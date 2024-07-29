AOC fiyat-performans oyuncu monitörünü duyurdu

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Tam Boyutta Gör Oyuncu ekipmanları için kısıtlı bir bütçesi olan oyunculara yönelik piyasaya sürülen AOC markasının yeni monitörü fiyatının üzerine çıkan özellikleri ile oyunlarda tatmin edici bir performans sergiliyor.

AOC 27G10ZE özellikleri ve fiyatı

AOC 27G10ZE oyuncu monitörü biraz daha dengeli bir bütçesi olanlara hitap ediyor. 27 inçlik Full HD IPS panelde 260Hz aşırtılmış tazeleme hızına ulaşılabiliyor. 300 nit parlaklık değeri yanında griden griye 1ms tepki süresi, 8-bit renk desteği yer alıyor.

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DCI-P renk gamının yüzde 96’sı, sRGB renk gamının yüzde 126’sı kapsanırken HDR10 desteği ile daha gerçekçi ve detaylı görseller elde edilebiliyor. Düşük gecikme modu sayesinde yaptığınız hamleler ekrana gecikmesiz yansıyor.

Oyun kategorilerine göre ayar yapabilmenizi sağlayan menüsü, mavi ışık filtresi, titreşim engelleme, HDMI 2.0, DP 1.2 bağlantısı gibi özellikleri olan AOC 27G10ZE oyuncu monitörü 138$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunuldu.

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AOC 27G10ZE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı