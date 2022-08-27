Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 ortaya çıktı

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Qualcomm yüzünü orta sınıf segmentine dönmüş durumda. Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Snapdragon 7 Gen 1 yongasının ardından şimdi sırada Snapdragon 6 Gen 1 var. Yeni işlemcinin özellikleri ise ünlü sızıntı kaynaklarından biri olan Evan Blass tarafından ortaya konuyor.

Snapdragon 6 Gen 1 özellikleri

Ortaya çıkan görsel Qualcomm’un işlemcileri için kendi sitesinde kullandığı dokümantasyona benziyor. Bununla birlikte Snapdragon 6 Gen 1 özelliklerine ise detaylı bir şekilde yer veriliyor. Yen yonganın detaylarına baktığımızda Snapdragon 6 Gen 1’in 2.2 GHz saat hızın da çalışan Kryo CPU ve Adreno GPU ile geleceğini görüyoruz. Çekirdek sayısına dair bir bilgi bulunmuyor fakat sekiz çekirdekli bir tasarımın kullanılması muhtemel.

Ayrıca Snapdragon 6 Gen 1 yongası kendi segmentinden farklı olarak yeni 4nm işlem sürecinde üretilecek. Qualcomm, Snapdragon 7 Gen 1 yongası da yine 4nm işlem düğümünde bantlardan geçiyor. Öte yandan işlem sürecindeki ilerleme ile birlikte yeni yonganın enerji verimliliğinde önceki modellere göre daha başarılı olması beklenebilir. Yonga seti ayrıca 12 GB’a kadar desteklenen yeni LDDR5 RAM desteğine de kavuşmuş gibi duruyor.

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Snapdragon 6 Gen 1 tarafında hayal kırıklığına neden olabilecek olan 120Hz yenileme hızına sahip olan FHD+ ekran desteği yer almakta. Açıkçası burada en azından QHD 1440p desteğinin olmasını beklerdik. Yonganın kamera tarafında vadettikleri ise Qualcomm Spectra ISP ile birlikte gelen üçlü 12 bit ISP desteği. Snapdragon 6 Gen 1 tarafında üç adet 13 MP, 25+16 MP çift kamera ya da 48 MP tek kamera kurulumları destekleniyor. 108 MP fotoğraf desteğiyle gelen yeni yonga ayrıca 30 FPS 4K video kaydını da mümkün kılıyor.

Snapdragon 6 Gen 1 yongası tüm bunlara ek olarak Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, Quick Charge 4+ özellikleriyle harmanlanarak oluşturulmuş. Ek olarak Snapdragon X62 modem sayesinde 5G uyumlu olan yonga, 2.9 Gbps indirme hızları vadeden 5G mmWave teknolojisinden faydalanıyor. SM6450 ürün koduna sahip olan yonganın son olarak USB 3.1 Type-C ve çift sim desteğinin olduğunu da belirtelim.

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Snapdragon 6 Gen 1 özellikleri belli oldu