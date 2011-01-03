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AOC de tablet bilgisayar pazarına giriyor: İlk model Android tabanlı Breeze

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Monitör üreticisi AOC, tablet bilgisayar pazarına adıma atmaya hazırlanıyor. Breeze adını verdiği 8-inç boyutundaki Android tabletini tanıtan firma, maliyet odaklı bir strateji takip etmeyi planlıyor. 800 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen ve Android 2.1 işletim sistemiyle gelen tablet, yaygın olarak kullanılan Samsung ve Qualcomm çözümleri yerine daha düşük maliyetli Rockchip işlemcisini kullanıyor. 4GB dahili depolama kapasitesine sahip olan cihaz, microSD kart slotu ile kapasite arttırımına da olanak tanıyor.

Kablosuz iletişim için 802.11g WiFi desteği sunan tablet bilgisayarda USB 2.0 portu da bulunuyor. Tek bir şarj ile 12 saate kadar müzik çalabilen veya 6 saate kadar video oynatabilen tablet bilgisayarın 200 dolarlık yurt dışı etiket fiyatıyla ay sonunda satışa sunulması beklenirken, ilk tanıtımının CES 2011 fuarında yapılacağı açıklandı.


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EnemyTerritory 8 yıl
En azından 16:9 oranlı bir ekran çıkarsalardı iyi olacaktı.4:3 eskide kaldı ve artık bütün filmler 16:9 oranlı oldu.7 inch yapsaydı en azından yakın olurdu 16:9 a.
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BluePage 8 yıl
200 dolar ise iyi alınır


aoc nin monitörlerinide çok beğeniyorum
android vay be
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OverClocK1ng 8 yıl
Hah. Diğerleri yandı. Düyanın En Büyük Monitör Üreticisi. Zaten cihazın büyük kısmı ekrandan oluşuyor. AOC'nin fiyatı da uygundur. 200USD den satar diğerleri de fiyat kırmak zorunda kalır.
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