ASRock, AMD Bulldozer destekli anakartlarını açıkladı

Anakart üretiminde son dönemin yıldızı parlayan isimlerden ASRock, AMD'nin Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesiyle uyumlu modellerinin tam listesini yayınladı. 9, 8 ve 7 serisi AMD çipset kullanan ASRock modellerine ek olarak ASRock, Nvidia tarafından geliştirme çalışmaları uzunca bir süre önce sonlandırılan GeForce 7025 çipsetine sahip anakart modellerinin de BIOS güncellemesiyle FX işlemci desteği aldığını belirtti.

Dört farklı çipset modelinde AMD Bulldozer desteği sunan tek anakart üreticisi olduğunu ifade eden ASRock, diğer üreticilerin bu denli geniş bir uyumluluk listesine sahip olmadığına vurgu yapıyor. ASRock'ın yayınladığı liste şu şekilde;