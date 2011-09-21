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AMD'nin Bulldozer FX işlemcileri için resmi çıkış tarihi ve fiyatlar!

7 yıl
55,1b
1
222
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanimhaber.com olarak AMD'nin Bulldozer FX tabanlı yeni nesil işlemcileriyle ilgili pek çok detayı dünyada ilk defa önce bu sayfalardan sizlerle paylaştık. Çıkışına artık günler kalan FX serisi işlemciler için şimdi artık fiyatlardan ve çıkış tarihinden bahsetme zamanı. Elimize ulaşan resmi bilgilere göre AMD, Bulldozer mimarisini kullanan FX işlemci ailesinin resmi lansmanını 12 Ekim'de gerçekleştirecek. Bu noktada hatırlanacağı üzere pek çok yayın organı, AMD'nin yayınladığı FX işlemci videosundan yola çıkarak işlemcilerin Eylül ayında çıkacağını öne sürmüş ancak biz haftalarca öncesinden yayınladığımız pek çok haberde işlemcilerin Ekim ayında lanse edileceğini ifade etmiştik, bu haberimizle birlikte artık kesinleşmiş çıkış gününü de netleştirmek olduk; 12 Ekim 2011!
Peki AMD'nin yeni nesil işlemcileri hangi fiyat seviyesinden sunulacak ? Açıkçası şimdiye kadar pek çok fiyat bilgisi ortaya atıldı ve genel kanı olarak en hızlı işlemcinin 350$'ın biraz altında bir fiyatla sunulacağı konuşuldu. Ancak bu noktada AMD daha da agresif olacak. Şu an gizli gizlilik nedeniyle az sayıda insana ulaşan ve bize de AMD içerisinden sağlanan dökümanlara göre AMD yeni nesil FX işlemcilerini fiyat olarak, Intel'in Core i5 ailesine karşı konumlandırıyor.
AMD'nin standart olarak 3.6GHz'de çalışan ve Turbo Core 2.0 teknolojisiyle 4.2GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen 8 çekirdekli FX-8150 işlemcisi 245$ seviyesinden sunulacak yani hız aşırtma ile 5GHz üzerine çıkabileceği konuşulan, çekirdek sayısı açısından piyasanın en agresif modeli olacak işlemci 250$'ın altında bir fiyatla sunulmuş olacak. AMD'nin 3.1GHz'de çalışan ve Turbo Core 2.0 ile 4GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen 8 çekirdekli ikinci işlemcisi FX-8120 ise 205$ seviyesinden sunulacak. 6 çekirdekli model olan ve 3.3GHz'deki standart çalışma hızını otomatik olarak 3.6GHz'e çıkartabilen FX-6100 işlemcisi ise 175$ seviyesinden pazara giriş yapacak.
Haberimizde yer alan tüm bilgiler resmi detaylardır. Her zaman olduğu gibi ilk defa bu sayfalarda okudunuz. AMD FX işlemci ailesi için elimizde çok sayıda bilgi ve belge bulunuyor, lansman öncesinde, ilerleyen günlerde bu detayları da sizlerle paylaşıyor olacağız, bizi izlemeye devam edin :)

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F.@.T.İ.H 7 yıl en beğenilen
birileri performansı böyle yok fiyatı şöyle filan demiş..gün içerisinde çıkıp bazıları amd alınmaz filan diye cümlelerde kurmaya başlayacak..

sanki herkes performansa bakıyor..çoğu kişinin amd alma sebebi ya fiyatının uygun olması yada intelin israil şirketi olmasıdır..

benim amd seçme amacım intelin bir israil şirketi olmasıdır.. intel kullanmamakla bir kaybım mı oldu hayır..

x6 1100t 4ghz de kullanıyorum hiç sıkıntıda yaşamadım.kullandığım netbook ta amd tabanlı gayet memnunum..


yeniden işlemci alıcak olsam gine performansına bakmadan amd alırım nasıl olsa yeni fx işlemcilerini de anakartım destekliyor..


bu konuda mutlaka benim gibi düşünenler vardır bu yüzden fazla yadırgamasın intel severler..


birileri performansı böyle yok fiyatı şöyle filan demiş..gün içerisinde çıkıp bazılarıamd alınmazfilan diye cümlelerde kurmaya başlayacak..
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quzman 7 yıl
Bu işin Intel'i AMD'si olmaz . Kim az paraya cok performans veriyorsa onu seçmektir mantıklı olan . Marka sevdalısı olup da para çarçur etmeye gerek yok . Para kolay kazanılmıyor .
Bu işin Intel'i AMD'si olmaz . Kim az paraya cok performans veriyorsa onu seçmektir mantıklı olan . Marka sevdalısı olup da para çarçur etmeye gerek yok . Para ...
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deus-ex 7 yıl
sadtneverdie

Tarihi 58xx serisi? hangi tarihten bahsediyorsun? hani şu rakip yok zam yapalım tarihini mi? ayrıca doğru söylediğimi asla inkar edemezsiniz. buldozeriniz oyun testlerinde yerlerde sürünüyor. ayrıca fiyatı da hiç cazip değil. neye göre fiyat iyi diyorsunuz? 2500k yurtdışında 165 dolara satılıyor.

iyice kabak tadı vermişim :D amd amd diye ortalığı yıkmadım diye mi?

