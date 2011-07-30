AOC'nin 2012 model monitörlerinin tamamı LED backlit tabanlı olacak

Monitör üreticisi AOC, 2012 ile birlikte pazara sunacağı tüm monitörlerin LED backlit teknolojisini esas alacağını belirtti. CCFL backlit teknolojisi ile kıyaslandığında %50'ye varan oranda daha az güç tüketen aynı zamanda daha yüksek görüntü kalitesi ve daha yüksek kontrast oranı sunan LED backlit teknolojisi, daha ince yapılı monitörlerin hazırlanmasını da mümkün kılıyor.

Hali hazırda satmakta olduğu monitörlerin önemli bir kısmı LED backlit tabanlı olan AOC'nin geçiş sürecini hızlı bir şekilde tamamlaması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere daha önce de ViewSonic tüm monitörlerinin LED backlit tabanlı olacağını açıklamıştı.