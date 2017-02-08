ASRock yeni anakartıyla taşınabilir oyuncu sistemlerini hedefliyor

Uzak Doğulu anakart üreticisi ASRock yeni duyurduğu Mini-STX anakartıyla taşınabilirlik odaklı oyuncu bilgisayarlarını hedefliyor. Anakart üretildiği form faktörü yapısı itibariyle NUC cihazlarının anakartları ile Mini-ITX anakartlar arasında bir boyutta. Bu form faktörünün çıkış sebebi olan NUC bilgisayarlarında işlemcinin yükseltilebilir olmayışı ve NUC cihazlarının kartlarının Mini-ITX’e nazaran oldukça kısıtlı bağlantı arabirimleri içermesinden kaynaklanan sahip olduğu özellikler sayesinde anakart kendi kurabileceğiniz bir oyuncu sisteminin boyutlarını bir tık daha aşağıya çekmenize olanak tanıyor.

Type-B MXM

Anakartın en dikkat çeken özelliği ise Type-B MXM slotu barındırması ki bu sayede çoğunlukla üst seviye dizüstülerde kullanılan harici mobil ekran kartlarından satın alarak güçlü bir sistem kurabiliyorsunuz. Bununla birlikte anakartta bulunan MXM slotunun maksimum 120 watt TDP değerine sahip kartları desteklediğinin de altını çizelim.

Modelin üzerinde bulunan arabirimlere gelecek olursak anakart üzerinde Intel’in LGA 1151 soketini ve H110 yongasetini taşıyor. Üzerinde yer alan 2 adet SO-DIMM slotuna ise maksimum 32 GB kapasiteli DDR4 tip bellek takabiliyorsunuz. MXM slotu ise 16 kanallı PCI-Expres 3.0 slotu üzerinden sağlanmış.

https://www.techpowerup.com/230473/asrock-unveils-the-h110-stx-mxm-motherboard

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Ek olarakveslotu yer alan anakarttaportuna yer verilmiş. Bunlardanbağlıykenbağlı. Bununla birlikte tam boy birvedestekli birportu da yine MXM slotuna takacağınız ekran kartından güç alıyor.Ayrıcavedenetiminde bir gigabitde kartın diğer detayları arasında. Son olarak 220W güç sağlayabilen bir adaptörü de beraberinde getiren modelin fiyatı ve çıkış tarihi hakkında net bir bilgi henüz mevcut değil.