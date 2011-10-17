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ASRock, AMD Bulldozer destekli anakartlarını açıkladı

7 yıl
16,9b
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9
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock, AMD Bulldozer destekli anakartlarını açıkladı
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Anakart üretiminde son dönemin yıldızı parlayan isimlerden ASRock, AMD'nin Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesiyle uyumlu modellerinin tam listesini yayınladı. 9, 8 ve 7 serisi AMD çipset kullanan ASRock modellerine ek olarak ASRock, Nvidia tarafından geliştirme çalışmaları uzunca bir süre önce sonlandırılan GeForce 7025 çipsetine sahip anakart modellerinin de BIOS güncellemesiyle FX işlemci desteği aldığını belirtti. 
Dört farklı çipset modelinde AMD Bulldozer desteği sunan tek anakart üreticisi olduğunu ifade eden ASRock, diğer üreticilerin bu denli geniş bir uyumluluk listesine sahip olmadığına vurgu yapıyor.  ASRock'ın yayınladığı liste şu şekilde;
ASRock, AMD Bulldozer destekli anakartlarını açıkladı
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tobepeople 7 yıl
o kadar çok fx işlemci desteği var yalnız Türkiyede satılan yer yok bu işlemcilerden ucuza bulurduk satılsaydı :)
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bilalMW 7 yıl
Kartların resimleri ve teknik yetenekleri de açıklansa iyiydi beklicez artık.
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Jinnet 7 yıl
Çıksa bile türkiyeye gelmeyecek
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Yossi Kohen 7 yıl
işlemci değişebilir ama anakartta çalışabilir.
işlemci 1=yüksek volt , 0=düşük volt ile çalışır.
eger ayakları olması gerektiği gibi bağlarsanız pentium1 anakartta sandy bridge bile çalışabilir
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OverClocK1ng 7 yıl
canerpense
Demekki istenirse fi tarihinden bir çipset bile yeni işlemcileri çalıştırabiliyor... Ah Intel ah...

+1000
Üstelik de işlemci bambaşka bir şeye, yeni modül yapısına geçmesine rağmen...
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raptor32 7 yıl
Intelin core due serisi gisi oldu :( umarım Phenom II başarısını tekrar yakalar
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Chembond 7 yıl
Demekki istenirse fi tarihinden bir çipset bile yeni işlemcileri çalıştırabiliyor... Ah Intel ah...
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dere.beyi 7 yıl
8 yıllık amd kullanıcısıyım ama yeni sistem kurcam ve 2600k alcam valla bulldozer hayal kırıklığı oldu boşuna beklemişim...
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cagataykoroglu 7 yıl
bu kartlara sahip olsam çok mutlu olurdum.
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