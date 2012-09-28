ASRock'tan yeni nesil Fusion işlemciler için anakart; A85X Extreme6

AMD'nin resmi lansmanını önümüzdeki hafta içerisinde yapacağı Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion işlemci ailesinin masaüstü modelleri için anakart üreticilerinin hazırladığı yeni modellere ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Son dönemdeki çıkışıyla sık sık gündeme gelen ve yüksek performans segmentindeki iddialı anakartlarıyla konuşulan ASRock, AMD'nin Soket FM2 formundaki işlemcileri için hazırladığı A85X Extreme6 modelini hazırladı.

ASRock'ın model tasarım dilini yansıtan anakart, koyu renkli baskılı devre kartı üzerindeki kalite çıktası yüksek komponentleriyle dikkat çekiyor. Isıl tasarım gücü 100 Watt'a kadar olan ikinci nesil Fusion işlemci ailesiyle uyumlu olan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve hız aşırtma ile 2600MHz'in üzerinde çift kanal DDR3 desteği sunuyor. Üç adet PCI Express x16 slotuna ev sahipliği yapan A85X Extreme6, 8x+8x+4x konfigürasyonunda üç yollu Crossfire kurulumuna olanak tanıyor. Aynı zamanda diğer dahili cihazlar için iki adet PCI slotunun yer aldığı A85X Extreme6'daki altın kapasitörler, kartın kullanım ömrüne ve hız aşırtma ile çıkılacak yüksek frekans değerlerindeki stabilite olumlu katkı yapıyor.

8+2 fazlı güç tasarımına ve Digi Power voltaj yönetimine yer verilen anakart, işlemciye entegre grafik biriminden görüntü aktarımı için DIV, DisplayPort ve HDMI konnektörlerini de üzerinde barındırıyor. ASRock'a özgü X-Boost özelliği ile daha fazla performans vaad eden A85X Extreme6, Dual Graphics olarak bilinen Hibrit Crossfire teknolojisiyle de uyumlu. Windows 8'in hızlı açılış özelliğinin UEFI BIOS'a erişim sıkıntısı yaşatma özelliğine karşı Restart UEFI teknolojisi ile donatılan anakartta çok sayıda USB 3.0 ve SATA-III konnektörü de bulunuyor. Çok kanallı yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi ek fonksiyonları da bünyesinde barındıran anakartın önümüzdeki hafta içerisinde lanse edilecek.