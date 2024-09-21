AOC, yeni oyun monitörü Q27G12ZE/D'yi piyasaya sürdü: İşte özellikleri ve fiyatı

İşte AOC Q27G12ZE/D'nin özellikleri ve fiyatı:
Şimdilik Çin pazarlarında piyasaya sürülen monitör, 2560×1440 piksel çözünürlüğe ve 240 Hz yenileme hızıyla birlikte gelmekte. Hareket bulanıklığını ve gölgelenmeyi azaltmaya yardımcı olan 1 ms (GtG) tepki süresine sahip monitör, yenileme hızını GPU'nun çıkışıyla senkronize ederek ekran yırtılmasını ve titremesini ortadan kaldırmaya yardımcı olan Adaptive Sync teknolojisiyle birlikte gelmekte.
Belirli oyunlara göre uyarlanmış renk doğruluğu ve parlaklık seviyeleri gibi özel ayarlamaların yanı sıra makro kurulumu ve oyun modu geçişi sağlayan G-MENU yazılımına sahip monitör, renk doğruluğu açısından ise sRGB renk alanının %99'unu ve DCI-P3 renk gamının %92'sini kapsıyor. Bu düzeydeki renk üretimi, görüntülerin canlı ve doğru olmasını sağlayarak cihazın içerik oluşturucular, tasarımcılar ve oyuncular için uygun hâle gelmesini sağlıyor.
Tasarım açısından, kolay bir kuruluma sahip monitör, ayarlanabilir ve hızlı çıkarılabilir bir standla birlikte gelmekte. Ayrıca ekranlarını monte etmeyi tercih edenler için VESA 100x100mm duvar montajını da destekler. Son olarak siyah bir kaplamaya sahip şık ve modern bir tasarımla birlikte gelen cihazın fiyatı ise yaklaşık 220 Dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...