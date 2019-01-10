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Thermaltake resmen bellek pazarında

Geleneksel yapıdan çok daha farklı bir tasarıma imza atan Thermaltake, ilk RAM bellek ürünlerinde RGB aydınlatma ve sıvı soğutma sistemini bir araya getiriyor.
4 ay
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Thermaltake resmen bellek pazarında

Daha çok oyuncu kasaları ve soğutma sistemleri ile tanıdığımız Thermaltake, yılların birikimini şimdi de bellek pazarında denemeye karar verdi. Firma bellek pazarına adım attığını CES 2019 fuarında duyurdu.

WaterRam RGB Liquid Cooling DDR4 Memory özellikleri ve fiyatı

WaterRam RGB Liquid Cooling DDR4 Memory adını taşıyan yeni serinin en dikkat çekici yanları entegre RGB aydınlatma ve sıvı soğutmaya yer verilmiş olması. Böylece hız aşırtma ve renkli sistemler arayanlar için ideal oluyor.

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2mm kalınlığında alüminyum ısı dağıtıcıların çevrelediği RAM modüllerinin üst kısmında su bloğu mevcut. Onun üzerinde ise 16.8 milyon renk destekli RGB aydınlatma parçası yer alıyor. Çift G ¼ bağlantısı ile pek çok farklı marka sıvı soğutma sistemi kullanılabiliyor. RGB PLUS uyumu ile de Razer Chroma gibi pek çok aydınlatma sistemine ve Alexa dijital asistanına entegre olabiliyor.

Her RAM modülünde 2x8GB set yer alıyor. 3200MHz hızlara kadar çıkabilen bellekler XMP 2.0 sayesinde tek tuş ile hız aşırtılabiliyor. C16 18-18-38 zamanlamasına sahip olan belleklerde Hynix entegre devreler kullanılmış.

WaterRam RGB Liquid Cooling DDR4 Memory daha çok profesyonellere hitap ediyor. 2 yıl garanti ile sunulan belleğin tekli fiyatı 250$ iken ikili fiyatı ise 440$. Satışlar başlamış durumda.

 
Thermaltake resmen bellek pazarında
 

https://www.guru3d.com/news-story/thermaltake-enters-the-memory-market-launches-waterram-rgb.html Yorum Yaz
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jackrebel 4 ay en beğenilen
iyice boku çıktı bu rgb işinin
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maxmania 4 ay
rgb aydınlatma/sıvı soğutmanın ramlerin üstündeki plakayı tam örtmemesi kötü görüntüye sebep olmuş.
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esmerbuyucu 4 ay
RGB MGB ama güzel ürün.
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Elsa 4 ay
Adamlar RGB işinin hakkını veriyor güzel ürün
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intel7mix 4 ay
Pavyona gitmeye gerek yok, pavyonu evinize getirdik.
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jackrebel 4 ay en beğenilen
iyice boku çıktı bu rgb işinin
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