ASRock 2012'de 10 milyon anakart satmayı hedefliyor

2011 için artık son günler yaşanırken, alışıldığı üzere firmalar yeni yıla dönük beklenti ve hedeflerini de açıklamaya başladılar. Yüksek performans segmenti için hazırladığı özel tasarımlı anakart modelleriyle Asus ve Gigabyte gibi markalarla rekabet edebilecek çözümler sunan ASRock, önümüzdeki yıl 10 milyon anakart satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Hali hazırda anakart ve medya bilgisayarları olmak üzere ağırlıklı olarak iki kulvarda ilerleyen şirketin, medya bilgisayarlarından elde ettiği gelir, toplam gelirin %10'unu oluşturuyor. Anakart satışlarında 2011 için belirlediği 9 milyon adetlik satış hedefini tutturamayan ve 7.8 milyon seviyesinde kalan ASRock'ın, 2012 hedeflerini gerçekleştirmesi halinde bir öneki yıla göre %13.3 oranında artış ile Asus ve Gigabyte'ın ardından en büyük üçüncü anakart üreticisi olabileceği üzerinde duruluyor. Oyuncular ve hız aşırtma tutkunları için geliştirdiği Fatal1ty serisi anakart modelleriyle iddialı olan ASRock'ın, 2012'de hem pazar stratejisi hem de yeni ürün tasarımları açısından daha agresif bir tutum izlemesi bekleniyor.