta göre daha stabil çünkü pcb üzerinden daha az veri yolu geçiyor, parazit engelleniyor. Saf OC için üretilmiş anakartlarda her zaman 2 ram slotu bulunur; apex, oc formula, dark vs.