ASRock, Z170 çipsetli anakartlarını tanıttı

Tayvan'daki Computex 2015 fuarının başlamasına sayılı zaman kala üreticilerin ön lansmanları tüm hızıyla devam ediyor. ASRock, Intel Z170 çipsetini temel alan iki yeni anakart modelini duyurdu.





Anakartlar Z170 Extreme 7 ve Z170 FATAL1TY Gaming K6 adını taşıyor. Intel'in Skylake tabanlı işlemcilerine uyumlu olan anakartlar tabii ki bu işlemcilerin çıkışını bekleyecek ve bu da yıl sonunu bulabilir.





Z170 Extreme 7 anakartı LGA 1151 soketi ile uyumlu ve 8-pin bağlantısı üzerinden Skylake tabanlı işlemcileri destekleyecek. Kartın kendisi ise gerekli enerjiyi bir ATX bağlantısı üzerinden elde edecek.





Kart üzerinde DDR4 desteği, 10 adet SATA 6GB/s ve 3 adet SATA Express girişi, USB 3.0 ve 2.0 portları, 4 adet PCI-e 3.0 x16, 2 adet PCI-e 3.0 x1, 3 adet Ultra M.2 slotları şeklinde çeşitli genişleme seçenekleri bulunuyor.





Z170 FATAL1TY Gaming K6 anakartı ise adından da anlaşılacağı üzere oyunculara hitap ediyor. Kartta DDR4 desteği, 8 adet SATA 6GB/s ve 2 adet SATA Express girişi, USB 3.0 ve 2.0 portları, 3 adet PCI-e 3.0 x16, 1 adet PCI-e 3.0 x1, tek bir Ultra M.2 slotları şeklinde çeşitli genişleme seçenekleri bulunuyor. Ayrıca Killer E2200 LAN portu, 7.1 kanal ses jakı, HDMI ve DVI çıkışları, Purity Sound 3 ses teknolojisi de kartta bulunan diğer özellikler. Her iki kart da fuarda boy gösterecek.