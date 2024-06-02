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    AOC, 540Hz oyuncu monitörünü satışa sundu: İşte özellikleri

    AOC, e-spor oyun segmentini hedef alan son teknoloji oyun monitörü AGON 6 Pro'yu tanıttı. AG246FK model numarasıyla satışa sunulan oyuncu monitörü, 540Hz yenileme hızı sunuyor.
    AOC AGON 6 Pro oyun monitörü Tam Boyutta Gör
    AG246FK model numaralı AGON 6 Pro, 1920x1080 çözünürlüğe ve 540Hz yenileme hızına sahip 24.1 inç hızlı TN paneliyle piyasadaki en hızlı monitörlerden biri. Ekran, 400 nit parlaklık ve 8 bit renk derinliğini destekleyerek canlı renkler ve iyi kontrast sağlıyor. Çözünürlük günümüz standartlarına göre düşük ancak monitörün odak noktası hız. TN panel, 0.3 ms (MPRT) ve 0.5 ms GtG tepki süresine sahip. Bu, hızlı oyunlarda gölgelenme ve bulanıklığın minimum düzeyde olmasını sağlıyor. Ek olarak, AOC’nin MBR Sync teknolojisi, G-Sync ve FreeSync gibi değişken yenileme hızı (VRR) teknolojileriyle ilişkili görüntü kalitesi sorunlarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

    AGON 6 Pro 24 inç oyun monitörü özellikleri

    AOC AGON 24 inç oyuncu monitörü Tam Boyutta Gör
    Renk doğruluğu açısından sRGB renk gamının %99’unu kapsıyor ve Delta E<2 derecesine sahip. Monitör, deneyimi farklı türlere göre optimize etmek için çeşitli oyun modları ve renk ayarları da sunuyor. Portalara bakıldığında, 2 adet HDMI 2.0, 1 adet DP1.4, 4 adet USB-A 3.2 Gen 1 bağlantı noktaları görülüyor. Stand, eğme, döndürme, yükseklik ayarı ve hatta dikey mod dahil çok çeşitli ayarlamalar sunuyor. VESA 100x100mm duvara montajı da destekliyor.

    Oyuncu monitörü, oyun deneyimini geliştirmek için tasarlanmış bir dizi özellik (yapay zeka akıllı kalite kontrol ve karanlık sahnelerde görünürlüğü iyileştiren dark boost) olan Rage Engine ile donatılmış. Monitör ayrıca rekabetçi oyunlarda görüntü kalitesini ve performansı optimize etmek için profesyonel CS:GO oyuncuları tarafından titizlikle ayarlanan FPS’ye özgü ayarlar ve parametreler içeriyor.

    AGON 6 Pro oyuncu monitörü fiyatı

    AOC’nin oyun donanımlarına odaklanan alt markası AGON, yeni oyuncu monitörü AGON 6 Pro’yu 844 dolar fiyat etiketiyle satışa sundu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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