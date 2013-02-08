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ASRock'dan AMD işlemciler için yeni anakart

6 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock'dan AMD işlemciler için yeni anakart
ASRock, AMD işlemciler için hazırladığı FM2A85X Pro isimli yeni anakart modelini duyurdu. İnce yapılı ATX formunda hazırlanan anakart, Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion işlemcileri için geliştişrilen A85X çipsetinji kullanıyor ve Soket FM2 yapısındaki A serisi bütün Fusion işlemcileriyle kullanılabiliyor. ASRock'ın ekonomi sınıfı anakart modellerinden bir tanesi olan FM2A85X Pro, 5 fazlı VRM tasarımından güç alıyor ve 8pin EPS konnektörünü kullanıyor.
Üzerinde iki adet DIMM slotu olan ve 32GB'a kadar DDR3-1866MHz bellek kullanımına olanak tanıyan anakart, harici ekran kartı kullanmak isteyenler için bir adet PCI Express x16 2.0 konnektörünü de üzerinde barındırıyor. AMD'nin işlemciye entegre grafik çözümleriyle devam etmek isteyenler ise, anakart üzerindeki DVI ve D-Sub konnektörleriyle monitör ya da televizyon bağlantısı gerçekleştirebiliyorlar. PCI Express x16 2.0 slotuna ek olarak üzerinde bir adet daha uzun PCIe slotu bulunan ancak elektriksel olarak x4 genişliğinde çalışan anakarta, dört adet USB 3.0 bağlantısı eşlik ediyor. 
Mütevazı bir görünüme sahip olan anakartın diğer özellikleri arasında 6 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet, PS/2 fare ve klavye portu ile USB 2.0 konnektörü gibi detaylara yer veriliyor. ASRock'a özgü XFast teknolojilerini de destekleyen anakartın, 80 dolar veya biraz daha altında bir fiyatlandırma ile yakın zamanda satışa sunulması bekleniyor. 


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hayyam_karadenizli 6 yıl
Piyasada anakart varda sanki marka seçiyoruz, karaborsanın tam ortasındayız, bu gün fm2 itx anakart stoğum olsa şu saatten akşama kadar en az 100 sipariş alırım, markası da farketmez.
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abdulmusavvir 6 yıl
Millet FM2 mini-itx anakart arıyor aylardır, gerisi yalan.
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1963bursa 6 yıl
Bunun itx olanını arıyorum, FM2A85X-ITX yada FM2A75M-ITX olmalı.
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WarSaw 6 yıl
Asrock haberleri artık ilgi çekemiyor çünkü fiyatları asusu gigabyte 'ı aratmıyor. Ceo'su güzel güzel konuşuyordu biz flat firmayız reklama para harcamıyoruz ucuz satıyoruz kullanıcılar bizim reklamımızı kendileri yapıyor diyordu. Bu mu ucuz anakart karton gibi anakart alaağıma gider doğru düzgün Asus alırım. MSI alırım o hiç değilse haddini biliyor ucuza satıyor.
2 Yanıt Yanıtla
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bozce 6 yıl WarSaw
WarSaw

Asrock haberleri artık ilgi çekemiyor çünkü fiyatları asusu gigabyte 'ı aratmıyor. Ceo'su güzel güzel konuşuyordu biz flat firmayız reklama para harcamıyoruz ucuz satıyoruz kullanıcılar bizim reklamımızı kendileri yapıyor diyordu. Bu mu ucuz anakart karton gibi anakart alaağıma gider doğru düzgün Asus alırım. MSI alırım o hiç değilse haddini biliyor ucuza satıyor.

Asus once FM2 anakart urun gamini dogru duzgun sekilde Turkiye'de satmaya baslasin bence. İste sizin super Asus'unuz bu. ASRock ise alt seviyeden üst seviyeye 5 model anakarti ile piyasada. FM2A85X Ex6 tüm dünyada efsane. Su anda FM2 icin dünyada cikmis en iyi anakart. Z77 OC Formula, 990FX Fatal1ty, FM2A85X Ex6, Z77 Ex4 ve Ex6 hepsi segmentinin dünyaca ünlü kartları. Türkiye'de servisi Cizgi Elektronik. Global satisi MSI'in neredeyse 2 kati.
1 Yanıt Yanıtla +1
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burakahmet19 6 yıl WarSaw
WarSaw

Asrock haberleri artık ilgi çekemiyor çünkü fiyatları asusu gigabyte 'ı aratmıyor. Ceo'su güzel güzel konuşuyordu biz flat firmayız reklama para harcamıyoruz ucuz satıyoruz kullanıcılar bizim reklamımızı kendileri yapıyor diyordu. Bu mu ucuz anakart karton gibi anakart alaağıma gider doğru düzgün Asus alırım. MSI alırım o hiç değilse haddini biliyor ucuza satıyor.

anladık baban asusun CEO su sus artık
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