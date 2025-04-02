AMD Zen 6 sızıntısı: 6 GHz üzeri saat hızları ve TSMC N2X süreci

AMD Zen 6 işlemcilerden ilk bilgiler sızdırıldı
Kaçıranlar için AMD Zen 6 işlemcilerin bir süredir önemli çekirdek ve performans artışlarıyla geleceği konuşuluyor. Ancak yenilikler bununla sınırlı olmayabilir. Son sızıntılara göre masaüstü için tasarlanan "Medusa Range" serisi, TSMC N2 üretim sürecini kullanacak. Bu da Zen 6 işlemcilerin 6GHz ve üzeri çok daha yüksek saat hızlarına ulaşmasını sağlayacak.
Ayrıca yeni nesil işlemciler çift TSMC N2X üretimli CCD yongalarıyla geliyor. Buna göre her biri 12 çekirdekli iki Zen 6 CCD yongası toplamda 24 çekirdek ve 48 iş parçacığı sunacak. Son olarak yeni işlemcilerin DDR5 ve LPDDR5X bellek denetleyicilerine sahip olacağı belirtilirken, farklı segmentler için birden fazla Zen 6 varyantı ortaya çıktı.
- Olympic Ridge & Gator Range: AM5 ve FL1 soketleriyle uyumlu, TSMC N2X CCD çipleri ve N3P IOD çipleri kullanıyor. 26 çekirdek (24+2) konfigürasyonu ile 6 GHz üzeri saat hızlarını hedefliyor.
- Medusa Point Big (MD51): FP10 soketiyle gelirken, 12 çekirdekli Zen 6 CCD ile desteklenmiş varyantları bulunuyor. Monolitik versiyonları ise 4+8 Zen 6c çekirdekleriyle farklı konfigürasyonlar sunacak.
- Medusa Point Little (MD52): FP10 soketinde sunulacak bu işlemciler, 8 ila 10 çekirdekli konfigürasyonlarla yapay zeka destekli sistemleri hedefliyor.
- Bumblebee (MD53): FP10 veya FP8 soketleriyle gelecek olan giriş seviyesi dizüstü bilgisayar işlemcileri, 6 çekirdeğe kadar destek sunacak.
- Medusa Halo (MD5H): En güçlü Zen 6 işlemcilerden biri olarak konumlanan bu seri, 26 çekirdek ve 48 CU RDNA 5/4 grafik birimi ile gelecek. LPDDR6 bellek desteği de sunulması bekleniyor.
AMD’nin Zen 6 işlemcilerin, 2025-2026 yıllarında pazara sunulacağı söyleniyor. Dolayısıyla yeni detaylar ortaya çıktıkça, AMD'nin masaüstü ve dizüstü pazarındaki stratejisinin nasıl şekilleneceğini görmek ilginç olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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