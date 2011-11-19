AMD tabanlı en küçük bilgisayar detaylandı; CompuLab fit-PC3

Daha önce Tegra 2 işlemcili mini-bilgisayarı ile gündeme gelen CompuLab, bu defa fit-PC3 adını verdiği yeni bilgisayarıyla gündemde. AMD işlemcili en küçük bilgisayar olarak gösterilen fit-PC3, AMD'nin gömülü sistemler için geliştirdiği Fusion tabanlı T56N ve G-T40N işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor. Her ikisi de Bobcat mimarisini temel alan ve çift çekirdekli olan işlemciler, çalışma frekansları, entegre grafik birimi ve TDP değerleri ayırıyor.

AMD G-T56N, 1.6GHz'de çalışıyor ve 500MHz hızında çalışan Radeon HD 6310 entegre grafik birimi ile 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Diğer işlemci seçeneği olan G-T40N ise 280MHz hızında çalışan Radeon HD 6250 entegre grafik birimini kullanıyor. Diğer model ile kıyaslandığında G-T40N'nin Blu-ray oynatma yeteneği bulunmazken, H.264, VC-1 ve MPEG2 için donanımsal çözümleme desteği veriliyor. Diğer taraftan G-T40N, 9 Watt olan ısıl tasarım gücü ile G-T56N'den (18 Watt) daha az güç tüketiyor.

CompuLab'ın fit-PC3 modeline geri dönecek olursak eğer, tamamiyle pasif soğutma ile donatılan sistemde, SO-DIMM bellek slotlarına yer veriliyor. Bu noktada sistemin barebone formunda yani üzerinde bellek ve sabit disk olmadan alınabildiğini de not düşelim. İki adet mini PCIe kart slotu ile gelen sistem ile birlikte 2.5-inç boyutundaki depolama sürücüleri kullanılabiliyor. İki adet USB 3.0 portuna, USB 2.0 portlarına, iki adet eSATA portuna, HDMI konnektörüne, DisplayPort konnektörüne, Gigabit Ethernet portuna ve ses bağlantılarına sahip olan sistemde, kablosuz internet için 802.11n WiFi bağlantısına da yer veriliyor.

CompuLab fit-PC3, farklı konfigürasyonlar için 328$ ile 698$ arasında değişen fiyatlarla alınabiliyor.