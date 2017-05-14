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ASELSAN yerli lazer silahını tanıttı, sizler için merak edilenleri sorduk

2 yıl
54,3b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Samet Yurtsever
Yazar
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13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2017'de lansmanı gerçekleştirilen ASELSAN üretimi Lazer Savunma Sistemi hakkında merak edilenleri mühendislerine sizler için sorduk.
Bu videomuzda IDEF 2017 fuarında ASELSAN tarafından lansmanı gerçekleştirilen Lazer Savunma Sistemini tanıtıyoruz. 500 metre menzilden mini ve mikro İHA'ları, 200 metre ve üzeri mesafelerde el yapımı patlayıcılar(EYP) ve şüpheli paketleri etkisiz hale getirebilen sistem gemi platformları, enerji santralleri, hava alanları, sınır karakolları, karargah binaları ve konvoy geçiş güzergahlarında kullanılmak üzere tasarlandı.
Çok düşük atış maliyetiyle ön plana çıkan sistem gelişmiş hedef takip sistemi ve optik hedef tespitine sahip. Doldurma süresi gerekmeksizin sürekli atış yapabilen sistem bu özelliğiyle hava savunma sistemlerinden ayrılıyor.
Ürünün diğer öne çıkan özellikleri ise şöyle;
 
Yüksek Performanslı IR Kamera, Yüksek Performanslı HDTV Kamera, Lazer Mesafe Ölçer ,Gelişmiş Optik Odaklayıcı
Hedef Bilgilerinin Hesaplanması, Köle Modunda Tevcih Edilebilme ,Görüntü Optimizasyonu ,Görüntü Polarizasyonu ,Görüntü Dondurma ,Çoklu Hedef Takibi ,Kestirme Özelliği ,BIT Fonksiyonu , Hassas Stabilizasyon ,Lazer Karartma Sinyali Çıkışı, Elektronik Stabilizasyon, Lazer Maskeleme
 

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a.f.y. 2 yıl en beğenilen
Çok iyi. Yapılan şeyin kötüsü olmaz. Daha iyisini yapmak için bir yerlerden başlamak lazım. Son yıllarda savunma sanayinde yapılan işlerin bu kadar hızlı sonuçlanıyor olması şaşırtıcı. Alışkın değiliz böyle şeylere :)
Çok iyi. Yapılan şeyin kötüsü olmaz. Daha iyisini yapmak için bir yerlerden başlamak lazım. Son yıllarda savunma sanayinde yapılan işlerin bu kadar hızlı sonuçl...
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Yanıtla +48
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sayi77 2 yıl
İstemezük ekibi de az sonra burada olur.
2 Yanıt Yanıtla +24
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CoreXXX 2 yıl
yerli üretimleri görmek umut veriici en zaından bişeyler yapmaya çalışıyorlar. şimdi bazıları gelir bunun metali çinden gelio yerli değil yazar:) halbuki bilmezki yazılımı ve tasarımı bize aitse yerlidir. metalin nerede döküldüğü önemsiz. bu forumda çok fazla chl insan var maalesef çoğu zaman yorumlara bakmıyorum
yerli üretimleri görmek umut veriici en zaından bişeyler yapmaya çalışıyorlar. şimdi bazıları gelir bunun metali çinden gelio yerli değil yazar:) halbuki bilmez...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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ardaq 2 yıl
arkadaşlar sakin kimse istemeyiz, olmaz etmez demiyor niye bu kadar paranoyaksınız :d
1 Yanıt Yanıtla +5
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*siteci* 2 yıl ardaq
ardaq
arkadaşlar sakin kimse istemeyiz, olmaz etmez demiyor niye bu kadar paranoyaksınız :d

Forum manyak kaynıyor
Her konuda var bunlardan
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DH Misafiri 2 yıl
geç bile kalındı, bunlar 10 yıl önce vardı ve kullanılıyordu, adamlar uçağa takılanını bile yapmıştı Airborne Laser diye arayabilirsiniz. Diğeri de THEL, tactical High Energy laser. Bu aletlerin derdi enerji kaynağı.
cihazın 10 yıl önceki videosu, havan mermisi avlıyor. youtube.com/...
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poyraz61. 2 yıl
Bana kalırsa şu an için çok gerekli bir teknoloji değil daha çok gelişştirilmesi lazım
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mcem71 2 yıl
İDEF 2017 Savunma sanayi fuarı gösterdi ki hızlı,kararlı ve emin adımlarla ilerleniyor
uçak,helikopter,füze,iha,tank,zırhlı araç,gemi,yerli askeri yazılımlar vs. bu gelişmeyi yerinde görmek heyecan vericiydi ülkem için daha alınacak çok yol var ve çok hızlı ilerliyoruz.
edit : BORA 280km menzilli seyir füzemizi Sinopta başarıyla denedik Yunanlılar 1 haftadır haber yapıyor Atina menzile girdi diye :)
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ilgezer 2 yıl
röportaj her zaman olduğu gibi yine eksik. arkadaş madem mikrofonu uzatmışsın sorsana adama lazer silahının geleceği nasıl olacak? starwarstaki gibi lazer savaşlarının kapsını açabilecek bir teknoloji üzerindemi çalışılıyor. yoksa birkaç drone vurması yeterli kabul edileb günübirlik bir teknoklojidenmi bahsediyoruz??
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muroooo19 2 yıl ilgezer
pcgamebeer

röportaj her zaman olduğu gibi yine eksik. arkadaş madem mikrofonu uzatmışsın sorsana adama lazer silahının geleceği nasıl olacak? starwarstaki gibi lazer savaşlarının kapsını açabilecek bir teknoloji üzerindemi çalışılıyor. yoksa birkaç drone vurması yeterli kabul edileb günübirlik bir teknoklojidenmi bahsediyoruz??

Röportajı yapan kişi çok heyecanlı ve acemiydi. Olur insanlık hali. Ama daha önceden hiç bir hazırlık yapmamış. Yaptıysa da kafa yorarak bir çalışma yapmamış. eksik acemice ve üst üste binen sorular oldu. Bu videoyu izleyip daha iyisi için zorlamamlı kendini.
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apodur 2 yıl
Abi bakıyorum istemezüklerden halan ses cıkmamış bari ben bişeyler yazıyımda adet yerini bulsun :)
"Bunun neresi yerli beeee. seçim yatırımı... Sernaryooooooo buuu."
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le_tatative 2 yıl

Cidden son iki yıla bi sürü şey geliştirdik tebrik ediyorum bi yerden başlamak lazım
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Ray Kurzweil 2 yıl
Çok güzel bir proje tek sıkıntısı menzil gibi duruyor. Aselsan diyince hep hayatını kaybeden mühendisler aklıma gelir.
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WB 2 yıl
Secim yatirfgsjajshdh..
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faniseyler 2 yıl
Çok iyi bir başlangıç. Bilim kurgu filmi silahı gibi. Menzili de zamanla arttırılacaktır.
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