AMD'den Bulldozer FX işlemcileri için yeni video: "Scorpius Operasyonu"

Fusion-A serisi işlemcilerini bir süre önce pazara sunan AMD, yüksek performans tutkunlarının merakla beklediği Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileri içinse hazırlıklarına devam ediyor. AMD'nin en güncel yol haritasına göre, Ekim ayında lanse edilmesi beklenen Bulldozer FX işlemcileri için hazırlanan ikinci video da yayınlandı.

Daha önceki pek çok haberimizde belirttiğimiz üzere, Bulldozer FX işlemcileri Scorpius platformunun bir parçası olarak pazara sunulacaklar. Bu platformda ayrıca Radeon HD 6900 serisi ekran kartları ve 9 serisi anakartlar da olacak. Buradan hareketle yeni videosunda "Scorpius Operasyonu" üzerinde duran AMD, mavi renkli kıyafetleriyle Intel'i temsil eden derebeyini indirmek için FX takımı ve Ruby'i operasyona gönderiyor.





