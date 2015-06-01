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ASRock, Z170 çipsetli anakartlarını tanıttı

3 yıl
3,9b
1
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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ASRock, Z170 çipsetli anakartlarını tanıttı
Tayvan'daki Computex 2015 fuarının başlamasına sayılı zaman kala üreticilerin ön lansmanları tüm hızıyla devam ediyor. ASRock, Intel Z170 çipsetini temel alan iki yeni anakart modelini duyurdu.

Anakartlar Z170 Extreme 7 ve Z170 FATAL1TY Gaming K6 adını taşıyor. Intel'in Skylake tabanlı işlemcilerine uyumlu olan anakartlar tabii ki bu işlemcilerin çıkışını bekleyecek ve bu da yıl sonunu bulabilir. 

Z170 Extreme 7 anakartı LGA 1151 soketi ile uyumlu ve 8-pin bağlantısı üzerinden Skylake tabanlı işlemcileri destekleyecek. Kartın kendisi ise gerekli enerjiyi bir ATX bağlantısı üzerinden elde edecek. 

Kart üzerinde DDR4 desteği, 10 adet SATA 6GB/s ve 3 adet SATA Express girişi, USB 3.0 ve 2.0 portları, 4 adet PCI-e 3.0 x16, 2 adet PCI-e 3.0 x1, 3 adet Ultra M.2 slotları şeklinde çeşitli genişleme seçenekleri bulunuyor. 

Z170 FATAL1TY Gaming K6 anakartı ise adından da anlaşılacağı üzere oyunculara hitap ediyor. Kartta DDR4 desteği, 8 adet SATA 6GB/s ve 2 adet SATA Express girişi, USB 3.0 ve 2.0 portları, 3 adet PCI-e 3.0 x16, 1 adet PCI-e 3.0 x1, tek bir Ultra M.2 slotları şeklinde çeşitli genişleme seçenekleri bulunuyor. Ayrıca Killer E2200 LAN portu, 7.1 kanal ses jakı, HDMI ve DVI çıkışları, Purity Sound 3 ses teknolojisi de kartta bulunan diğer özellikler. Her iki kart da fuarda boy gösterecek. 
ASRock, Z170 çipsetli anakartlarını tanıttı
 

http://www.guru3d.com/news-story/asrock-shows-z170-motherboards.html Yorum Yaz
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JoeyBane 3 yıl
Tasarım şahane..
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Alish 3 yıl
3 Adet Ultra M.2
ile 6.3GB/sn okuma 4.5GB/sn yazma hızını yakalamak mümkün olabilir mi? 3 adet SM951 ile :D
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OldGamers86 3 yıl
İnsanın alası geliyor resmen. :)
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cansev07 3 yıl
Görünce direkt alasım geldi
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hsntrk 3 yıl
Camlı kasa varsa alınır çok karizmatik olmuş.Asrock servisi nasıldır bizde,bilgisi olan var mı?
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mehmet4428 3 yıl
USB 3.1 vardı bir ara ne oldu ona ?
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Gandalf81 3 yıl
Tasarım
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alito 3 yıl
ASRock yine show yapmış ama pahalı olacağı belli.
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murdocklawless 3 yıl
bir çuval para isterler buna artık.
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taner97 3 yıl
uzay mekiği gibi anakart yapmislar ayrıca USB 3.1 neden yok anlamadim
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citadel 3 yıl
İşlemci pinlerinin yamulmasını engelleyici bir teknoloji, diğer markalara fark atacaktır :)
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Cpt.Alper 3 yıl
Skylake ddr3 ve ddr4 diye duymuştum ama sadece ddr4 gelecek galiba. Asrock güzeldir.
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ShadowofDeath06 3 yıl
Kartların tasarımı müthiş gerçekten.
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