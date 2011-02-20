AMD işlemciler için yeni dünya rekoru; 7344MHz!

Mad222 rumuzlu hız aşırtma profesyoneli, AMD işlemcilerle elde edilmiş en yüksek saat hızına ulaşarak bu alanda yeni bir dünya rekoruna imza attı. Standart olarak 3.4GHz'de çalışan Phenom II X4 965 Black Edition ile yapılan çalışmaya anakart olarak, Gigabyte'ın en güçlü AMD çözümü olan 890FX+SB850 çipsetli 890FXA-UD7 modeli eşlik etti.

Bu seviyedeki hız aşırtma uygulamalarından alıştığımız üzere, soğutma çözümü olarak LN2 yani Sıvı Azot'un kullanıldığı denemede, 7345MHz'e çıkılarak, AMD'nin şimdiye kadar çıkardığı tüm işlemciler için en yüksek saat hızına ulaşılmış oldu. Mad222 bu hızda test sonucu alamasa da, 7067MHz'de SuperPi 1M testini 9,609 saniyede tamamlamayı başardı.