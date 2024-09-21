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    AOC, yeni oyun monitörü Q27G12ZE/D'yi piyasaya sürdü: İşte özellikleri ve fiyatı

    AOC, 240 Hz yenileme hızı, HDR10, 1 ms tepki süresi ve daha fazlasına sahip yeni 27 inç 2K oyun monitörünü piyasaya sürdü. İşte AOC Q27G12ZE/D'nin özellikleri ve fiyatı:
    AOC, yeni oyun monitörü Q27G12ZE/D'yi piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Monitör sektörünün önde gelenlerinden AOC, özellikleriyle oyuncuları sevindirecek yeni 27 inç oyun monitörünü piyasaya sürdü. Q27G12ZE/D olarak adlandırılan bu model, keskin ve net görseller sağlayan 2K çözünürlüklü 27 inçlik Hızlı IPS ekrana sahip olmasıyla dikkat çekmekte. 

    İşte AOC Q27G12ZE/D'nin özellikleri ve fiyatı:

    Şimdilik Çin pazarlarında piyasaya sürülen monitör, 2560×1440 piksel çözünürlüğe ve 240 Hz yenileme hızıyla birlikte gelmekte. Hareket bulanıklığını ve gölgelenmeyi azaltmaya yardımcı olan 1 ms (GtG) tepki süresine sahip monitör, yenileme hızını GPU'nun çıkışıyla senkronize ederek ekran yırtılmasını ve titremesini ortadan kaldırmaya yardımcı olan Adaptive Sync teknolojisiyle birlikte gelmekte.

    Belirli oyunlara göre uyarlanmış renk doğruluğu ve parlaklık seviyeleri gibi özel ayarlamaların yanı sıra makro kurulumu ve oyun modu geçişi sağlayan G-MENU yazılımına sahip monitör, renk doğruluğu açısından ise sRGB renk alanının %99'unu ve DCI-P3 renk gamının %92'sini kapsıyor. Bu düzeydeki renk üretimi, görüntülerin canlı ve doğru olmasını sağlayarak cihazın içerik oluşturucular, tasarımcılar ve oyuncular için uygun hâle gelmesini sağlıyor.

    AOC, yeni oyun monitörü Q27G12ZE/D'yi piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Daha iyi kontrast ve daha canlı renkler için dinamik aralığı artıran HDR10 ile gelen monitör, ayrıca 300 nit parlaklık ve 1000:1 statik kontrast oranıyla birlikte gelmekte ve dengeli bir görüntüleme deneyimi sunmakta. Bağlantıya tarafında ise 2 HDMI 2.0 portu ve 2 DP 1.4 portu içeren monitör böylece oyun konsollarını, PC'leri veya diğer cihazları bağlamak için birden fazla seçenek sunar. Ayrıca harici hoparlörleri veya kulaklıkları bağlamak için de 3,5 mm ses jakına sahip.

    Tasarım açısından, kolay bir kuruluma sahip monitör, ayarlanabilir ve hızlı çıkarılabilir bir standla birlikte gelmekte. Ayrıca ekranlarını monte etmeyi tercih edenler için VESA 100x100mm duvar montajını da destekler. Son olarak siyah bir kaplamaya sahip şık ve modern bir tasarımla birlikte gelen cihazın fiyatı ise yaklaşık 220 Dolar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 5 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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