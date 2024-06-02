AOC, 540Hz oyuncu monitörünü satışa sundu: İşte özellikleri

Oyuncu monitörü, oyun deneyimini geliştirmek için tasarlanmış bir dizi özellik (yapay zeka akıllı kalite kontrol ve karanlık sahnelerde görünürlüğü iyileştiren dark boost) olan Rage Engine ile donatılmış. Monitör ayrıca rekabetçi oyunlarda görüntü kalitesini ve performansı optimize etmek için profesyonel CS:GO oyuncuları tarafından titizlikle ayarlanan FPS’ye özgü ayarlar ve parametreler içeriyor.
AGON 6 Pro oyuncu monitörü fiyatı
AOC’nin oyun donanımlarına odaklanan alt markası AGON, yeni oyuncu monitörü AGON 6 Pro’yu 844 dolar fiyat etiketiyle satışa sundu.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.