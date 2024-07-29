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    AOC fiyat-performans oyuncu monitörünü duyurdu

    AOC 27G10ZE oyuncu monitöründe 27 inçlik Full HD IPS panel, 260Hz aşırtılmış tazeleme hızı, HDR10 desteği, oyunlara göre görüntü performansını ayarlama gibi özellikler yer alıyor.
    AOC 27G10ZE Tam Boyutta Gör
    Oyuncu ekipmanları için kısıtlı bir bütçesi olan oyunculara yönelik piyasaya sürülen AOC markasının yeni monitörü fiyatının üzerine çıkan özellikleri ile oyunlarda tatmin edici bir performans sergiliyor.

    AOC 27G10ZE özellikleri ve fiyatı

    AOC 27G10ZE oyuncu monitörü biraz daha dengeli bir bütçesi olanlara hitap ediyor. 27 inçlik Full HD IPS panelde 260Hz aşırtılmış tazeleme hızına ulaşılabiliyor. 300 nit parlaklık değeri yanında griden griye 1ms tepki süresi, 8-bit renk desteği yer alıyor.

    DCI-P renk gamının yüzde 96’sı, sRGB renk gamının yüzde 126’sı kapsanırken HDR10 desteği ile daha gerçekçi ve detaylı görseller elde edilebiliyor. Düşük gecikme modu sayesinde yaptığınız hamleler ekrana gecikmesiz yansıyor.

    Oyun kategorilerine göre ayar yapabilmenizi sağlayan menüsü, mavi ışık filtresi, titreşim engelleme, HDMI 2.0, DP 1.2 bağlantısı gibi özellikleri olan AOC 27G10ZE oyuncu monitörü 138$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunuldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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