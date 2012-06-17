Microsoft yeni işletim sistemi Windows 8'i Ekim ayı içerisinde lanse etmeyi planlıyor. Önizleme Sürümü kısa bir süre önce genel kullanıma sunulan Windows 8, Redmond merkezli yazılım devinin Windows 95'den bu yana geliştirmiş olduğu en radikal platform olarak gösteriliyor.

Çok sayıda önemli yenilik ve güncelleme ile birlikte gelecek Winows 8 aynı zamanda Microsoft'un, şimdiye kadar ki masaüstü işletim sistemleri arasında ARM desteği sunan ilk çözümü olacak. Hali hazırda Windows Phone ile mobilde ARM desteğine sahip olan şirket, Windows RT adını verdiği Windows 8 türevi ile ARM'ı masaüstüne taşıyacak.

Windows 8 işletim sistemi için Microsoft ve üçüncü parti yazılım firmaları kadar donanım üreticilerinin de yoğun mesaisi sürüyor. Windows 8'e yönelik yeni sürücü güncellemeleri üzerinde duran üreticiler aynı zamanda sertifikasyon sürecini de geçmeye çalışıyorlar.

Üst seviye anakart modelleriyle son dönemde sık sık gündeme gelen ve bir süre önce Çizgi Elektronik vasıtasıyla ülkemiz pazarına da adım atan ASRock, Windows 8 sertifikası alan ilk anakart üreticisi oldu. İddialı rakiplerini geride bırakan firma, bu sertifikayı H61 çipsetli giriş seviyesi bir anakart modeli ile alırken, zaman içerisinde tüm modellerinin bu sürece adapte olması bekleniyor.

Aldığı sertifika ile güncel ürün gamındaki anakartların, Windows 8 işletim sistemine hazır olacağı mesajını veren ASRock, diğer taraftan yeni anakart çalışmalarını da sürdürüyor. Şirketin yakın gelecekte hız aşırtmacılar ve profesyoneller için geliştirdiği Z77-OC Formula modelini piyasaya sürerek üst segmentte iddiasını arttırması bekleniyor.