ASRock da Xeon destekli oyunculara yönelik anakart kervanına katılıyor





Oyuncu donanımları pazarında Xeon işlemci ailesi, gerileyen PC pazarında çıkış yolu arayan üreticilerin üreticilerin yeni gözdesi gibi görünüyor. Asus'dan sonra ASRock da Xeon işlemcilerini destekleyen Fatal1ty E3V5 Performance Gaming/OC ve ASRock E3V5 WS anakartlarını duyurdu.





Intel'in yüksek performansı uygun fiyata sunduğu Xeon E3-1200 v5 işlemcileri, hem iş istasyonlarında hem de oyuncu bilgisayarlarında tercih edilmeye başladı. ASRock bu açıdan her iki segmente de hitap edecek anakartlar geliştirmeyi tercih etmiş. Anakartlar Intel C232 çipsetini kullanıyor ve Xeon işlemciler haricinde Skylake işlemcileri de destekliyor.





ASRock Fatal1ty E3V5 Performance Gaming/OC anakartı oyunculara hitap ediyor. Anakart hakkında detaylar mevcut değil ancak ASRock'un oyunculara yönelik hazırladığı pek çok teknolojiyi barındıracak. Bağlantıların ve enerji tüketimini daha dengeli hale getiren Gaming Armor, üst seviye bobin ve kapasitörlerin kullanıldığı Super Alloy tasarımı, temel frekans hızını ayarlayabilen ASRock Hyper BCLK Engine, makroların özelleştirilebildiği Key Master, Fatal1ty fare portu, fare hızını ayarlayabildiğiniz F-Stream ve belleklerde hız aşırtma imkanı sunan DDR4 Non-Z OC bunlardan bazıları.





ASRock E3V5 WS ise iş istasyonlarına hitap ediyor. DDR4 2133MHz ve ECC UDIMM bellek modüllerinin desteklendiği anakartta Super Alloy tasarımı yer alırken, Intel I219LM yongası ile sunucu sınıfında LAN imkanı sunuluyor. AMD FirePro ve Nvidia Quadro ekran kartlarının kullanılabildiği anakartta CorssFireX de destekleniyor. Her iki anakart da gelecek ay piyasaya sürülecek.

http://hexus.net/tech/news/mainboard/89183-asrock-latest-release-intel-xeon-c232-chipset-motherboards/