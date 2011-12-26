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ASRock 2012'de 10 milyon anakart satmayı hedefliyor

7 yıl
9,6b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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2011 için artık son günler yaşanırken, alışıldığı üzere firmalar yeni yıla dönük beklenti ve hedeflerini de açıklamaya başladılar. Yüksek performans segmenti için hazırladığı özel tasarımlı anakart modelleriyle Asus ve Gigabyte gibi markalarla rekabet edebilecek çözümler sunan ASRock, önümüzdeki yıl 10 milyon anakart satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Hali hazırda anakart ve medya bilgisayarları olmak üzere ağırlıklı olarak iki kulvarda ilerleyen şirketin, medya bilgisayarlarından elde ettiği gelir, toplam gelirin %10'unu oluşturuyor. Anakart satışlarında 2011 için belirlediği 9 milyon adetlik satış hedefini tutturamayan ve 7.8 milyon seviyesinde kalan ASRock'ın, 2012 hedeflerini gerçekleştirmesi halinde bir öneki yıla göre %13.3 oranında artış ile Asus ve Gigabyte'ın ardından en büyük üçüncü anakart üreticisi olabileceği üzerinde duruluyor. Oyuncular ve hız aşırtma tutkunları için geliştirdiği Fatal1ty serisi anakart modelleriyle iddialı olan ASRock'ın, 2012'de hem pazar stratejisi hem de yeni ürün tasarımları açısından daha agresif bir tutum izlemesi bekleniyor.

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DH Misafiri 7 yıl
kim ne derse desin anakartın ve ekran kartının kralı asus"dur.5 yıldır asus anakart ve ekran kartı kullanıyorum.birkere bile sorun çıkmadı.gözüm kapalı asusa güvenirim.
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serenissimo 7 yıl
keşke o kadar paramız olsa da bizde asus anakart alabilsek ; ancak ikinci eli belki ama yine de ikinci el yerine aynı fiyata sıfır asrock almayı tercih ederim doğrusu ; çünkü anakartları pek çok gereksinimi karşılamayı başarıyor.
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interwap 7 yıl
AsRock Türkiye için iyi bir distribütör gerekli. Çizgi Elektronik gibi.
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alito 7 yıl
kartları 90 liradan satarsa belki yetişir. tabi o anakartların nasıl olacağınıda siz düşünün
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ahmetsaid_ak 7 yıl
ASRock da aynı EVGA gibi,çok kaliteli ürünler yapıyor,fakat Türkiyede satılmıyor.
Bu ikisi Türkiye'de iyi iş yapar.
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VedatDnz 7 yıl ahmetsaid_ak
ahmetsaid_ak

ASRock da aynı EVGA gibi,çok kaliteli ürünler yapıyor,fakat Türkiyede satılmıyor.
Bu ikisi Türkiye'de iyi iş yapar.


Dediğin gibi ürünler kaliteli distribütörler yüzünden bu tür markaları alamıyoruz.
Servis seviyesi normalin üstünde tutularsa diğer markalar gibi bunlarda tercih edilir...
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Digitaldrop 7 yıl ahmetsaid_ak
ahmetsaid_ak

ASRock da aynı EVGA gibi,çok kaliteli ürünler yapıyor,fakat Türkiyede satılmıyor.
Bu ikisi Türkiye'de iyi iş yapar.


Evga anakartta ekran kartı kadar başarılı değil ama Asrock işin bir ucundaysa Evga'da firma olarak diğer taraftadır. Aralarında özellikle servis ve ürün kalitesi olarak dağlar kadar fark var.
Vaktiyle Vega bir iki ürününü getirmişti Evga'nın ve hatırladığım kadarıyla inanılmaz fiyatları vardı.
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serenissimo 7 yıl
evet hakikaten de getiren distribütörde iş yok ; servis kısmı berbat ; kart bu yüzden türk,ye de doğru dürüst satılmıyor ; 1 p43 modelini kullandım anakartın bellek slotları arızalıydı değiştirene kadar akla karayı seçtim 3 defa gidip geldi kart ; hep sorun diğer parçalarda dendi ama sonunda anakartın sorunlu olduğu anlaşıldı ama kartın garantisi devam etmesine rağmen yenisini göndermek için 40 tl fark aldılar ; gelen kart p45 ti ama garanti devam ettiği için ücretsiz gelmesi gerekiyordu neyse ;
kart güzel ama teknik servisi facia ve berbat. DATASTAR türkiye servisi ve tek kelime ile berbatlar.
1 Yanıt Yanıtla +1
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TIRAZLI 7 yıl serenissimo
serenissimo

evet hakikaten de getiren distribütörde iş yok ; servis kısmı berbat ; kart bu yüzden türk,ye de doğru dürüst satılmıyor ; 1 p43 modelini kullandım anakartın bellek slotları arızalıydı değiştirene kadar akla karayı seçtim 3 defa gidip geldi kart ; hep sorun diğer parçalarda dendi ama sonunda anakartın sorunlu olduğu anlaşıldı ama kartın garantisi devam etmesine rağmen yenisini göndermek için 40 tl fark aldılar ; gelen kart p45 ti ama garanti devam ettiği için ücretsiz gelmesi gerekiyordu neyse ;

kart güzel ama teknik servisi facia ve berbat. DATASTAR türkiye servisi ve tek kelime ile berbatlar.

işte budur
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hacı.basat 7 yıl
Asrock AMD tabanlı anakart kullanıyorum memnunum, en az MSI kadar kaliteli, intel tabanlılarını bilmiyorum denemedim, son dönemlerde şirkette Via işlemcili anakartları tercih ettik ama hepsi itx, firmanın birisi ATX Via işlemcili anakart getirse denemek isterdim.
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BanKoliK_ÜyE 7 yıl
ASRock olsun camurdan olsun...

Ofisteki 14 tane makinada Asrock kullaniyoruz hepside tas gibi Massallah. Seneyede kisisel bilgisayarima ASRock anakart alacagim. Bence bu kaliteyle o rakami gecerler.
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Digitaldrop 7 yıl
Bizim piyasada çok tutabilecek bir marka ama nedense getiren yok bu dönem. Nispeten uygun fiyatlı ve cafcaflı, güzel anakartları var. Satış sonrası biraz problemli diye okumuştum, destek kısmında biraz zayıflar ama fiyatları aşağı yukarı bunu telafi ediyor zaten, en azından ucuz etin yahnisi bu kadar tabi diye teselli bulunabilir :)
Buradan distribütörlere sesleniyorum: Getirin de yiyek !
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TIRAZLI 7 yıl
ne yaparsa yapsın beş para etmez bir marka
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yogitech 7 yıl TIRAZLI
TIRAZLI

ne yaparsa yapsın beş para etmez bir marka

Uygun fiyattan Türkiye piyasasına girsin, ilk alacağım anakart o firmadan
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alpa07 7 yıl
geçer o rakamı
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Recharged 7 yıl
Uygun fiyatla satış yaparlarsa neden olmasın ?
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