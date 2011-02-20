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AMD işlemciler için yeni dünya rekoru; 7344MHz!

8 yıl
25,7b
1
31
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mad222 rumuzlu hız aşırtma profesyoneli, AMD işlemcilerle elde edilmiş en yüksek saat hızına ulaşarak bu alanda yeni bir dünya rekoruna imza attı. Standart olarak 3.4GHz'de çalışan Phenom II X4 965 Black Edition ile yapılan çalışmaya anakart olarak, Gigabyte'ın en güçlü AMD çözümü olan 890FX+SB850 çipsetli 890FXA-UD7 modeli eşlik etti.

Bu seviyedeki hız aşırtma uygulamalarından alıştığımız üzere, soğutma çözümü olarak LN2 yani Sıvı Azot'un kullanıldığı denemede, 7345MHz'e çıkılarak, AMD'nin şimdiye kadar çıkardığı tüm işlemciler için en yüksek saat hızına ulaşılmış oldu. Mad222 bu hızda test sonucu alamasa da, 7067MHz'de SuperPi 1M testini 9,609 saniyede tamamlamayı başardı.


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adilazimdegilx 8 yıl en beğenilen

sonalp


sonalp

i7 2600K@4500 GHz 1M 9.968s


@5000 1M 8.299s

SuperPI'de AMD ve Intel farklı yarışır. Çünkü SuperPI Intel işlemcilerle daha iyi sonuçlar veren bir programdır. Dolayısıyla i7 2600k ile karşılaştırmak gerçek performanslarını göstermez.
sonalpsonalpi7 2600K@4500 GHz 1M 9.968s@5000 1M 8.299sSu...
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Furkán 8 yıl
Çıkılan değer AMD adına oldukça sevindirici. AMD işlemcilerin Overclock potansiyelleri oldukça yüksek seviyelere erişti.
Mad222'nin rekoru kırdığı test sisteminden bir görüntü..
[simage]http://hwbot.org/signature.img?iid=509567&thumb=false&iehack=.jpg[/simage]

Buda Valid linki..
valid.canardpc.com/...
Çıkılan değer AMD adına oldukça sevindirici. AMD işlemcilerin Overclock potansiyelleri oldukça yüksek seviyelere erişti.Mad222'nin rekoru kırdığı test...
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kadirkayik 8 yıl
aslında yapmış rekoru ancak süper pi olayı kötü be intel bu konuda rekorlar kırıyor neyse gelsin buldozer görelim farkı beklemedeyiz.
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DH Misafiri 7 yıl
sanki buradaki bazı arkadaşlar amd ve intel'den para alıyor da canları pahasına koruyacaklar gibi yorum yapmışlar.
kardeşim ben işlemcinin fiyatına/performansına bakarım.ona göre işlemcimi alırım.bence işlemcileri karşılaştırırken 500tl'lik intel işlemcisiyle 200tl'lik amd işlemcisini karşılaştırmayı denemeyin bile. ;)
1 Yanıt Yanıtla +1
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quanchii 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

sanki buradaki bazı arkadaşlar amd ve intel'den para alıyor da canları pahasına koruyacaklar gibi yorum yapmışlar.

kardeşim ben işlemcinin fiyatına/performansına bakarım.ona göre işlemcimi alırım.bence işlemcileri karşılaştırırken 500tl'lik intel işlemcisiyle 200tl'lik amd işlemcisini karşılaştırmayı denemeyin bile. ;)

Aynen öyle.
Bende intel işlemci kullanıyorum ama 500 tl lık Intel işlemcinin yanında 200 tl lık Amd işlemci Intel işlemcinin 10/6 sı oranında hızlıysa bence o işlemci Intel işlemciden iyidir.Emin olun Intel in işlemcisiyle aynı performans veren bir Amd işlemcide 500 tldan çok daha düşük bir fiyatta olacaktır.
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Python 8 yıl
ah ah bazı arkadaşlarda f/p oranına göre bir karşılaştırma yapsalarmış keşke mesajlar onu gösteriyor :9
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defender 8 yıl
Bulldozer'i bıyıklı abi sürecekmiş, intelciler akıllı olsun

