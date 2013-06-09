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ASUS MB168B+ USB 3.0 Full HD Taşınbilir Monitör: Tak & Çalıştır keyfi ekranlarda!

5 yıl
6,7b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Computex 2013 ASUS stand turumuzda firmanın USB 3.0 arayüzü üzerinden çalışan portatif Full HD ekranını değerlendiriyoruz.
 

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SystemApps 5 yıl
600:1 parlaklık oranı ne abicim :) contrast oranı desenize şuna yada zıtlık oranı işte herneyse parlaklık ayrı bir mevzu...
monitör iyi ama oldukca küçük.en azından dokunmatik olsaydı alınabilirliği olurdu.yinede farklı bir çözüm asus monitör olayında kendini göstermeye başladı...
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cumfiçu 5 yıl
Raspberry pi ile süper olur.
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__BadblooD__ 5 yıl
Asus transformer book trio çıkartmıştı çift işletim sistemli, çıkarılabilen klavyesi ayrı bir bilgisayar ekran ayrı bir tablet olarak iş yapıyordu, demekki bu ekrandan da atarsak sepete 1 laptop 1 de üst düzey android tablet almış oluruz trio ile beraber

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gunofpower 5 yıl
benim bildiğim ASUS bu ürünü bilgisayar fiyatına satar kimsede bu ürüne bakmaz
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HeavyClocker 5 yıl
Artık Full Tower kasamı taşıyabilirim :)
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itachi237 5 yıl
Herhalde sharpın igzo panellerini kullanıyor o güç tüketimi ne öyle.
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AMDR 5 yıl
Çok güzel bir ürün , dokunmatik özelliğide eklenebilirse Windows8 kullanmak daha kolay ve hızlı olacak.Bunun yanında güç tüketimi muazzam.
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