AOC yüksek hızlı monitörünü tanıttı

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Tam Boyutta Gör Oyuncu monitörü pazarındaki etkinliğini korumak isteyen AOC, orta seviyede tatmin edici özellikler sunan yeni modelini satışa sunuyor. AOC Q27G12ZE/D oyuncu monitörü ilk olarak Çin’de piyasaya çıkacak.

AOC Q27G12ZE/D özellikleri ve fiyatı

AOC Q27G12ZE/D oyuncu monitörü 27 inçlik Fast IPS ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük barındırıyor. 240Hz tazeleme hızına sahip olan ekran griden griye 1ms tepki süresi sunuyor. Parlaklık değeri ise 300 nit.

AMD FreeSync ile yırtılmaların ve gecikmelerin önüne geçen monitör G-MENU ile de oyuncuların farklı senaryolar için makrolar hazırlamasını ve oyun modu geçişleri yapmasını sağlıyor. sRGB renk gamının yüzde 99’unu ve DCI-P3 renk gamının yüzde 92’ini kapsayan ekran HDR10 desteği de sunuyor. HDMI 2.0 ve DP 1.4 portları yanında 3.5mm girişi de bulunuyor. Monitör 220$ fiyat etiketi ile satılacak.

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AOC Q27G12ZE/D tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı