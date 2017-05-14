ASELSAN yerli lazer silahını tanıttı, sizler için merak edilenleri sorduk

13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2017'de lansmanı gerçekleştirilen ASELSAN üretimi Lazer Savunma Sistemi hakkında merak edilenleri mühendislerine sizler için sorduk.
Bu videomuzda IDEF 2017 fuarında ASELSAN tarafından lansmanı gerçekleştirilen Lazer Savunma Sistemini tanıtıyoruz. 500 metre menzilden mini ve mikro İHA'ları, 200 metre ve üzeri mesafelerde el yapımı patlayıcılar(EYP) ve şüpheli paketleri etkisiz hale getirebilen sistem gemi platformları, enerji santralleri, hava alanları, sınır karakolları, karargah binaları ve konvoy geçiş güzergahlarında kullanılmak üzere tasarlandı.
Çok düşük atış maliyetiyle ön plana çıkan sistem gelişmiş hedef takip sistemi ve optik hedef tespitine sahip. Doldurma süresi gerekmeksizin sürekli atış yapabilen sistem bu özelliğiyle hava savunma sistemlerinden ayrılıyor.
Ürünün diğer öne çıkan özellikleri ise şöyle;
Yüksek Performanslı IR Kamera, Yüksek Performanslı HDTV Kamera, Lazer Mesafe Ölçer ,Gelişmiş Optik Odaklayıcı
Hedef Bilgilerinin Hesaplanması, Köle Modunda Tevcih Edilebilme ,Görüntü Optimizasyonu ,Görüntü Polarizasyonu ,Görüntü Dondurma ,Çoklu Hedef Takibi ,Kestirme Özelliği ,BIT Fonksiyonu , Hassas Stabilizasyon ,Lazer Karartma Sinyali Çıkışı, Elektronik Stabilizasyon, Lazer Maskeleme
Hedef Bilgilerinin Hesaplanması, Köle Modunda Tevcih Edilebilme ,Görüntü Optimizasyonu ,Görüntü Polarizasyonu ,Görüntü Dondurma ,Çoklu Hedef Takibi ,Kestirme Özelliği ,BIT Fonksiyonu , Hassas Stabilizasyon ,Lazer Karartma Sinyali Çıkışı, Elektronik Stabilizasyon, Lazer Maskeleme
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Forum manyak kaynıyor Her konuda var bunlardan
cihazın 10 yıl önceki videosu, havan mermisi avlıyor. youtube.com/...
uçak,helikopter,füze,iha,tank,zırhlı araç,gemi,yerli askeri yazılımlar vs. bu gelişmeyi yerinde görmek heyecan vericiydi ülkem için daha alınacak çok yol var ve çok hızlı ilerliyoruz.
edit : BORA 280km menzilli seyir füzemizi Sinopta başarıyla denedik Yunanlılar 1 haftadır haber yapıyor Atina menzile girdi diye :)
Röportajı yapan kişi çok heyecanlı ve acemiydi. Olur insanlık hali. Ama daha önceden hiç bir hazırlık yapmamış. Yaptıysa da kafa yorarak bir çalışma yapmamış. eksik acemice ve üst üste binen sorular oldu. Bu videoyu izleyip daha iyisi için zorlamamlı kendini.
"Bunun neresi yerli beeee. seçim yatırımı... Sernaryooooooo buuu."
Cidden son iki yıla bi sürü şey geliştirdik tebrik ediyorum bi yerden başlamak lazım