Parlak fikirler Turkcell’in Arıkovanı ile destek buluyor

Tam Boyutta Gör



Bugüne kadar eklenen girişimlere 1 milyon 920 bin lira destek toplayan Arıkovanı, kısa sürede %75’i aşan kaynak sağlama oranı ile başarı yakalamayı başardı. Türkiye’de kitlesel fonlama anlayışının gelişmesine de ciddi bir destek sağlayan proje, Turkcell güvencesi ile önemli bir kesişim noktası misyonunu üstlenmiş durumda.

Bugüne kadar 11 binden fazla destekçinin girişimler için ödeme yaptığı platformda 1 milyon 920 bin lira değerinde bir fon yaratılmış. 18 teknoloji girişiminin kitlesel fonlama kampanyası an itibariyle platformda yer alıyor ve 9 proje hedefine ulaşmayı başarmış.

Peki Arıkovanı’nda sistem nasıl işliyor?

Sadece teknolojik girişimleri desteklemesi nedeniyle Türkiye pazarında bir ilk olan Arıkovanı’na başvurular, platformun web sitesi ya da uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Arıkovanı, girişimcilerin ilk müşterilerini bulup, onlardan fon yaratmalarına aracı oluyor. Ödül bazlı kitlesel fonlama yöntemiyle çalışan platforma gelen prototip aşamasındaki ürünler, Turkcell tarafından sunulan pazarlama ve mentorluk desteğiyle vitrine çıkıyor. Turkcell, aynı zamanda girişimcilerin ilk müşterisi olarak ürünleri için ön sipariş de veriyor.

Girişimler, hazırlık aşaması ardından Arıkovanı’nda 60 gün süreyle vitrinde kalıyor ve bu sürede belirledikleri hedefe ulaşmaya çalışıyor. Eğer hedefe ulaşamazlarsa o ana kadar toplanan fon destekçilere iade ediliyor. Hedefe ulaşıldığında ise toplanan fon girişimciye aktarılıyor.

Girişimcilerin henüz üretilmeyen ürünlerine sipariş vererek destek olanlar geleceğin teknolojilerinin şekillenmesinde çok önemli bir rol oynarken, Türkiye girişim ve teknoloji ekosisteminin gelişmesine büyük katkıda bulunuyorlar. Bunun karşılığında da girişimcinin geliştirdiği ürüne, pazara çıktığında alacağı fiyatın çok altında bir bedel ödeyerek sahip oluyorlar.

Destek süreci ardından yatırımcıların ilgisini çeken girişimler, yeni bir adım daha atıyor. Çocuklar için özel olarak geliştirilmiş Alya 3D Yazıcı, tak-çalıştır akıllı yaşam sistemi Bean, otizmli çocuklar için geliştirilmiş eğitim uygulaması Otsimo, çocuklar için eğitici artırılmış gerçeklik ürünleri tasarlayan Zchool, akıllı bebek ve bakıcı izleme servisi Invidyo, Arıkovanı’nda aldıkları desteklerle başarıyla fonlandı ve yatırımcıların ilgisini çekerek ilk yatırımlarını aldı.

Arıkovanı’na Dair Bazı İlgi Çekici Rakamlar:

Girişimciler şimdiye kadar 1 milyon 920 bin TL destek topladı

2708 proje, kitlesel fonlama kampanyası için başvurdu

18 proje kabul edilerek kampanyası başlatıldı

9 kampanya destek hedeflerine ulaştı

4 proje kitlesel fonlama sürecinde

4 proje toplumsal düşünme sürecinde

Arıkovanı’nda fonlananan 5 proje yatırım aldı. (Alya, Bean, Otsimo, Zchool, Invidyo)

%75 başarı oranı

En çok desteği toplayan ürün 339.733 TL ile Outliers

En hızlı destek toplayan ürün 289.971 TL ile WeWalk

https://arikovani.com/