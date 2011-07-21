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AMD'den Bulldozer FX işlemcileri için yeni video: "Scorpius Operasyonu"

7 yıl
26,9b
1
35
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fusion-A serisi işlemcilerini bir süre önce pazara sunan AMD, yüksek performans tutkunlarının merakla beklediği Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileri içinse hazırlıklarına devam ediyor. AMD'nin en güncel yol haritasına göre, Ekim ayında lanse edilmesi beklenen Bulldozer FX işlemcileri için hazırlanan ikinci video da yayınlandı.
Daha önceki pek çok haberimizde belirttiğimiz üzere, Bulldozer FX işlemcileri Scorpius platformunun bir parçası olarak pazara sunulacaklar. Bu platformda ayrıca Radeon HD 6900 serisi ekran kartları ve 9 serisi anakartlar da olacak. Buradan hareketle yeni videosunda "Scorpius Operasyonu" üzerinde duran AMD, mavi renkli kıyafetleriyle Intel'i temsil eden derebeyini indirmek için FX takımı ve Ruby'i operasyona gönderiyor.


  

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Seko92 7 yıl en beğenilen
DH Misafiri
klasik amd vidyosu işte. kuru gürültü. via bile bunlardan daha iyi işlemci yapar.

Neredeyse 10 yıldır AMD işlemci kullanırım, bugüne dek her türlü performans beklentimi rahatlıkla karşıladı. Eğer evinizde genetik kod falan çözmüyorsanız veya saçma sapan benchmarkların skorlarını yarıştırmıyorsanız önemli olan en hızlısını değil, ihtiyacınız olan en hızlı işlemciyi en uygun fiyata almaktır. İster AMD alın ister Intel ama marka fanatikliği yaparak kendinizi enayi yerine koydurup kazıklattırmayın.
Çizgi filme gelirsek, saçma sapan birşey olmuş. İnsan sonuna kadar zor sabrediyor. Ancak bilinçi tüketiciler için bunun bir önemi yok tabi. Bir reklamdan ancak bizim gibi tüketim hastası toplumlar etkilenir.
DH Misafiriklasik amd vidyosu işte. kuru gürültü. via bile bunlardan daha iyi işlemci yapar.Neredeyse 10 yıldır AMD işlemci kullanırı...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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Batuist 7 yıl
bence AMD performansıyla konuştursun fx işlemcilerini kimse böyle çizgi filmlere kanarak işlemci almaz.. intelin dört bellek kanallı lga2011 platformu geliyor bakalım AMD nasıl karşılık verecek.. öyle çizgi filmlerde adam benzetmeyle olmaz.. intel yabana atılacak bir firma değil..
bence AMD performansıyla konuştursun fx işlemcilerini kimse böyle çizgi filmlere kanarak işlemci almaz.. intelin dört bellek kanallı lga2011 platformu geliyor b...
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reys 7 yıl
Küçükten yetiştirmeye çalışıyor artık amd tüketicilerini :)
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DarKLq 7 yıl
27. Saniyede o AMD'li niye iskelete peçete tutuyor?
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onursuz 7 yıl
intel-amd, ati-nvidia, asus-gigabyte vs vs ne çok seviyoruz bi taraf seçmeyi

yanlız videonun müziği iyiymiş bulmak lazım..
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Tensi 7 yıl
Acikcasi ben de Bulldoszer i bekliyorum, cikinca yeni makinemi ona gore topalyacagim. Su an uc tane makinem var, ucu de intel. Fanatiklikten degil, Oyle denk geldigi icin. Biri download makinesi, E2180. eski O/C krallarindan. Iyi bir ekran karti ile cogu oyunun ustesinden geliyor. Bunun yerine aslinda X2 6000+ vardi, anakarti bozuldugu icin islemciyi satip az bir miktar para ile bu sistemi aldim. 2. si E5700, simdiki OC krali, :D Tam bir oyun makinesi, 50 TL lik fanla 4.5 Ghz yapiyor, deli makine. Render makinemde Q6600. Bulldozer cikinca tabii bunlardan biri gidecek yerine Sandy Bridge ya da Bulldozer gececek. Bakalim AMD umitlerimizi bosa cikarmayip F/P degilde hakiki performans islemcisi yaparsa guzel bir render makinesi toplarim artik.
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alpa07 7 yıl
cartoon network te reklemı çıkıcakmışş.son dakika
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zouzouni 7 yıl alpa07
alpa07

