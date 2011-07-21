AMD'den Bulldozer FX işlemcileri için yeni video: "Scorpius Operasyonu"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Fusion-A serisi işlemcilerini bir süre önce pazara sunan AMD, yüksek performans tutkunlarının merakla beklediği Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileri içinse hazırlıklarına devam ediyor. AMD'nin en güncel yol haritasına göre, Ekim ayında lanse edilmesi beklenen Bulldozer FX işlemcileri için hazırlanan ikinci video da yayınlandı.
Daha önceki pek çok haberimizde belirttiğimiz üzere, Bulldozer FX işlemcileri Scorpius platformunun bir parçası olarak pazara sunulacaklar. Bu platformda ayrıca Radeon HD 6900 serisi ekran kartları ve 9 serisi anakartlar da olacak. Buradan hareketle yeni videosunda "Scorpius Operasyonu" üzerinde duran AMD, mavi renkli kıyafetleriyle Intel'i temsil eden derebeyini indirmek için FX takımı ve Ruby'i operasyona gönderiyor.
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Neredeyse 10 yıldır AMD işlemci kullanırım, bugüne dek her türlü performans beklentimi rahatlıkla karşıladı. Eğer evinizde genetik kod falan çözmüyorsanız veya saçma sapan benchmarkların skorlarını yarıştırmıyorsanız önemli olan en hızlısını değil, ihtiyacınız olan en hızlı işlemciyi en uygun fiyata almaktır. İster AMD alın ister Intel ama marka fanatikliği yaparak kendinizi enayi yerine koydurup kazıklattırmayın.
Çizgi filme gelirsek, saçma sapan birşey olmuş. İnsan sonuna kadar zor sabrediyor. Ancak bilinçi tüketiciler için bunun bir önemi yok tabi. Bir reklamdan ancak bizim gibi tüketim hastası toplumlar etkilenir.