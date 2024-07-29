AOC fiyat-performans oyuncu monitörünü duyurdu

AOC 27G10ZE özellikleri ve fiyatı
AOC 27G10ZE oyuncu monitörü biraz daha dengeli bir bütçesi olanlara hitap ediyor. 27 inçlik Full HD IPS panelde 260Hz aşırtılmış tazeleme hızına ulaşılabiliyor. 300 nit parlaklık değeri yanında griden griye 1ms tepki süresi, 8-bit renk desteği yer alıyor.
DCI-P renk gamının yüzde 96’sı, sRGB renk gamının yüzde 126’sı kapsanırken HDR10 desteği ile daha gerçekçi ve detaylı görseller elde edilebiliyor. Düşük gecikme modu sayesinde yaptığınız hamleler ekrana gecikmesiz yansıyor.
Oyun kategorilerine göre ayar yapabilmenizi sağlayan menüsü, mavi ışık filtresi, titreşim engelleme, HDMI 2.0, DP 1.2 bağlantısı gibi özellikleri olan AOC 27G10ZE oyuncu monitörü 138$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.