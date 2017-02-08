ASRock yeni anakartıyla taşınabilir oyuncu sistemlerini hedefliyor

Uzak Doğulu anakart üreticisi ASRock yeni duyurduğu Mini-STX anakartıyla taşınabilirlik odaklı oyuncu bilgisayarlarını hedefliyor. Anakart üretildiği form faktörü yapısı itibariyle NUC cihazlarının anakartları ile Mini-ITX anakartlar arasında bir boyutta. Bu form faktörünün çıkış sebebi olan NUC bilgisayarlarında işlemcinin yükseltilebilir olmayışı ve NUC cihazlarının kartlarının Mini-ITX’e nazaran oldukça kısıtlı bağlantı arabirimleri içermesinden kaynaklanan sahip olduğu özellikler sayesinde anakart kendi kurabileceğiniz bir oyuncu sisteminin boyutlarını bir tık daha aşağıya çekmenize olanak tanıyor.
Type-B MXM
Anakartın en dikkat çeken özelliği ise Type-B MXM slotu barındırması ki bu sayede çoğunlukla üst seviye dizüstülerde kullanılan harici mobil ekran kartlarından satın alarak güçlü bir sistem kurabiliyorsunuz. Bununla birlikte anakartta bulunan MXM slotunun maksimum 120 watt TDP değerine sahip kartları desteklediğinin de altını çizelim.
Modelin üzerinde bulunan arabirimlere gelecek olursak anakart üzerinde Intel’in LGA 1151 soketini ve H110 yongasetini taşıyor. Üzerinde yer alan 2 adet SO-DIMM slotuna ise maksimum 32 GB kapasiteli DDR4 tip bellek takabiliyorsunuz. MXM slotu ise 16 kanallı PCI-Expres 3.0 slotu üzerinden sağlanmış.
Ek olarak 2 adet SATA 6.0 Gb/s portu ve bir adet 32 Gb/s M.2 slotu yer alan anakartta 2 adet HDMI portuna yer verilmiş. Bunlardan birisi entegre grafik birimine bağlıyken diğeri ise bağlayacağınız harici grafik kartına bağlı. Bununla birlikte tam boy bir DP portu ve DP destekli bir Thunderbolt portu da yine MXM slotuna takacağınız ekran kartından güç alıyor.
Ayrıca 4 adet USB 3.0, 7 kanal ses çıkışı, 2 adet 20 Gb/s Thunderbolt portu ve Intel’ın i219V kontrolcüsünün denetiminde bir gigabit Ethernet arayüzü de kartın diğer detayları arasında. Son olarak 220W güç sağlayabilen bir adaptörü de beraberinde getiren modelin fiyatı ve çıkış tarihi hakkında net bir bilgi henüz mevcut değil.
https://www.techpowerup.com/230473/asrock-unveils-the-h110-stx-mxm-motherboard Yorum Yaz Paylaş Tweetle
olmayan ve alamadığınız şeyin burda reklamını yapmanız ne kadar mantıklı ?
Tr'de olanlar Sorunlu Msi. servisi olmayan asus. stoklarda bulunmayan ve biosu güncellenmemiş gigabyte'lar =)
İntel bile Amd ile apu anlaşması yapmış,bundan böyle igpuda Amd kullanacakmış.
Yalnız bari şöyle küçük anakartlara özel aygıtlar üretilse iyi olurdu,mesela bende tv kartı var buna takamam,çokta büyük olmasına gerek olan bişeyde değil bir dvbs 2 alıcısı.
Ya da ses kartı kullananlar için özel modeller çıksa özel ses kartlı versiyon,tv alıcılı(yada takılabilir) gibi daha kullanışlı olacağı kesin.
konsol daha mantıklı ve kesin daha ucuzdur ve taşınabilir yada paraya kıyıp oyuncu notebooklarına gidecen