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ASRock dünyanın ilk Ryzen APU destekli mini bilgisayarlarını duyurdu

AMD Ryzen APU’ları ilk kez Mini STX yapısındaki bilgisayarlarda kendisine yer buldu. ASRock DeskMini A300 adlı model bu alanda ilk model olma özelliği taşıyor.
4 ay
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2019 fuarına damga vuran firmalardan birisi olan AMD ikinci nesil Ryzen APU modellerini ve üçüncü nesil Ryzen işlemcilerini görücüye çıkardı. Fuarda ağırlıklı olarak bu yongaları kullanan dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar sergilendi ancak bir ilk de yaşandı.

ASRock DeskMini A300 özellikleri

Barebone tarzındaki mini bilgisayar sistemlerinden uzan duran AMD APU’ları CES 2019 fuarında ilk kez bir modelde kendisine yer buldu. ASRock DeskMini A300 modeli dünyanın Ryzen APU uyumlu Mini STX bilgisayarı oldu.

Ayrıca Bkz. "Thermaltake resmen bellek pazarında"

Adından da anlaşılacağı üzere mini bilgisayar modelinde A300 çipseti yer alıyor. Böylece 65W seviyesine kadar hem Raven Ridge hem de Bristol Ridge APU modelleri ile uyumlu. Ayrıca en fazla 45mm yüksekliğinde soğutma sistemlerine imkân tanınıyor.

1.9 litrelik bir hacme sahip olan kasada 2 adet DDR4 SO-DIMM slot yer alıyor. Ryzen APU’ları için DDR4 2400MHz, Bristol Ridge APU’Ları için DDR4-2933MHz bellekler kullanılabiliyor. 2 adet M.2 slotu ve 2 adet 2.5 inçlik SATA SSD veya HDD slotları RAID 1 veya 0 yapılarında kullanılabiliyor.

2 adet USB 3.0, 1 adet Tip-C girişi, 1 adet USB 2.0 portu, GbE Ethernet, kablosuz bağlantı için M.2 2230 slotu gibi özellikleri olan kasanın 120W harici adaptör ile çalıştığı ifade ediliyor. Böylece iç kısımda güç kaynağına gerek kalmıyor ve soğutma da verimli oluyor.  ASRock DeskMini A300 önümüzdeki aylarda piyasada olacak.

 

https://www.techpowerup.com/251423/ces-2019-asrock-launches-deskmini-a300-worlds-first-ryzen-apu-powered-mini-stx-pc Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 ay en beğenilen
amd apu icin hep mini stx anakart hayalim vardı cokgüzel olmuş
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DH Misafiri 4 ay en beğenilen
amd apu icin hep mini stx anakart hayalim vardı cokgüzel olmuş
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