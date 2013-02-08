ASRock'dan AMD işlemciler için yeni anakart

ASRock, AMD işlemciler için hazırladığı FM2A85X Pro isimli yeni anakart modelini duyurdu. İnce yapılı ATX formunda hazırlanan anakart, Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion işlemcileri için geliştişrilen A85X çipsetinji kullanıyor ve Soket FM2 yapısındaki A serisi bütün Fusion işlemcileriyle kullanılabiliyor. ASRock'ın ekonomi sınıfı anakart modellerinden bir tanesi olan FM2A85X Pro, 5 fazlı VRM tasarımından güç alıyor ve 8pin EPS konnektörünü kullanıyor.

Üzerinde iki adet DIMM slotu olan ve 32GB'a kadar DDR3-1866MHz bellek kullanımına olanak tanıyan anakart, harici ekran kartı kullanmak isteyenler için bir adet PCI Express x16 2.0 konnektörünü de üzerinde barındırıyor. AMD'nin işlemciye entegre grafik çözümleriyle devam etmek isteyenler ise, anakart üzerindeki DVI ve D-Sub konnektörleriyle monitör ya da televizyon bağlantısı gerçekleştirebiliyorlar. PCI Express x16 2.0 slotuna ek olarak üzerinde bir adet daha uzun PCIe slotu bulunan ancak elektriksel olarak x4 genişliğinde çalışan anakarta, dört adet USB 3.0 bağlantısı eşlik ediyor.

Mütevazı bir görünüme sahip olan anakartın diğer özellikleri arasında 6 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet, PS/2 fare ve klavye portu ile USB 2.0 konnektörü gibi detaylara yer veriliyor. ASRock'a özgü XFast teknolojilerini de destekleyen anakartın, 80 dolar veya biraz daha altında bir fiyatlandırma ile yakın zamanda satışa sunulması bekleniyor.



