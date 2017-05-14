ASELSAN yerli lazer silahını tanıttı, sizler için merak edilenleri sorduk

13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2017'de lansmanı gerçekleştirilen ASELSAN üretimi Lazer Savunma Sistemi hakkında merak edilenleri mühendislerine sizler için sorduk.

Bu videomuzda IDEF 2017 fuarında ASELSAN tarafından lansmanı gerçekleştirilen Lazer Savunma Sistemini tanıtıyoruz. 500 metre menzilden mini ve mikro İHA'ları, 200 metre ve üzeri mesafelerde el yapımı patlayıcılar(EYP) ve şüpheli paketleri etkisiz hale getirebilen sistem gemi platformları, enerji santralleri, hava alanları, sınır karakolları, karargah binaları ve konvoy geçiş güzergahlarında kullanılmak üzere tasarlandı.

Çok düşük atış maliyetiyle ön plana çıkan sistem gelişmiş hedef takip sistemi ve optik hedef tespitine sahip. Doldurma süresi gerekmeksizin sürekli atış yapabilen sistem bu özelliğiyle hava savunma sistemlerinden ayrılıyor.

Ürünün diğer öne çıkan özellikleri ise şöyle;



Yüksek Performanslı IR Kamera, Yüksek Performanslı HDTV Kamera, Lazer Mesafe Ölçer ,Gelişmiş Optik Odaklayıcı

Hedef Bilgilerinin Hesaplanması, Köle Modunda Tevcih Edilebilme ,Görüntü Optimizasyonu ,Görüntü Polarizasyonu ,Görüntü Dondurma ,Çoklu Hedef Takibi ,Kestirme Özelliği ,BIT Fonksiyonu , Hassas Stabilizasyon ,Lazer Karartma Sinyali Çıkışı, Elektronik Stabilizasyon, Lazer Maskeleme

