AOC, yeni oyun monitörü Q27G12ZE/D'yi piyasaya sürdü: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Monitör sektörünün önde gelenlerinden AOC, özellikleriyle oyuncuları sevindirecek yeni 27 inç oyun monitörünü piyasaya sürdü. Q27G12ZE/D olarak adlandırılan bu model, keskin ve net görseller sağlayan 2K çözünürlüklü 27 inçlik Hızlı IPS ekrana sahip olmasıyla dikkat çekmekte.

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İşte AOC Q27G12ZE/D'nin özellikleri ve fiyatı:

Şimdilik Çin pazarlarında piyasaya sürülen monitör, 2560×1440 piksel çözünürlüğe ve 240 Hz yenileme hızıyla birlikte gelmekte. Hareket bulanıklığını ve gölgelenmeyi azaltmaya yardımcı olan 1 ms (GtG) tepki süresine sahip monitör, yenileme hızını GPU'nun çıkışıyla senkronize ederek ekran yırtılmasını ve titremesini ortadan kaldırmaya yardımcı olan Adaptive Sync teknolojisiyle birlikte gelmekte.

Belirli oyunlara göre uyarlanmış renk doğruluğu ve parlaklık seviyeleri gibi özel ayarlamaların yanı sıra makro kurulumu ve oyun modu geçişi sağlayan G-MENU yazılımına sahip monitör, renk doğruluğu açısından ise sRGB renk alanının %99'unu ve DCI-P3 renk gamının %92'sini kapsıyor. Bu düzeydeki renk üretimi, görüntülerin canlı ve doğru olmasını sağlayarak cihazın içerik oluşturucular, tasarımcılar ve oyuncular için uygun hâle gelmesini sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Daha iyi kontrast ve daha canlı renkler için dinamik aralığı artıran HDR10 ile gelen monitör, ayrıca 300 nit parlaklık ve 1000:1 statik kontrast oranıyla birlikte gelmekte ve dengeli bir görüntüleme deneyimi sunmakta. Bağlantıya tarafında ise 2 HDMI 2.0 portu ve 2 DP 1.4 portu içeren monitör böylece oyun konsollarını, PC'leri veya diğer cihazları bağlamak için birden fazla seçenek sunar. Ayrıca harici hoparlörleri veya kulaklıkları bağlamak için de 3,5 mm ses jakına sahip.

Tasarım açısından, kolay bir kuruluma sahip monitör, ayarlanabilir ve hızlı çıkarılabilir bir standla birlikte gelmekte. Ayrıca ekranlarını monte etmeyi tercih edenler için VESA 100x100mm duvar montajını da destekler. Son olarak siyah bir kaplamaya sahip şık ve modern bir tasarımla birlikte gelen cihazın fiyatı ise yaklaşık 220 Dolar.

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AOC, yeni oyun monitörü Q27G12ZE/D'yi piyasaya sürdü