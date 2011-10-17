ASRock, AMD Bulldozer destekli anakartlarını açıkladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Anakart üretiminde son dönemin yıldızı parlayan isimlerden ASRock, AMD'nin Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesiyle uyumlu modellerinin tam listesini yayınladı. 9, 8 ve 7 serisi AMD çipset kullanan ASRock modellerine ek olarak ASRock, Nvidia tarafından geliştirme çalışmaları uzunca bir süre önce sonlandırılan GeForce 7025 çipsetine sahip anakart modellerinin de BIOS güncellemesiyle FX işlemci desteği aldığını belirtti.
Dört farklı çipset modelinde AMD Bulldozer desteği sunan tek anakart üreticisi olduğunu ifade eden ASRock, diğer üreticilerin bu denli geniş bir uyumluluk listesine sahip olmadığına vurgu yapıyor. ASRock'ın yayınladığı liste şu şekilde;
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işlemci 1=yüksek volt , 0=düşük volt ile çalışır.
eger ayakları olması gerektiği gibi bağlarsanız pentium1 anakartta sandy bridge bile çalışabilir
+1000
Üstelik de işlemci bambaşka bir şeye, yeni modül yapısına geçmesine rağmen...