youtube.com/...
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kuruwa 8 yıl
amd geliyor bunlarda solları sağ buldozerle gelecek
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kuruwa2 8 yıl
intelin core 2 duo larla high k metale geçiş yapmıstir bu teknikle transistörler arası elektrik kaçımını en düşüğe getirip en yüksek verimi almak intel bu sayede daha vermli ve o.c de bu teknikle amd den daha stabildir amd o.c de özel sarlat haricinde bu teknik uygulanmadıgından yüksek saat hızlara özel durumlar harivi çıkamaz ama intel daha yeni 32 nm le bu hızla özel şartlarda ulaşacak (http://www.intel.com/technology/silicon/high-k.htm).......ki extra buldozerde sandy brigde yeni mimari diye geçmekte ki oda hikaye yemi mimari lafta ama ikisindede büyük sıçrama bile yok ..ama buldozer bu transistörler arasında kaçağı direk 32 nm de düzeltiyorki daha stabil ve o.c de bayağı farklılık sergileyecek ve yazdıgıım gibi 8 çekirdekte bu bile iyi o.c anlamına gelebilir one keza sanal çekirdek yani bir işlemcite çoklu izlek tekniğide gelmekte ki bo p4 lerde bile extra kazanc ise yerine göre destekleyen programlarda yüzde 20 ye varan..bunda sen dusun hatta 2 ve 4 extra iç hat olacak deniliyor intel gibi tek iç hat değil sandy dekı gibi
alıntıdır extra bu da va zaten
Bilindiği gibi çift, dört ve daha yüksek çekirdekli işlemciler içinde, birbirinden ayrı bulunan tek çekirdekleri barındırıyor. Bu tek çekirdekler, L2 ya da L3 önbelleklerini paylaşsalar da aslında birbirlerinden bağımsızlar. İşte AMD bu tek çekirdeklere, Bulldozer'le bir kat daha çıkıyor ve bunları birer çift katlı çekirdek haline getiriyor. Birbirlerinin üstünde duran bu iki çekirdek, güç olarak da enerji olarak da aynı bağlantıları kullanıyor.
AMD'nin bu yeni mimarisi, enerjiden büyük tasarruf sağlayıp boyutları küçültecek ve işlemcilerde yüzde 33 daha fazla çekirdeği de beraberinde getirecek denilmekte sandy bridge ortada extra yeni komut seti ile video encoder ederken hızlı olacak denilmekte ki ona keza bu buldozerdede var gerisinde bir önceki nesile ne kadar fark atabildi yeni mimari fıs buldozerde pheomlara çok böyyük fark atamıyacak gibime gelsede bu extra özellikler amd buldoızeri dahada merak ettirmekte sandy ye göre baya extra özellikler geliyor...................
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kuruwa2 8 yıl
soner senin kafada varmi
quote:
Orijinalden alıntı: kuruwa2
amd nin güvendiği buldozerlerde overclok olabilir high k metal kullanılacakı intel bu yüüzden o.c de hava soğurmayla stabil .8 çekirdekli iyi overclock olursa ki olcağı kesin ama 32 nmde 8 çekirdek de bakalım en yüksek kaca cıkacak ...saniye başina bilgi işlemede intelden iyi olursa 8 cekirdekli güzel o.c li sanal çekirdeğiyle performansa etkisi daha çok olacakki çekirdek başına 2 yada 4 iç hat extra gidecekti ..teoride güzel. ama çıkınca tam belli olur...
göndermeden önce yazdığınızı bi okuyun Allah aşkına. Ne bu şimdi arkadaş ...aşşak mı geçiyonuz ?
bu yazdiklarimin hepsi doru sadece saniye basina islem yapmadan varsayim gerisi amd nin verdigi bilgilerler önceki durumu birlestirme kac senedir takiplemektesin acaba .....amd yüksek segmentte 8 çekirdek h k metal teknigide geliyor buldozerle EEEEEEEEEE BEN NERDE GECMISIM MASAK KARDES
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maglev45 8 yıl
Okuyan da sanar ki, AMD Intel şirketleri buraya yorum yazanların, parayı kazanan başkası rakabet eden de... :)
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kuruwa2 8 yıl
amd nin güvendiği buldozerlerde overclok olabilir high k metal kullanılacakı intel bu yüüzden o.c de hava soğurmayla stabil .8 çekirdekli iyi overclock olursa ki olcağı kesin ama 32 nmde 8 çekirdek de bakalım en yüksek kaca cıkacak ...saniye başina bilgi işlemede intelden iyi olursa 8 cekirdekli güzel o.c li sanal çekirdeğiyle performansa etkisi daha çok olacakki çekirdek başına 2 yada 4 iç hat extra gidecekti ..teoride güzel. ama çıkınca tam belli olur...
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Volkanbaba 8 yıl
Aferin gence.Amd şu oyun plartformunuda getirsin biran önce
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darkness.wc3. 8 yıl
sende neden intelin aldığı paradan katkat daha iyi islemci koyduunu dsn amd nin intelle yarstra blecei nadir islemcilere bakbi arkadasm :)
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axiadam 8 yıl
darkness.wc3.
sende neden intelin aldığı paradan katkat daha iyi islemci koyduunu dsn amd nin intelle yarstra blecei nadir islemcilere bakbi arkadasm :)

Ancak bu kadar fanatik bi cevap verebilirdin..
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sonalp 8 yıl
i7 2600K@4500 GHz 1M 9.968s
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sonalp 8 yıl

sonalp

i7 2600K@4500 GHz 1M 9.968s


@5000 1M 8.299s
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redbloodedman 8 yıl
Benim intel e6550 2.33 ghz işlemcim var. Hava soğutma ile(sunbeam core contact freezer) 3.2 ghz de prime yorma testini geçtim. Aşırı yüklenmeme adına günlük 3.01 ghzde kullanıyorum ve oyunlarda performans etkisi oldukça yüksek. Amd işlemciler tamam iyiler hoşlar ama oc konusunda pratikte verimsizler. Şimdi sandy bridge i5 2500K ya geçiş yapacağım. Onda da hedeflerim yüksek :)
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