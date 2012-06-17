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ASRock, Windows 8 sertifikası alan ilk anakart üreticisi oldu

6 yıl
3,2b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft yeni işletim sistemi Windows 8'i Ekim ayı içerisinde lanse etmeyi planlıyor. Önizleme Sürümü kısa bir süre önce genel kullanıma sunulan Windows 8, Redmond merkezli yazılım devinin Windows 95'den bu yana geliştirmiş olduğu en radikal platform olarak gösteriliyor.
Çok sayıda önemli yenilik ve güncelleme ile birlikte gelecek Winows 8 aynı zamanda Microsoft'un, şimdiye kadar ki masaüstü işletim sistemleri arasında ARM desteği sunan ilk çözümü olacak. Hali hazırda Windows Phone ile mobilde ARM desteğine sahip olan şirket, Windows RT adını verdiği Windows 8 türevi ile ARM'ı masaüstüne taşıyacak.
Windows 8 işletim sistemi için Microsoft ve üçüncü parti yazılım firmaları kadar donanım üreticilerinin de yoğun mesaisi sürüyor. Windows 8'e yönelik yeni sürücü güncellemeleri üzerinde duran üreticiler aynı zamanda sertifikasyon sürecini de geçmeye çalışıyorlar.
Üst seviye anakart modelleriyle son dönemde sık sık gündeme gelen ve bir süre önce Çizgi Elektronik vasıtasıyla ülkemiz pazarına da adım atan ASRock, Windows 8 sertifikası alan ilk anakart üreticisi oldu. İddialı rakiplerini geride bırakan firma, bu sertifikayı H61 çipsetli giriş seviyesi bir anakart modeli ile alırken, zaman içerisinde tüm modellerinin bu sürece adapte olması bekleniyor.
Aldığı sertifika ile güncel ürün gamındaki anakartların, Windows 8 işletim sistemine hazır olacağı mesajını veren ASRock, diğer taraftan yeni anakart çalışmalarını da sürdürüyor. Şirketin yakın gelecekte hız aşırtmacılar ve profesyoneller için geliştirdiği Z77-OC Formula modelini piyasaya sürerek üst segmentte iddiasını arttırması bekleniyor. 

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your_rock 6 yıl
usa.asus.com/...
Burada öyle demiyor sayın Fx57.
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2boas 6 yıl
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cgdincer 6 yıl
altın görünümlü kapasitörler, 1995 model soğutma sistemi ve bir yandan win8 sertifikası, maalesef kendiyle çelişmiş asrock. Kameralara oynuyor...
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nmm1716 6 yıl
ne yani windows 8 benim anakartımda çalışmayacakmı töbe töbe.
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simsue2006 6 yıl
Yani bazı donanımlar için bu sertifika önemli olabilir(webcam, mause klavye gamepad vs)ama anakartdaki önemi bana göre yok.
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alpa07 6 yıl
Asrock adamlar çalısıoyr
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Brky 6 yıl
O kıytırık fan ne orada
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nirvanha 6 yıl
Anakartlara sertifika alan çipset üreticileridir.Ki burada İntel oluyor.(onuda yazılımla (yani sürücü ile)sağlamaktadır.Dh'den bir reklam haberi daha.....
Amaç zavallı balık hafızalarda yer etmektir.
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sultanomar 6 yıl
asrocktan hisse alayım hemen, sabit durmuyo adamlar sürekli bi büyüme çabası içindeler onlar batarsa varsın bende batıyım
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diemcizone 6 yıl
Asrock ilginç tasarımlara imza atıyor ve gittikçe prestij kazanıyor
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smart1978 6 yıl
Ekime kadar birçok marka Windows 8 sertifikası alacak o yüzden ilk kim almış tüketici için bir anlamı yoktur...
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Sunstorms 6 yıl
yahu ne gereksiz yorumlar önce alsa ne olurmuşş.teknolojik adımları kim önce atarsa o satış rakamlarındada ön sıraları kapar daha ne olsun.asrock kendini çok geliştirdi sağlam adımlar atıyor kaliteli ürünler sunuyor tebrik etmek gerek.
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SystemApps 6 yıl Sunstorms
svideoz

yahu ne gereksiz yorumlar önce alsa ne olurmuşş.teknolojik adımları kim önce atarsa o satış rakamlarındada ön sıraları kapar daha ne olsun.asrock kendini çok geliştirdi sağlam adımlar atıyor kaliteli ürünler sunuyor tebrik etmek gerek.

o sertifika sadece windows 8 in test edilip onaylandığını gösterir.Ancak zaten windows 7li pcsi olanların windows 8 de sorun yaşaması bana göre %0.001 dir :)

Yani bazı donanımlar için bu sertifika önemli olabilir(webcam, mause klavye gamepad vs)ama anakartdaki önemi bana göre yok...Yukarıda bahsettiğin teknolojik adım terimiyle bu sertifikanın herhangi bir bağlantısı da yok.Sonuçta anakart teknolojilerinin hepsi ortada...Amaç sadece kullanıcının güvenini kazanmak olabilir ya da reklam işte onun gibi bişey
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KANUNI61 6 yıl
şu anakarttaki fanı görüyormusunuz iste neden 3 sınıf anakart
markasıoldunuğu gösteren bir parca tnt2 m16 ekran kartım vardı birzamanlar
ondaki fanın aynısı
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