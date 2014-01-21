ARK projesi taşınabilir kablosuz şarj cihazı sunma peşinde





Günümüzde standart şarj cihazları ya kablolu ya da taşınabilir bir formatta kullanılabiliyor. Ancak yeni yeni ortaya çıkan kablosuz şarj standartları şimdilik prize bağımlı olmak zorunda. Ancak ARK projesi bu dezavantajı ortadan kaldırmayı planlıyor.





Yeni nesil taşınabilir kablosuz şarj cihazı olarak kendisini tanımlayan ARK, Qi standardını temel alan mini boyutlarda bir şarj istasyonu. İstasyon Qi standardını taşıyan tüm cihaz ve aksesuarla uyumlu.





170gr ağırlığındaki istasyon, içerisinde 5200mAh gücünde bir batarya taşıyor. Bu batarya ile akıllı telefonlar 3 kere şarj edilebiliyor. ARK ayrıca daha hızlı şarj teknolojisine sahip. ARK, sabit kablosuz şarj cihazlarına göre yüzde 20, standart şarj istasyonlarına göre ise yüzde 5 daha hızlı şarj edebiliyor. Ayrıca USB çıkışı ile aynı anda bir cihaz daha şarj edebiliyorsunuz.





Benzer projelerde taşınabilir kablosuz şarj cihazı örnekleri görmek mümkün. Ancak ARK daha hafif ve daha küçük boyutlarda olduğu için taşınabilirliği daha fazla ön plana çıkıyor.





ARK projesi Kickstarter üzerinde kısa süre içerisinde gerekli bağış miktarını toplayacak. 63$ ve üzeri bağış yapan destekçilere ise bir adet ARK Mart ayından itibaren dağıtılmaya başlayacak.

http://www.kickstarter.com/projects/530092001/ark-the-next-generation-portable-wireless-charger