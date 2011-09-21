AMD'nin Bulldozer FX işlemcileri için resmi çıkış tarihi ve fiyatlar!

Donanimhaber.com olarak AMD'nin Bulldozer FX tabanlı yeni nesil işlemcileriyle ilgili pek çok detayı dünyada ilk defa önce bu sayfalardan sizlerle paylaştık. Çıkışına artık günler kalan FX serisi işlemciler için şimdi artık fiyatlardan ve çıkış tarihinden bahsetme zamanı. Elimize ulaşan resmi bilgilere göre AMD, Bulldozer mimarisini kullanan FX işlemci ailesinin resmi lansmanını 12 Ekim'de gerçekleştirecek. Bu noktada hatırlanacağı üzere pek çok yayın organı, AMD'nin yayınladığı FX işlemci videosundan yola çıkarak işlemcilerin Eylül ayında çıkacağını öne sürmüş ancak biz haftalarca öncesinden yayınladığımız pek çok haberde işlemcilerin Ekim ayında lanse edileceğini ifade etmiştik, bu haberimizle birlikte artık kesinleşmiş çıkış gününü de netleştirmek olduk; 12 Ekim 2011!

Peki AMD'nin yeni nesil işlemcileri hangi fiyat seviyesinden sunulacak ? Açıkçası şimdiye kadar pek çok fiyat bilgisi ortaya atıldı ve genel kanı olarak en hızlı işlemcinin 350$'ın biraz altında bir fiyatla sunulacağı konuşuldu. Ancak bu noktada AMD daha da agresif olacak. Şu an gizli gizlilik nedeniyle az sayıda insana ulaşan ve bize de AMD içerisinden sağlanan dökümanlara göre AMD yeni nesil FX işlemcilerini fiyat olarak, Intel'in Core i5 ailesine karşı konumlandırıyor.

AMD'nin standart olarak 3.6GHz'de çalışan ve Turbo Core 2.0 teknolojisiyle 4.2GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen 8 çekirdekli FX-8150 işlemcisi 245$ seviyesinden sunulacak yani hız aşırtma ile 5GHz üzerine çıkabileceği konuşulan, çekirdek sayısı açısından piyasanın en agresif modeli olacak işlemci 250$'ın altında bir fiyatla sunulmuş olacak. AMD'nin 3.1GHz'de çalışan ve Turbo Core 2.0 ile 4GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen 8 çekirdekli ikinci işlemcisi FX-8120 ise 205$ seviyesinden sunulacak. 6 çekirdekli model olan ve 3.3GHz'deki standart çalışma hızını otomatik olarak 3.6GHz'e çıkartabilen FX-6100 işlemcisi ise 175$ seviyesinden pazara giriş yapacak.

Haberimizde yer alan tüm bilgiler resmi detaylardır. Her zaman olduğu gibi ilk defa bu sayfalarda okudunuz. AMD FX işlemci ailesi için elimizde çok sayıda bilgi ve belge bulunuyor, lansman öncesinde, ilerleyen günlerde bu detayları da sizlerle paylaşıyor olacağız, bizi izlemeye devam edin :)