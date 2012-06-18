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ASUS Nexus 7'nin varlığına dair fotoğraf bilgileri ortaya çıktı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Asus tarafından üretildiği dile getirilen 'Nexus 7' tablet ile çekilen fotoğraflar Picasa Web Albümlerinde ortaya çıktı.

Picasa Web Albümlerinde yer alan1280x960 çözünürlüğe sahip fotoğrafların bilgilerine bakıldığında Asus'un ürettiği Nexus 7 tabletle çekildiği gözlerden kaçmıyor. 'Google Building 44' binasında 7 ve 13 Haziran tarihlerinde  çekilen fotoğraflar 'Google+' kullanıcısı Somit Bh tarafından internete yüklenmiş durumda ve fotoğraflarda yer alan bu bilgilerin sahte olma ihtimali de mevcut. Ancak, Somit Bh'ın Google+ üzerindeki tanıdıkları arasında Google ile bağlantısı olan kişilerin yer alıyor olması ve Nexus S'in varlığının da iki sene önce benzer bir şekilde ortaya çıkmış olması bu fotoğraf bilgilerinin gerçek olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Asus'un Nexus tabletinin üretimini üstlendiği söylentilerinin arttığı şu günlerde Nexus 7 tabletin Temmuz ayında ABD'de 149$ ve 199$'lık bir fiyat aralığından satışa sunulacağı da belirtiliyor. Dedikoduların bir hayli arttığını göz önünde bulunduracak olursak ay sonunda düzenlenecek olan Google I/O etkinliğinin Nexus tabletin duyurusuna ev sahipliği yapması muhtemel görünüyor.    

http://www.theverge.com/2012/6/18/3094238/asus-google-nexus-7-picasa-photo-leak Yorum Yaz
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.mert 6 yıl
birde arkasında geliştirici desteği olursa tam olur
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AC@DC 6 yıl
cdn.pocket-lint.com/... daha detaylı fotosu var.Android 5 ile gelecek olması önemli
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Pardus Linux 6 yıl
Fiyat uygun Asus ve Google işbirliği ise güven veriyor...
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siyahtemas 6 yıl
İpad2 de ki flash ve Google eksikliklerinden sıkılmıştım, merakla bekliyorum...
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