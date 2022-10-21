Bottleneck (Darboğaz) nedir? PC darboğaz testi hesaplama nasıl yapılır?

FPS nedir? FPS arttırma nasıl yapılır? 1 ay önce eklendi

İşlemci (CPU) darboğazı nedir 🖥

Tam Boyutta Gör İşlemci için darboğaz nedir? Aynı mantığı izleyerek, üst seviye bir oyun ekran kartı çok daha yavaş ucuz bir işlemci ile eşleştiğinde CPU darboğazı oluşacaktır. Zamanında işlenmeyen çok fazla bilgi, ani FPS düşüşü olarak görülecektir.

CPU ve GPU, oyunun farklı yönleri üzerinde bağımsız olarak çalışır. Bu işlemler her zaman eşit derecede dengeli değildir; oyunun nasıl tasarlandığına bağlıdır. Steam ve diğer platformlarda oyunun kötü optimize edildiğini söyleyen yorumlarla karşılaşabilirsiniz. İşlemci/ekran kartı dengesizliği darboğaza neden olur. Bazı oyunlar CPU’ya ağır yük bindirir. Bu oyunlar, hızlı bir işlemciye ihtiyaç duyar, daha zayıf GPU ile bile yüksek FPS alırsınız. Dava yavaş CPU’lar bu oyunlarda darboğaz oluşturur. Bazı oyunlar GPU’dan fazlasını talep eder. Bu oyunların düzgün çalışması için güçlü bir GPU gerekir, biraz daha zayıf CPU’nuz olsa bile yüksek FPS üretecektir. Daha yavaş GPU, darboğaz oluşturacaktır.

Darboğaz nedir, neden oluşur? Bottleneck olarak da geçen darboğaz, genelde işlem birimleriniz arasındaki tutarsızlığın bir sonucudur. Ancak aynı zamanda oyunun kendisine de bağlıdır. Bu nedenle FPS düşüşlerini önlemek için oynadığınız oyunların türüne göre bilgisayarınızı toplamalısınız. Daha çok GPU bağımlı oyun oynuyorsanız, daha güçlü bir ekran kartı tercih etmelisiniz veya tam tersi.

Bir oyunda darboğazı tespit etmek zor değildir. Oyundayken performans ölçümlerini görüntülemek için bir programa ihtiyacınız olacak. Windows 10’da Win + G klavye kısayolu ile yerleşik performans izleyicisini kullanabilir veya üçüncü parti programlardan birine bakabilirsiniz. Hangi performans ölçme aracını kullanırsanız kullanın, birkaç genel darboğaz kuralı vardır:

CPU %99 - %100, GPU %99 - %100’ün altında ise: İşlemci (CPU) darboğazı

GPU %99 - %100, CPU %99 - %100’ün altında ise: Performans hedef kare hızının altında değilse normal, altındaysa Ekran kartı (GPU) darboğazı

VRAM %99 - %100 ise: VRAM aşırı yükseldiğinde, veriler HDD veya SSD’ye çok yavaş aktarıldığından darboğaza neden olabilir.

RAM %99 - %100 ise: VRAM aşırı yükseldiğinde olduğu gibi veriler taşınırken yavaşlamalar olabilir.

Oyununuz, istediğiniz detay seviyelerinde sürekli olarak hedef kare hızında çalışıyorsa, bu sayıların hiçbirinin bir önemi yok. Sadece oyun performansınız etkilendiğinde alakalı hale gelir.