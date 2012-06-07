AMD ve Linux tabanlı mini bilgisayar; FitPC3

Gömülü sistemler üzerine uzmanlaşan Compulab ile Linux Mint ekibi bir araya gelerek Google'ın ChromeBox konseptine rakip olacak özel bir bilgisayar hazırladı. FitPC3 adı verilen bu bilgisayar, kompakt boyutlarının yanında sahip olduğu güçlü özelliklerle dikkat çekiyor. AMD'nin Brazos platformunu temel alan sistem, T40N ve T56N APU'ları ile konfigüre edilebiliyor.

FitPC3 ile alınabilen her iki APU tasarımı da 80 adet paralel işlem birimine sahip entegre grafik birimi ile geliyorlar. İki işlemci arasındaki temel fark olarak, T40N'deki grafik biriminin 280MHz'de, T56N'deki entegre grafik biriminin ise 500MHz'de çalışması. Aradaki hız farkı entegre grafik birimlerinin model isimlendirilmesine de yansımış durumda. T40N işlemcisindeki grafik birimi Radeon HD 6290, T56N'deki grafik birimi ise Radeon HD 6310 olarak isimlendiriliyor.

İşlemciler hakkında biraz daha bilgi vermek gerekirse, T40N standart olarak 1GHz'de çalışıp 9 Watt TDP değeri ile gelirken, T56N ise 1600MHz'de çalışıyor ve 18 Watt TDP değeri ile geliyor. Her ikisi de çift çekirdekli olan işlemcilerde 64-bit genişliğinde tek kanal DDR3 bellek kontrolcüsü bulunuyor. Google'ın, Samsung üretimi Chromebox'ı ile kıyaslandığında, FitPC3'ün işlem gücü olarak geri kaldığını söyleyebiliriz. FitPC3, Intel Atom platformuna rakip AMD Brazos ile gelirken, ChromeBox'ta ise Sandy Bridge mimarili Celeron işlemci bulunuyor. Ama diğer taraftan FitPC3'ün grafik performansı olarak rekabetçi olacağını söyleyebiliriz.

Bağlantı özellikleri açısından değerlendirecek olursak FitPC3 üzerinde altı adet USB 2.0 portu ile birlikte iki adet USB 3.0 ve iki adet eSATA konnektörüne yer veriliyor. Görüntü aktarımı için HDMI ve DisplayPort bağlantılarını kullanan mini bilgisayar, kablolu ve kablosuz internet bağlantısı için Ethernet, 802.11n ve Bluetooth 3.0 özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

Yazılım tarafında FitPC3'e eşlik eden sistemin, Debian türevi olan Linux Mint olduğunu görüyoruz. Maya kod adını taşıyan ileri seviyede optimize edilen versiyon 13 Linux Mint, MATE 1.2 masaüstü ortamı ve popüler XBMC medya merkezli özellikleriyle geliyor. Standart bir ADSL modemden daha büyük olmayan FitPC3, yer darlığı yaşayan ancak aynı zamanda modern özelliklere sahip PC çalıştırmak isteyen işletmeleri hedef alıyor.