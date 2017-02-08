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ABD ordusunu hackleyen gruba 40 milyon dolarlık yatırım yapılacak

Uzun bir süredir ABD ordusunun yazılım açıklarını ortaya çıkaran HackerOne isimli hacker grubuna, Dragoneer Investment Group tarafından 40 milyon dolarlık finansman desteği sağlanacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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ABD ordusunu hackleyen gruba 40 milyon dolarlık yatırım yapılacak
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HackerOne isimli hacker grubu pek çok şirkete güvenlik desteği vermenin yanı sıra geçtiğimiz yıl ABD ordusundaki hassas yazılımların bazı eksiklerini ifşa ederek ön plana çıkmıştı. Bu olayın ardından Savunma Bakanlığı hackerları ödüllendirerek bakanlık için çalışmalarını istemiş ve grubun bulduğu 138 açığa karşılık 150.00 dolar ödemişti.

Daha sonraki süreçte yine bakanlık için çalışan ve 3 milyon dolar karşılığında 1 aydan kısa bir süre içerisinde 118 güvenlik açığı yakalayan HackerOne için bugün sevindirici bir gelişme yaşandı. Dragoneer Investment Group isimli yatırım firması yaptığı açıklamayla teknoloji dünyasına daha fazla yatırım yapmak ve dünyanın en büyük hacker topluluğuna destek olmak adına bu yatırımı yaptıklarını açıkladı.

700 Şirketten Sadece 14 Milyon Dolar Aldı

Her ne kadar HackOne; Twitter, Slack, Adobe, Yahoo, LinkedIn, GitHub ve Airbnb gibi dünya çapında pek çok firmaya güvenlik hizmeti veriyor olsa da yaptığı iş bulduğu güvenlik açığı karşısında çok da ciddi olmayan miktarlar da ödeme almak olduğu için böylesine bir yatırım topluluk için oldukça önemli. Yaklaşık 100.000 hackerı bünyesinde barındıran topluluğun bugüne kadar hizmet verdiği 700 şirketten toplamda, yarısı 2016 yılında olmak üzere, 14 milyon dolar aldığını hesaba katarsak yatırımın önemi daha iyi anlaşılabilir.

HackerOne’ın CEO’su Marten Mickos da yaptığı açıklamayla hep beraber çok uğraştıklarını ve çalışmalarının meyvelerini topladıklarını dile getirdi. Mickos ayrıca ‘’Mükemmel yazılım diye bir şey yoktur. Güvenlik açıklarını bulmak ve düzeltmek en iyi yazılıma yaklaşmak için yapılabilecek en uygun ve maliyetli yöntemdir, bizler de Dragoneer'in desteğiyle dünyaya güvenli interneti sağlamak için çalışacağız’’ dedi


http://www.theverge.com/2017/2/8/14534738/hackerone-bounty-40-million-funding-us-army-vulnerabilities Yorum Yaz
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SDLGranada 2 yıl en beğenilen
Keşke ABD ordusuna yardım etmeseymiş,ABD ordusunun düşmanı olsaymış.
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Theologist 2 yıl
Bizimkiler de anca başkasının Twitter hesapları ile hayatlarını geçirsinler...

Aslında bu yeteneğe sahip insanlara devletin sahip çıkması gerek.
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TheDenier 2 yıl
Adamlar da vatan sevgisi var bizim ki gibi hain dolu değil.Bizim içimiz hem hain kaynıyor hem de hain yönetiyor. Vatansever bir grup olmasaydı gidip Rusya ile anlaşmaya varsaydı bırak 40 milyon doları 400 milyon dolar bile alırdı.
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sülözışık 2 yıl
Bence doğru olanı yapmışlar.
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Tugrul_512bit 2 yıl
Web sitelerine "açıl susam açıl" şeklinde şifre konsun ama şifre elle girilmesin. Atıyorum sayfalar arasında gezerek girilsi. İletişim - hakkımızda - iletişim şeklinde gezince bu "a" harfi olsun.
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EfeYakupKarahanlı 2 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit
Web sitelerine "açıl susam açıl" şeklinde şifre konsun ama şifre elle girilmesin. Atıyorum sayfalar arasında gezerek girilsi. İletişim - hakkımızda - iletişim şeklinde gezince bu "a" harfi olsun.

Yorum güzel
İmza süper
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huseyinadukeeee 2 yıl
Bu hacker larda iyi para var.Aslında çok yararlı da olabiliyorlar (tabi ki kendi bagli oldugu devletine )
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SDLGranada 2 yıl en beğenilen
Keşke ABD ordusuna yardım etmeseymiş,ABD ordusunun düşmanı olsaymış.
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skythunderr 2 yıl SDLGranada
SDLGranada

Keşke ABD ordusuna yardım etmeseymiş,ABD ordusunun düşmanı olsaymış.

guclunun yaninda olmak senide guclendirir, bunun icin en uygun devlet amerika, turkiyenin yaninda olcak halleri yok ya.
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