5800 serisi AMD için milattır. Nvidia aylarca çıkartamadı DX11 kartını. Çıkarttığı kartlar da aşırı derecede ısınan ve güç harcayan GTX 470 ve 480 oldu, fakat 5970 i geçemedi hiçbirisi.

İşlemci demek oyun demek değildir. İnşaatçıyım, çalıştığım programlar benim için nakit demek, senin oyununu bilemem. Benim için sonlu elemanlar ağı hesaplarını daha çabuk çözen işlemci iyi işlemcidir.

Bu zamana kadar 2500K güzel bir işlemciydi; intelin halen de güzel işlemcileri var fakat AMD nin başarısını da görmezden gelemezsin, çok daha küçük bütçelerde çok başarılı işlere imza atıyorlar.

Intel AMD yi, AMD inteli çok kez daha geçecektir. Taraftar yaratmak istiyorsanız, rekabet duygusu şarttır. Bu durumun açık bir örneğisin, damarlarında intel kanı akıyor gibisin.

Edit : İmla
sadtneverdieTarihi 58xx serisi? hangi tarihten bahsediyorsun? hani şu rakip yok zam yapalım tarihini mi? ayrıca doğru söylediğimi asla ...
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CONQUER. 6 yıl
Bu islemcilerin guc tuketimi ne alemde? Birde soyle.bir sey var dolar almis basini gitmis 250dolar alti deniyor ama 600liradan assagi satilmaz bu islemci.600lirayida haketmez zaten hele dandik eski sogutucularla gelirse yuh derim.x4 955-965 le devam bu seri daha cok islemci eskitir.
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Foxbat 6 yıl
Konu dağılmasın diye buraya yazıyorum. Jim Keller AMD'ye dönüş yapmış ve İşlemci grubunun başına getirilmiş. Keller AMD'nin Athlon fx ve 64 döneminin tasarım ekibinin önemli isimlerinden biriydi. Apple'dan AMD'ye geçen Keller bakalım fark yaratabilecek mi?
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DH Misafiri 6 yıl
amd nin fx6100 ünü aldım ve kullanıyorum. önemli olan işlemci ve anakart uyumu gerisi isteğe bağlı çok memnunum. intelin sadece adı var. şiddetle tavsiyemdir. win7 işlemciye 7,2 veriyor.
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DH Misafiri 7 yıl
Şu An bu işlemcili pc bulabilirmiyiz
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ugurmurat360x 7 yıl
Oyunlar için 1920x1080 çözünürlükte 2600k ile aynı mhz'de 1090t veya 1100t karşılaştırması yokmu?bilen bir arkadaş yayınlar veya link atarsa memnun olurum.
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Hirotaro 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Şu An bu işlemcili pc bulabilirmiyiz

hayır
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fatsali1 7 yıl
Bu olsa olsa yurtdışı fiyatıdır. Türkiyede 4 çekirdekli amd işlemciler bile 300 tl civarında satılırken yıllardır ertelenen bulldozer serisinin 4 çekirdeklisi bile 400 den aşağıya olmayacağını sanıyorum. Yani o 250$ lıkda mantıken 500+ tl civarında çıkar gibime geliyor. 990xa-ud3 Anakartı aldım bende beklemedeyim ama tahmin ettiğim fiyattan satarsa diğer işlemcilerin fiyatı düşer bende phenom II x4 be almak zorunda kalacağım gibime geliyor.
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gokooo 7 yıl
Sırf israil şirketi diye bir markayı tercih etmemek sadece yobazların oyunlarına kapılmaktır bence
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anadolulu1 7 yıl
beyler dinimize ve inancımıza göre 4 kitabın dördü de haktır peygemberlerin hepside bize göre ALLAH ın elçisi dir insanları ayırt etmek dinimiz ce haramdır
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zaferya5 7 yıl
Gereksiz muhabbet yapmayalım, AMD'nin yeni işlemcisi hakkında yorum yapalım. Konu başlığını unutmayalım.
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multiTYRT 7 yıl
fiyat çok iyi bence
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ThbrK 7 yıl
forever amd
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Erdinç B. 7 yıl
Yahu bunlarda entegre grafik yokmuşya! Ben de aylardır bekliyorum, ekran kartı almayacağım zannediyorum. Hay Allah!


FX serisinin ekran kartlısı çıkacak mı?
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DH Misafiri 7 yıl
amd türkiyenin bmc sidir . bu sözü bir forumda görmüştüm bir zamanlar
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