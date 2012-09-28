ASRock'tan yeni nesil Fusion işlemciler için anakart; A85X Extreme6

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin resmi lansmanını önümüzdeki hafta içerisinde yapacağı Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion işlemci ailesinin masaüstü modelleri için anakart üreticilerinin hazırladığı yeni modellere ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Son dönemdeki çıkışıyla sık sık gündeme gelen ve yüksek performans segmentindeki iddialı anakartlarıyla konuşulan ASRock, AMD'nin Soket FM2 formundaki işlemcileri için hazırladığı A85X Extreme6 modelini hazırladı.
ASRock'ın model tasarım dilini yansıtan anakart, koyu renkli baskılı devre kartı üzerindeki kalite çıktası yüksek komponentleriyle dikkat çekiyor. Isıl tasarım gücü 100 Watt'a kadar olan ikinci nesil Fusion işlemci ailesiyle uyumlu olan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve hız aşırtma ile 2600MHz'in üzerinde çift kanal DDR3 desteği sunuyor. Üç adet PCI Express x16 slotuna ev sahipliği yapan A85X Extreme6, 8x+8x+4x konfigürasyonunda üç yollu Crossfire kurulumuna olanak tanıyor. Aynı zamanda diğer dahili cihazlar için iki adet PCI slotunun yer aldığı A85X Extreme6'daki altın kapasitörler, kartın kullanım ömrüne ve hız aşırtma ile çıkılacak yüksek frekans değerlerindeki stabilite olumlu katkı yapıyor.
8+2 fazlı güç tasarımına ve Digi Power voltaj yönetimine yer verilen anakart, işlemciye entegre grafik biriminden görüntü aktarımı için DIV, DisplayPort ve HDMI konnektörlerini de üzerinde barındırıyor. ASRock'a özgü X-Boost özelliği ile daha fazla performans vaad eden A85X Extreme6, Dual Graphics olarak bilinen Hibrit Crossfire teknolojisiyle de uyumlu. Windows 8'in hızlı açılış özelliğinin UEFI BIOS'a erişim sıkıntısı yaşatma özelliğine karşı Restart UEFI teknolojisi ile donatılan anakartta çok sayıda USB 3.0 ve SATA-III konnektörü de bulunuyor. Çok kanallı yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi ek fonksiyonları da bünyesinde barındıran anakartın önümüzdeki hafta içerisinde lanse edilecek.
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Arkada 4xUSB3 ve 2xUSB var.
Panel 1çin 1xUSB3 ve 3xUSB2 pin bğlantısı var ki 2+6 soket eder.
Panelde 4xUSB? yuvası olsa toplam 10 eder. Yetmezse bir 3.5" ek panel al 4 tane daha USB yuvası sağlar 14 eder.
Kardeş cihazın fazlaysa adresi veriyim. Komplekse girdim yahu.
Teşekkürler.
Arkadaşlar Asus'u da boş geçmeyelim.
Üstelik bu kartta da LucidLogix Virtu MVP Technology bulunmakta.
asus.com/...
Merhaba,
ASRock'ın haberimize konu olan A85X Extreme 6 modeli de Lucid'in Virtu MVP teknolojisini desteklemekte.
Teşekkürler.
Lucid Virtu MVP Gigabyte ın A85X modelinde de mevcut onun klasmanıda Asus la eşdeğer ama bu ikisi muhtemelen fiyat olarak pahalı olur peşinden MSI ve diğer markalar gelecektir ...
aslında Computex zamanı Anakartlar ilk göründüğünde SLI desteğide mevcuttu ama Nvidia ile muhtemelen sıkıntı yaşandı belkide son anda Nvidia SLI lisansını vermedi APU larda yada AMD ile Nvidia hem APU içerisindeki gpu yu hemde Harici Nvida Gpu yu paralel çalıştırmanının yolunu arayabilirler her ne kadar rakip olsalarda sonuçta satış olacaksa ikiside kazanır belki AMD nin daha sonraki APU chipsetlerinde Hybrid SLI desteğide görebiliriz ...
şimdilik Lucid Virtu MVP yazılımsal olarak gpuları kontrol etmemize yardımcı olacak gibi ...
MSI ve Gigabyte A85X ikiside favorım ama MSI A85XA-G65 i bir ayrı albenili yapmışlar ...
aceleciburak : donanimhaber FM2 editörü :))
Senin yüzünden ben de FM2 sokete geçeceğim.
Durmak yok yola devam...
estağfurullah ne haddimize editörlük ama bu konuda çok eksik donanımhaber şimdi Erdi abi belki yine eleştiriyorsun diyecek ama dün itibari ile AMD Trinity Desktop APU lar duyuruldu yayın yasağı kalktı yabancı bir çok sitede A10 5800K nın test sonuçları yayımlandı bazı anakartların incelemeleri yayımlandı ama Donanımhaberde de görmek istiyoruz doğrusu bunlar ... umarım Trinity Ailesinin test sonuçlarınada yer verilir bir kaç güne kadar sitede ...
Gigabyte ve MSI dan sonra Asrockta A85X te çok iddialı geldi umarım fiyatları 300 350 TL bandında olurda Trinity APU larım makul fiyatlarıyla tam fiyat performans odaklı sistemler almamızın yolu açılır ...
bu arada AMD nin FM2 anakartlarını araştırırken bir yabancı bir forum sitesinde bir üye FM2 için bazı anakartları Computex fuarından alınan fotolar ile galeri yapmış AMD Trinity düşünenler için hangi marka hangi anakart çıkartıyor özellikleri neler diye bakmak için yardımcı olur link
overclock.net/...
Merhaba Burak,
Önümüzdeki hafta içerisinde yeni Fusion işlemcilerin incelemesi sitemizde olacak.
Hali hazırda AMD'nin NDA yani yayın yasağı devam ediyor.
Şu an sadece az sayıda sitede "ön inceleme tarzında" incelemeler çıktı. Buna Anandtech ve Techpowerup da dahil.
AMD yurt dışında belli yayın kuruluşlarına, "detaylı testler, hız aşırtma ve fiyat bilgisi vermeden" ön inceleme yapabilirsiniz dedi. Tech Report gibi bazı başka siteler de bu konuyu eleştirdi hatta durum hala tartışılmakta. Eğer elimizde ürün olduysa belki biz de yapardık ancak ürünlerin gelmesi zaten vakit alıyor ancak çok kapsamlı incelemelerimiz olacak hatta birden fazla Trinity modelini inceliyor olacağız.
Teşekkür eder, iyi forumlar dilerim.
Sevgiler,
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