ASRock, Z170 çipsetli anakartlarını tanıttı

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Tayvan'daki Computex 2015 fuarının başlamasına sayılı zaman kala üreticilerin ön lansmanları tüm hızıyla devam ediyor. ASRock, Intel Z170 çipsetini temel alan iki yeni anakart modelini duyurdu.
Anakartlar Z170 Extreme 7 ve Z170 FATAL1TY Gaming K6 adını taşıyor. Intel'in Skylake tabanlı işlemcilerine uyumlu olan anakartlar tabii ki bu işlemcilerin çıkışını bekleyecek ve bu da yıl sonunu bulabilir.
Z170 Extreme 7 anakartı LGA 1151 soketi ile uyumlu ve 8-pin bağlantısı üzerinden Skylake tabanlı işlemcileri destekleyecek. Kartın kendisi ise gerekli enerjiyi bir ATX bağlantısı üzerinden elde edecek.
Kart üzerinde DDR4 desteği, 10 adet SATA 6GB/s ve 3 adet SATA Express girişi, USB 3.0 ve 2.0 portları, 4 adet PCI-e 3.0 x16, 2 adet PCI-e 3.0 x1, 3 adet Ultra M.2 slotları şeklinde çeşitli genişleme seçenekleri bulunuyor.
Z170 FATAL1TY Gaming K6 anakartı ise adından da anlaşılacağı üzere oyunculara hitap ediyor. Kartta DDR4 desteği, 8 adet SATA 6GB/s ve 2 adet SATA Express girişi, USB 3.0 ve 2.0 portları, 3 adet PCI-e 3.0 x16, 1 adet PCI-e 3.0 x1, tek bir Ultra M.2 slotları şeklinde çeşitli genişleme seçenekleri bulunuyor. Ayrıca Killer E2200 LAN portu, 7.1 kanal ses jakı, HDMI ve DVI çıkışları, Purity Sound 3 ses teknolojisi de kartta bulunan diğer özellikler. Her iki kart da fuarda boy gösterecek.
http://www.guru3d.com/news-story/asrock-shows-z170-motherboards.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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