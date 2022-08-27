Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 ortaya çıktı

    Qualcomm, orta seviye ürün gamını son olarak Snapdragon 7 Gen 1 ile güncellemişti. Şimdi ise yeni teknolojilerle birlikte Snapdragon 6 Gen 1’in özellikleri ortaya çıkmış durumda.
    Oy Ver

    Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Qualcomm yüzünü orta sınıf segmentine dönmüş durumda. Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Snapdragon 7 Gen 1 yongasının ardından şimdi sırada Snapdragon 6 Gen 1 var. Yeni işlemcinin özellikleri ise ünlü sızıntı kaynaklarından biri olan Evan Blass tarafından ortaya konuyor.

    Snapdragon 6 Gen 1 özellikleri

    Ortaya çıkan görsel Qualcomm’un işlemcileri için kendi sitesinde kullandığı dokümantasyona benziyor. Bununla birlikte Snapdragon 6 Gen 1 özelliklerine ise detaylı bir şekilde yer veriliyor. Yen yonganın detaylarına baktığımızda Snapdragon 6 Gen 1’in 2.2 GHz saat hızın da çalışan Kryo CPU ve Adreno GPU ile geleceğini görüyoruz. Çekirdek sayısına dair bir bilgi bulunmuyor fakat sekiz çekirdekli bir tasarımın kullanılması muhtemel.

    Ayrıca Snapdragon 6 Gen 1 yongası kendi segmentinden farklı olarak yeni 4nm işlem sürecinde üretilecek. Qualcomm, Snapdragon 7 Gen 1 yongası da yine 4nm işlem düğümünde bantlardan geçiyor. Öte yandan işlem sürecindeki ilerleme ile birlikte yeni yonganın enerji verimliliğinde önceki modellere göre daha başarılı olması beklenebilir. Yonga seti ayrıca 12 GB’a kadar desteklenen yeni LDDR5 RAM desteğine de kavuşmuş gibi duruyor.

    Snapdragon 6 Gen 1 tarafında hayal kırıklığına neden olabilecek olan 120Hz yenileme hızına sahip olan FHD+ ekran desteği yer almakta. Açıkçası burada en azından QHD 1440p desteğinin olmasını beklerdik. Yonganın kamera tarafında vadettikleri ise Qualcomm Spectra ISP ile birlikte gelen üçlü 12 bit ISP desteği. Snapdragon 6 Gen 1 tarafında üç adet 13 MP, 25+16 MP çift kamera ya da 48 MP tek kamera kurulumları destekleniyor. 108 MP fotoğraf desteğiyle gelen yeni yonga ayrıca 30 FPS 4K video kaydını da mümkün kılıyor.

    Snapdragon 6 Gen 1 yongası tüm bunlara ek olarak Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, Quick Charge 4+ özellikleriyle harmanlanarak oluşturulmuş. Ek olarak Snapdragon X62 modem sayesinde 5G uyumlu olan yonga, 2.9 Gbps indirme hızları vadeden 5G mmWave teknolojisinden faydalanıyor. SM6450 ürün koduna sahip olan yonganın son olarak USB 3.1 Type-C ve çift sim desteğinin olduğunu da belirtelim.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    Profil resmi
    kraix 1 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

    Profil resmi
    Seto-Kaiba 3 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

    Profil resmi
    Bloodin 3 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

    Profil resmi
    Bloodin 3 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    DOOGEE X95
    DOOGEE X95
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız