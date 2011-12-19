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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASUS Eee Pad Transformer Prime ABD çıkışı yine gecikti

7 yıl
2,5b
1
6
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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ASUS'un 4 çekirdekli dünyanın ilk tablet modeli olan Eee Pad Transformer Prime, 1 Aralık'ta perdeyi Tayvan'da açmasına karşın söz verilen tarihte yine ABD pazarında satışa sunulamadı.

8 Aralık olarak verilen tarih daha sonra 12 Aralık tarihine ardından 19 Aralık tarihine ertelenmişti. Amazon ve Best Buy gibi perakendecilerin ön siparişe başladığı tablet bilinmeyen bir tarihe ertelendi.

Best Buy önsipariş veren müşterilerine gönderdiği epostada sevkiyatların iptal edildiğini ve bir veya iki hafta daha gecikeceğini belirtti. Best Buy müşterilerine ön sipariş iptali, muadil bir ürünle değişim veya başka bir mağazadan satın alma opsiyonları sunuyor.

Amazon ise yine gönderdiği epostada müşterilerine ön siparişlerin iptal edildiğini, yeniden sipariş vermek isteyenlere 10$'lık hediye kartı sunulacağını belirtti. Amazon kesin bir piyasaya çıkış tarihi vermedi. Bahse konu sitelerin sayfalarında stok dışı şeklinde uyarı yapılıyor. ASUS ise stokların yolda olduğunu ve sıkıntının derhal giderileceğini belirtiyor. 

Bunun yanında tatil sezonunun başlıyor olması da dağıtımın gecikmesine sebep olabilir. Bu bakımdan ABD'li tüketiciler en erken Ocak ayı başında tabletlerine kavuşabilecek.

Transformer Prime modelinin sonraki durağı İngiltere'de de stoklarda belirsizlik ortaya çıktı. Perakendeci Clove sevkiyata başlama tarihi olarak muhtemel Ocak ayı ortalarını işaret ederken kesin tarihin daha sonra bildirileceğini belirtiyor. Bu tür gecikmelerin ülkemizi nasıl etkileyeceği merak konusu.

ASUS daha önce Transformer modelinin satışında da stok sıkıntısı yaşamış Nisan ayında satışa sunulan tablet Haziran ayında tam kapasite üretime geçebilmişti. Transformer Prime modelinin muhtemel gecikmesi, Lenovo'nun dört çekirdekli LePad ve Apple'ın daha gelişmiş iPad modelinin piyasaya daha güçlü çıkmasına sebep olacak ve avantajını kaybedecek.  

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umutarslan.com 7 yıl en beğenilen
Ekren Ç.
"Bir Apple Polisiyesi"
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alpi1981 7 yıl
engadget.com/...
böyle bir haber var galiba 12 ocakta artık çıkacak gibi
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ceratonia 7 yıl
android güncellemesi 12 ocakta gelecek
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umutarslan.com 7 yıl en beğenilen
Ekren Ç.
"Bir Apple Polisiyesi"
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celalcaner2 7 yıl
Bari bizim tabletleri ucuzlatsa...
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istanbul2007 7 yıl
sanki zorla oku diye direttiler size adamın işi bu yapıyor begenmiyorsan okuma boş boş yorum yapıyorsunuz
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nickenegerekvar 7 yıl
'Ekrem Çukurca' haberleri.
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