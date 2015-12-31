ASRock da Xeon destekli oyunculara yönelik anakart kervanına katılıyor

Haber Editörü
Oyuncu donanımları pazarında Xeon işlemci ailesi, gerileyen PC pazarında çıkış yolu arayan üreticilerin üreticilerin yeni gözdesi gibi görünüyor. Asus'dan sonra ASRock da Xeon işlemcilerini destekleyen Fatal1ty E3V5 Performance Gaming/OC ve ASRock E3V5 WS anakartlarını duyurdu.
Intel'in yüksek performansı uygun fiyata sunduğu Xeon E3-1200 v5 işlemcileri, hem iş istasyonlarında hem de oyuncu bilgisayarlarında tercih edilmeye başladı. ASRock bu açıdan her iki segmente de hitap edecek anakartlar geliştirmeyi tercih etmiş. Anakartlar Intel C232 çipsetini kullanıyor ve Xeon işlemciler haricinde Skylake işlemcileri de destekliyor.
ASRock Fatal1ty E3V5 Performance Gaming/OC anakartı oyunculara hitap ediyor. Anakart hakkında detaylar mevcut değil ancak ASRock'un oyunculara yönelik hazırladığı pek çok teknolojiyi barındıracak. Bağlantıların ve enerji tüketimini daha dengeli hale getiren Gaming Armor, üst seviye bobin ve kapasitörlerin kullanıldığı Super Alloy tasarımı, temel frekans hızını ayarlayabilen ASRock Hyper BCLK Engine, makroların özelleştirilebildiği Key Master, Fatal1ty fare portu, fare hızını ayarlayabildiğiniz F-Stream ve belleklerde hız aşırtma imkanı sunan DDR4 Non-Z OC bunlardan bazıları.
ASRock E3V5 WS ise iş istasyonlarına hitap ediyor. DDR4 2133MHz ve ECC UDIMM bellek modüllerinin desteklendiği anakartta Super Alloy tasarımı yer alırken, Intel I219LM yongası ile sunucu sınıfında LAN imkanı sunuluyor. AMD FirePro ve Nvidia Quadro ekran kartlarının kullanılabildiği anakartta CorssFireX de destekleniyor. Her iki anakart da gelecek ay piyasaya sürülecek.
http://hexus.net/tech/news/mainboard/89183-asrock-latest-release-intel-xeon-c232-chipset-motherboards/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kaldiki x99 daki cipsetin bile oyun oynayan birine ne faydasi olacak merak ediyoruz.
Buyrun cipset, oyun oynayan birisi icin makinaya bu hantal cipseti kac kisi yuklemek ister ?
Intel® Xeon® Processor E3-1280 v5 (8M Cache, 3.70 GHz)
Intel® Core™ i7-6700K Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
İ7 de saat hızı yüksek üstüne sanal 4 çekirdek var. Xeon'un farkı olsa olsa yoğun yükler için(veritabanı vb) özel komut seti olur. Bu özel komut setleri de oyuncu için işe yaramaz. Oyuncu için E3 serisini satmak milleti kandırmaktan ibaret. Bak sunucularda kullandığımız işlemciyi oyun makinasında kullandık kıymetimizi bil haa diyecekler.
Anakart iki veya daha fazla işlemci yuvalı olur, E5 ve E7 işlemci destekler o zaman iş değişir.
Not: E3 1200 v5 ile i7 nin em üst modeli arasında yurtdışında 300$ fiyat farkı var. Ayrıca bu meretlerin anakartı da pahalı olur. Yolun milleti yola bildiğiniz kadar.
şimdi yeni nesil xeon işlemcilerle mevcut s1551 z170 anakartlar calisimiyor,intel bir ayar yapmıs
o yuzden anakart ureticileri bu xeon işlemcilerle uyumlu workstation anakartlar cıkarmaya basladılar
Amd su anda i3 6100 seviyesinde olan fx 8350 den i7 5960x gibi i 3 den 5 6 kat guclu bir islemciyi gecebilecek hatta xeonlar ile kapisabilecek islemci cikarsin ben bu foruma ugramam bi daha ha drr ki is icin fiyati da 3000tl ona eyv ama o zman da oyunculsra yonelik olmuyor amd once i5 i gecsin.