cartoon network te reklemı çıkıcakmışş.son dakika



Cidden saçma bir taktik.
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thunderwatcher 7 yıl
Puhahaha AMD kendini aştı bu videoyla.. Epeydir böyle gülmemiştim allah da sizi güldürsün AMD...
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silverWolf 7 yıl
techno-labs.com/...
inşallah başka siteden link vermek yasak değildir.. Okusunlar da AMD işlemciler hakkında atıp tutanlara kapak olsun.
Şunu anlayamıyorum. Niye AMD en hızlı işlemciyi yapmak zorunda? Böyle bir zorunluluk var mı? Bizin intel'in çıkardığı en üst düzey işlemciye ihtiyacımız var mı? Bilgisayar sadece 'işlemci' mi demek? Şu anki mevcut orta üst düzey AMD işlemci ve bunu karşılayabilecek bir ekran kartı ve diyelim ki 4 GB Ram neyimize yetmiyor?
Ha diyeceksiniz ki benim reklam stüdyom var, animasyonlarla uğraşıyorum beni bunlar kesmez diyorsanız ne alacaksanız alın, kimse karışmaz. Ama günlük kullanımda birkaç tane de oyun oynayacağım diye bir işlemciye 1200 TL kim verir? İntel en iyi diyen şu an intel'in hangi işlemcisini kullanıyor merak ediyorum.
Bende AMD Xx 5400+ 65 Watt'lık cpu ve 2 GB ram var. Şu ana kadar bir yetersizliğini görmedim. Varsın intel en hızlı olsun.
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jeuxhome 7 yıl
amd'nin üstüne işlemci tanımam. zaten iki tane var. :) fiyat performans olarak karşılaştırdığımız da türkiye ortalamasında amd daha performanslıdır. para sorunu olmayanlar istediğini alsın ama 150 liraya aldığı işlemciyle 2 gb ram olan normal bir bilgisayarda 5-6 internet sayfası açıp bi taraftan müzik dinlemeye kalkarsan en güzel amd'dir. bilgisayar özelliklerini ayrıntılı vermedim. bulunduğum ilçede amd bir elin parmaklarını geçmez. kardeşime de amd aldım. önce herkes dalga geçiyor bilgisayarın başına oturduklarında ise bu ne ya uçuyor bilgisayar diyorlar :D
işlemcim amd athlon 64 x2 4400+
kaç yıllık işlemci ama canavar canavar :D
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DH Misafiri 7 yıl
2000 yılından beridir AMD kullanırım bundan sonrada AMD kullanmaya devam ederim. bence benchmark falan hikaye tek önemli olan ödenene değer mi değmez mi, hayattaki her şeye bu gözle bakmak lazım bence. Ödediğiniz bedel size getirisine değer mi. değmiyorsa niye pahalı olanı tercih edesiniz ?
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Wilson Fisk 7 yıl
amd animeye vurduysa isimiz var bd diye coluk cocuk kandiracaklar sanirim soyle 6 yaslarinda filan.
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tahir40 7 yıl
Barton 2500+ zamanından beri AMD kullanıcısıyım.9 Serisi çıksın anakartı değiştiricem. Bu arada video çok dandik ve gereksiz olmuş, bunlarla vakit kaybetmek(Vakit kaybetmemiş de olabilirler, video çok dandik, belki bi çocuğa yaptırmışlardır) yerine üretim sorunlarını çözüp bir an önce yeni sistemleri piyasaya sürseler iyi olur...
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captaincato 7 yıl
Muhtemelen güzel performans veren işlemciler sunacaklardır fiyat performans oranıylada kullanıcılarını tatmin edeceklerine inanıyorum,demiyorumki intel şöyle amd böyle yani 1000$ işlemciyi alıp onun hakkını verebiliyorsanız alın kullanın hayrını görün ben ev kullanıcısıyım bana fiyat performans gerek bana anakartı değiştirmeden işlemci değiştirme şansı gerek bana ekonomi ve performasn özgürlüğü gerek,nasa üssü kurmayacağım o/c yarışlarına katılmayacağım 3d animasyon filmleri yapmayacağım,her zaman yetinmeyi bilirim bu yüzden iyiki varsın amd yoksa intele birton para ödemek zorunda kalacaktım...
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