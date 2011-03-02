AOC, MVA panel kullanan 27-inç boyutundaki yeni monitörünü duyurdu

Monitör üreticisi AOC, ev ve ofis kullanıcıları için geliştirdiği e2795Vh isimli 27-inç monitörünü duyurdu. MVA (multi-domain vertical alignment) panel kullanan ve bu sayede hem dikey hem de yatayda 178 derece görüş açısı sunabilen monitör aynı zamanda daha düşük güç tüketimi ve daha iyi görüntü kalitesi için LED arka aydınlatma teknolojisinden faydalanıyor. Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunan monitör, 5ms tepki süresi ve 300 cd/m2 parlaklık seviyesini destekliyor.

Üzerinde yer alan USB çoklayıcı sayesinde dört çıkış ve bir giriş portunu destekleyen monitörde, görüntü aktarımı içinse DVI ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. AOC tarafından Nisan ayı içerisinde satışa sunulması beklenen 27-inç boyutundaki e2795Vh'nin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.