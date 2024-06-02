AOC, 540Hz oyuncu monitörünü satışa sundu: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör AG246FK model numaralı AGON 6 Pro, 1920x1080 çözünürlüğe ve 540Hz yenileme hızına sahip 24.1 inç hızlı TN paneliyle piyasadaki en hızlı monitörlerden biri. Ekran, 400 nit parlaklık ve 8 bit renk derinliğini destekleyerek canlı renkler ve iyi kontrast sağlıyor. Çözünürlük günümüz standartlarına göre düşük ancak monitörün odak noktası hız. TN panel, 0.3 ms (MPRT) ve 0.5 ms GtG tepki süresine sahip. Bu, hızlı oyunlarda gölgelenme ve bulanıklığın minimum düzeyde olmasını sağlıyor. Ek olarak, AOC’nin MBR Sync teknolojisi, G-Sync ve FreeSync gibi değişken yenileme hızı (VRR) teknolojileriyle ilişkili görüntü kalitesi sorunlarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

En iyi monitör tavsiyeleri 6 ay önce eklendi

AGON 6 Pro 24 inç oyun monitörü özellikleri

Tam Boyutta Gör Renk doğruluğu açısından sRGB renk gamının %99’unu kapsıyor ve Delta E<2 derecesine sahip. Monitör, deneyimi farklı türlere göre optimize etmek için çeşitli oyun modları ve renk ayarları da sunuyor. Portalara bakıldığında, 2 adet HDMI 2.0, 1 adet DP1.4, 4 adet USB-A 3.2 Gen 1 bağlantı noktaları görülüyor. Stand, eğme, döndürme, yükseklik ayarı ve hatta dikey mod dahil çok çeşitli ayarlamalar sunuyor. VESA 100x100mm duvara montajı da destekliyor.

Oyuncu monitörü, oyun deneyimini geliştirmek için tasarlanmış bir dizi özellik (yapay zeka akıllı kalite kontrol ve karanlık sahnelerde görünürlüğü iyileştiren dark boost) olan Rage Engine ile donatılmış. Monitör ayrıca rekabetçi oyunlarda görüntü kalitesini ve performansı optimize etmek için profesyonel CS:GO oyuncuları tarafından titizlikle ayarlanan FPS’ye özgü ayarlar ve parametreler içeriyor.

AGON 6 Pro oyuncu monitörü fiyatı

AOC’nin oyun donanımlarına odaklanan alt markası AGON, yeni oyuncu monitörü AGON 6 Pro’yu 844 dolar fiyat etiketiyle satışa sundu.

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