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    Google'ın yeni yapay zeka projesi "Mariner": İnternet, artık insanların yeri değil!

    Google, daha önce "Project Jarvis" olarak bilinen Project Mariner'ı tanıttı. Mariner, Chrome ile entegre olacak ve kullanıcılar için internette aramalar gerçekleştirebilecek.

    Google, DeepMind bölümünden geliştirilen ve web üzerindeki deneyimleri yeniden şekillendirebilecek devrim niteliğinde bir yapay zeka projesini duyurdu. "Project Mariner" adı verilen bu yeni teknoloji, kullanıcılar adına internette gezinip işlem yapabilen bir AI ajanı (aracısı) sunuyor. Bu proje daha önce "Project Jarvis" olarak biliniyordu.

    Gemini 2.0 destekli bu yapay zeka ajanı, Chrome tarayıcınızı kontrol ederek ekranınızda imleci hareket ettiriyor, butonlara tıklıyor ve formları dolduruyor. Böylece, web sitelerini insan kullanıcılar gibi kullanıp gezinebiliyor.

    İnternette yapay zekalar gezecek, insanlar değil

    Google, yapay zeka projesi Mariner ile yeni bir dönem başlattı Tam Boyutta Gör
    Google, çok modlu (görsel, ses, video) Project Mariner’ı şimdilik önceden seçilmiş bir kullanıcı grubuna açmış durumda. Bu küçük ölçekli test süreci, yapay zeka ajanının performansını ve kullanıcı deneyimini değerlendirmek için kritik bir adım olarak görülüyor. Google, bunu “kullanıcı deneyiminde paradigma değişimi” olarak görüyor: Kullanıcıları web siteleriyle doğrudan etkileşimden uzaklaştırmak ve bunun yerine bunu sizin için yapan üretken bir yapay zeka sistemiyle etkileşim kurmak. Google, Project Mariner ile aslında en temelinde interneti insansızlaştırmayı hedefliyor.

    Google’ın bu projesi elbette gerçek insanların trafiğine ihtiyaç duyan DonanımHaber gibi yayıncılardan Amazon gibi devlere kadar milyonlarca web sitesini ve işletmeyi radikal düzeyde etkileyebilir.

    Project Mariner nasıl çalışıyor?

    Mariner, Chrome tarayıcınıza bir eklenti olarak entegre ediliyor ve ekranın sağında bir sohbet penceresi açılıyor. Kullanıcılar bu pencere üzerinden AI ajanına komut verebiliyor. Örneğin, "Bu listeye göre bir market alışveriş sepeti oluştur" komutunu verdiğinizde, yapay zeka bir market sitesine giriyor, ürünleri arıyor ve sepete ekliyor.

    Ancak, sistem henüz tam anlamıyla akıcı değil. İmleç hareketleri arasında yaklaşık 5 saniyelik gecikmeler yaşanıyor. Ayrıca ajan, bazı durumlarda kullanıcıdan ek açıklamalar talep edebiliyor. Örneğin, "Kaç adet havuç?" gibi sorular yöneltebiliyor.

    Google, yapay zeka projesi Mariner ile yeni bir dönem başlattı Tam Boyutta Gör
    Project Mariner şu anda ödeme işlemleri yapamıyor ve kredi kartı bilgilerini giremiyor. Ayrıca, çerez kabul etmek veya kullanım şartlarını onaylamak gibi işlemleri de gerçekleştiremiyor. Google, bu sınırlamaların kullanıcıların kontrolünü artırmak için bilinçli olarak koyulduğunu belirtiyor.

    Ayrıca, sistem arka planda ekran görüntüleri alıyor ve bunları Gemini bulutuna göndererek analiz ediyor. Gemini ise web sayfasında gezinmek için bilgisayarınıza talimatlar geri gönderiyor. Project Mariner, uçuş ve otel bulma, ev eşyaları alışverişi, tarif arama gibi kullanıcıların web üzerinde tıklamalarını gerektiren çeşitli görevlerde de kullanılabiliyor.

    Ancak, Project Mariner sadece Chrome tarayıcısının en ön planda aktif olan sekmesinde çalışabiliyor. Bu da, ajan arka planda çalışırken bilgisayarınızı başka işler için kullanamayacağınız anlamına geliyor. Google DeepMind’in baş teknoloji sorumlusu Koray Kavukcuoğlu, bu kararın, kullanıcıların yapay zeka ajanının ne yaptığını bilmesi için bilinçli bir seçim olduğunu belirtti.

    Mariner'ın gelecekte nasıl bir şeye evrileceğini hayal etmek hiç de zor değil. Bugün, Chrome ve arama motorlarına ihtiyaç duysa da gelecekte ondan sadece bir şey istemeniz yeterli olacak. Gelecekte internet sitelerine girmesine gerek kalmayacak veya ödeme bilgilerini doldurmanızı istemeyecek. Bu gelecek tasviri ise bizden eskisi kadar uzakta değil.

    Daha fazlası da yolda

    Project Mariner’ın yanı sıra Google, daha spesifik görevler için birkaç yapay zeka ajanını daha tanıttı.

    Bunlardan biri olan Deep Research, kullanıcıların karmaşık konuları keşfetmelerine yardımcı olmak için çok adımlı araştırma planları oluşturmayı hedefliyor. OpenAI’ın çok adımlı akıl yürütme yapabilen o1 modeline rakip gibi görünen Deep Research, matematik ve mantıksal akıl yürütme problemlerini çözmek, kod yazmak veya veri analizi yapmak için tasarlandı. Deep Research, Gemini Advanced’de kullanıma alınmış durumda ve 2025 yılında Gemini uygulamasında yer alacak.

    Google’ın bir diğer yeni yapay zeka ajanı Jules, geliştiricilere kodlama görevlerinde yardımcı olmayı amaçlıyor. GitHub iş akışlarına doğrudan entegre olan Jules, mevcut çalışmanızı görüp doğrudan GitHub’da değişiklik yapabiliyor. Jules, halihazırda beta statüsünde küçük bir test grubuna sunulmuş durumda. 2025’te ise genel kullanıma açılacak.

    Son olarak, Google DeepMind, video oyunlarında gezinmeye yardımcı olacak bir yapay zeka oyun ajanı üzerinde çalıştığını açıkladı. Uzun süredir oyun oynayan yapay zekalar geliştiren Google, Gemini’nin Clash of Clans gibi oyun dünyalarını yorumlama yeteneğini test etmek için Supercell gibi oyun geliştiricileriyle iş birliği yapıyor. Bu prototipin piyasaya sürülme tarihi henüz açıklanmazken, bu çalışmanın yapay zeka ajanlarının hem fiziksel hem de sanal dünyalarda gezinmelerine yardımcı olacağı belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/ai/jarvis-googles-web-browsing-ai-is-now-officially-known-as-project-mariner-191603929.html https://deepmind.google/technologies/project-mariner/ https://blog.google/technology/google-deepmind/google-gemini-ai-update-december-2024/#project-mariner
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    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 1 gün önce

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