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ARK projesi taşınabilir kablosuz şarj cihazı sunma peşinde

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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ARK projesi taşınabilir kablosuz şarj cihazı sunma peşinde

 Günümüzde standart şarj cihazları ya kablolu ya da taşınabilir bir formatta kullanılabiliyor. Ancak yeni yeni ortaya çıkan kablosuz şarj standartları şimdilik prize bağımlı olmak zorunda. Ancak ARK projesi bu dezavantajı ortadan kaldırmayı planlıyor.

Yeni nesil taşınabilir kablosuz şarj cihazı olarak kendisini tanımlayan ARK, Qi standardını temel alan mini boyutlarda bir şarj istasyonu. İstasyon Qi standardını taşıyan tüm cihaz ve aksesuarla uyumlu.

170gr ağırlığındaki istasyon, içerisinde 5200mAh gücünde bir batarya taşıyor. Bu batarya ile akıllı telefonlar 3 kere şarj edilebiliyor. ARK ayrıca daha hızlı şarj teknolojisine sahip. ARK, sabit kablosuz şarj cihazlarına göre yüzde 20, standart şarj istasyonlarına göre ise yüzde 5 daha hızlı şarj edebiliyor. Ayrıca USB çıkışı ile aynı anda bir cihaz daha şarj edebiliyorsunuz.

Benzer projelerde taşınabilir kablosuz şarj cihazı örnekleri görmek mümkün. Ancak ARK daha hafif ve daha küçük boyutlarda olduğu için taşınabilirliği daha fazla ön plana çıkıyor.

ARK projesi Kickstarter üzerinde kısa süre içerisinde gerekli bağış miktarını toplayacak. 63$ ve üzeri bağış yapan destekçilere ise bir adet ARK Mart ayından itibaren dağıtılmaya başlayacak. 

http://www.kickstarter.com/projects/530092001/ark-the-next-generation-portable-wireless-charger Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
onlinecocuk 5 yıl
bana kablosuz olayı çok ta gerekli gelmiyor.
www.ceppower.com'a girin bakın gayet iyi fiyata tüm işinizi görücek ürünler var.
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Battlelife 5 yıl
Benim fikrimi çalmışlar zannettim tam meğersem hala onu bile becerememişler. Ya bilim adamlarında iş yok ya da insan kapasitesi bizim bildiklerimiz ancak buraya geliyor.
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JoeyBane 5 yıl
Bu boyuta daha büyük kapasite koyulabilirdi.
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fukox 5 yıl
Ark deyince aklima İron man gedli
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xmasx 5 yıl
Demek ki bataryalar ancak bu kadar gelisebiliyor, yoksa bu kadar takla atmazlardi.. Birinin yeni bir teknoloji cıkaracqgı gunu iple cekiyoruz ..
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lagalugadh 5 yıl
pil teknolojisinde devrim yapilana kadar, power bank'lar bayagi gozde olucak gibi duruyor.
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