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AMD Radeon RX 590 geliyor | Kısa Devre

6 ay
17,4b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Donanım dünyasındaki gelişmeleri değerlendirdiğimiz Kısa Devre isimli programımızda AMD'nin yeni RX 590 GPU'ları hakkındaki öngörülerimizi paylaşıyor, sektörde öne çıkan konuları değerlendiriyoruz.
ASUS'un katkılarıyla yayınladığımız Bilgisayar Teknolojileri ve  Haber programı Kısa Devre, yeni bölümüyle sizlerle.

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No Way Out 6 ay en beğenilen
2070 dışında alınacak turing kart yok onuda 500 dolardan alırsanız mantıklı.
1200 dolarlık 2080 Ti ile 4K 75 FPS’de oynadığın oyun RT açınca 1080P’de 30-60 FPS’e düşüyor. Ayrıca 2080 Ti’da 68 RT Core varken, 2080’de 46, 2070’de 36 var. Yani 2070 ile 2080 ile 1080P’de 30-60 FPS’i bile göremeyecekseniz.
Ayrıca dünyada en çok satılan 50 ve 60 serisi kartlar 2060 ve 2050’nin RT’siz yani GTX olarak geleceği konuşuluyor. Nvidanın para vermediği hiçbir oyun yapımcısı 600-800-1200 dolara satılan 3 kart için RT ile filan uğraşmaz. Eğer bu kartlar RT’li gelse bile 64 RT corelu 2080 Tı’nın RT açıkken verdiği performans ortadayken 2050 ve 2060 ile 20 FPS bile alamazsınız.
RT boş iş, bir sonraki seriye kalmaz, nvidia RT için 2000 serisini feda etti.
RT ON 1080P 30-60FPS : youtube.com/...
Ayrıca 9:40'da M11G'i mATX diye ezmişsiniz fakat bilerek o anakart kullanılmış çünkü 2 ram slotu var, 2 ram slotlu bir anakart ile ram overclock yapmak 4 slotulu bir anakarta göre daha stabil çünkü pcb üzerinden daha az veri yolu geçiyor, parazit engelleniyor. Saf OC için üretilmiş anakartlarda her zaman 2 ram slotu bulunur; apex, oc formula, dark vs.
2070 dışında alınacak turing kart yok onuda 500 dolardan alırsanız mantıklı.1200 dolarlık 2080 Ti ile 4K 75 FPS’de oynadığın oyun RT açınca 1080P’de 30-60 ...
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serobaba 6 ay
Xbox Game Pass zaten PC'de var ki? Forza Horizon 4, Gears of War 4, State of Decay 2, Sea of Thieves gibi oyunları Xbox Game Pass ile zaten oynayabiliyoruz? Tüm teknoloji sayfalarında bu haber var "Game Pass Pc'ye geliyor!" ama zaten var kimse windows 10da microsoft mağazayı açıp bakmıyor mu ya
Xbox Game Pass zaten PC'de var ki? Forza Horizon 4, Gears of War 4, State of Decay 2, Sea of Thieves gibi oyunları Xbox Game Pass ile zaten oynayabiliyoruz? Tüm...
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Mr.Unstoppable 6 ay
580 ide daha yeni almıştım.
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SEHZADE63 6 ay
Rx 480 ile devam eden oc güncellenmesi var gibime geliyor önümüzdeki yill mimari acidan değişkenlik olucagi kesin ama bunlar sanirim elindeki ekran kartlarini eritme cabasi diye düşünmüyor değilim acaba yarinki etkinlikde adi gecicek mi merakl bekliyorum.
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tupacamaru 6 ay
Sonuçta bu kart 1080p için geliyor ilk fiyatlandırması 2000-2500 TL arası olur bekleyenler bu meblağı gözden çıkarsın...
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battalion 6 ay
Bende bu aralar ekran kartı almayı düşünüyorum. Lakin RX590'nın fiyatı konusunda pek iyimser değilim. Sanırım şu an için RX580 8 gb almak benim için mantıklı olur.
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Y-ZiyA 6 ay battalion
Belki enerji tüketimi açısından biraz daha performanslı olur. Rx570 ve 580 lerin en çok eleştirildiği konu oydu. Fiyat açısından daha makul olacağını zannetmiyorum
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Arisaka 6 ay
RX590 ın GTX1060 6GB dan ortalama %7-8 daha iyi olacağı söyleniyor fiyatı da malum kimse bir şey söylemese bile 300$ altı çıkmayacağı en azından bir süre bu fiyatın altına inmeyeceği (GTX2060 çıkana kadar) kesin gibi. Şuan RX590 bekleyen varsa bence boşuna beklemesin çünkü F/P oranı ne RX570 ne de RX580 kadar iyi olamıcak
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samura1 6 ay
kısa devre proğramı iki hafta arayla mı yayında dır ?
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evandevan5a1 6 ay
YA KUANTUM BİLGİSAYARLARIN TANITIMI YAPILACAK MIŞ BAŞTAN AŞAĞI BÜTÜN TEKNOLOJİLER DEĞİŞECEK YERİNE NELER KONACAK BELLİ DEĞİLKEN BİZ HALA 15 TB YOK 16 TB LERİ KONUŞUYORUZ.
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Executor Arhentir 6 ay
1080Pde 30 fpsler mi? Bu söylenti doğru ise Ray tracing en azından bu jenerasyon için ölü yatırım anlamına geliyor.
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al-ozaria 6 ay
Ne olursa olsun, AMD kartları iyi olsun, aksi halde Nvidia el yakıyor. :( GTX1060'lı orta seviye oyuncu denebilecek notebook'lar bile alınamayacak düzeyde. Trajik bir saçmalık.
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Y-ZiyA 6 ay
Hiç beklemeyin Rx570 580 daha mantıklı o zaman
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